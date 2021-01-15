2020 五大再加油賽事 你報了哪一場？

送別 2020 難熬的一年，根據運動筆記賽事列表統計 2020 年，共有約 475 場路跑賽事舉行（不含海外馬、鐵人三項、停辦賽事等），平均一天約 1.3 場次。回顧這一年當中，在上半年因應防疫工作許多賽事延宕至下半年，許多國內大型賽事跟進防疫忍痛取消，造成許多跑友們在上半年幾乎可以說沒有賽事能跑；而進入下半年後，隨著國內防疫有成，賽事也逐漸復甦，雖然七、八月天氣炎熱，但對於久違賽事的跑者，哪怕是能跑都開心得不得了。這當中當然有許多好評的賽事；當然，也會有令人失望的比賽，究竟 2020 年有哪些賽事坐上了「可以再加油賽事」榜上呢？就一起來透過 2020 年跑友們的回饋整理，帶大家一探究竟！

2020 年度大賞 >> 十大加油賽事評分彙總

開始之前，仍要先跟眾跑者說明，這僅是網站數據與部分跑友提供相關評論進行整理，並不完全代表這場賽事就是所謂的「地雷」賽事，或許在某些環節能夠在加強，請勿以偏概全，一起用正面且積極心態期待賽事單位能夠更進步，打造更好更優質的賽事環境。所以本篇的目的絕對不是希望跑友們落井下石，拒絕參加賽事，而是希望跑者與我們一同努力，點出這些賽事的不足之處，讓主辦單位進行改善，你的評論與評分都非常重要！

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1. MARVEL RUN 漫威路跑 釋放你的無限之力（共有 37 位跑友評分，平均分數 1.9 分）

圖片來源/ 臺中市政府

本次坐上「加油賽事」爐主的是 MARVEL RUN 台中場，旗下高雄場與台北場也分別攻佔年度加油賽事的第三名與第四名（這裡集中整理），然而這一直是 Fun Run 會遇到的問題，那就是－主辦單位 or 協辦的賽事承辦經驗！很常遇到主辦賽事經驗不足，導致整場賽事狀況連連，除了像是會場動線規劃、賽道規劃、補給物資不足等，加上 Fun Run 報名下來並不便宜，如果賽事達不到基本的要求，那很容易讓跑者跑到一把火。

🏃‍♀️ 游雅筑：「這個辦活動我給 0 分 延期半年的路跑 給人感覺掛上漫威 Ip 就亂來，現場量體溫只有兩個工作人員在量...請問這是 100 個人的活動嗎？是超過 1000 人的活動耶...搞到 5K 起跑還有一堆人在排隊量體溫(最後根本沒量叫你戴口罩就可以進去...但有人戴口罩跑步嗎？那一開始在量開心喔？ 路跑，最基本的就是路線吧...說好的 9k 呢...還有如果第一個轉彎聽的不是很清楚根本沒標示就又 gg...剛看留言 5k 剩下 2.7k 是怎麼回事? 第二個水站沒有杯子讓人直接喝...請問這樣前面量體溫還有屁用？完賽禮及成績證明每個都在排隊，跑步的時間都比排隊短...動線亂七八糟... 結論........... 很爛的一場路跑 居然還要再參加兩次.... 希望主辦方能夠改進 Ps.有錢買新聞露出居然沒錢多買一些紙杯給參賽者使用,我也是笑了」

🏃 黃瀚嶔：「我 06:00 就到現場了，光排隊進場前的量測體溫到 06:40都還沒好，這麼多人的賽事，用額溫槍....... 後來 0640 休閒組開跑，才有人說有戴口罩的可以直接進去，那我們前半個小時在那邊像傻子一樣排隊是在？第二扯的是跟著動線跑，看著手上 Nike run 記錄來到 2.7k，但前方已經看到‘Finish’的拱門了，真的傻眼，要不是為了這紀念品，早知道我去北部跑斯巴達還比較滿足，高雄跟台北場的紀念品領一領，未來這家主辦單位的賽事，一律拒絕參加了，賽事已經從四月延了大半年到十月，品質還可以辦成這樣，你們還只是路跑而已，就拉拉動線而已，真的失望到一個不知道該說什麼，更不說完賽的寶石後面的磁鐵上有多少個生鏽了.......」

🏃‍♀️ Shelly Shen：「期待好久的漫威路跑第一場卻是非常的失望,主辦單位真是不及格,要防疫之前就應先通知跑者一些到場需知，連細胞簡訊都沒有收到，入場就大排長龍要量體溫，但人數這麼多卻只有二個人在測量，跑完後領完賽禮也是排排排，再來路線不清楚，沿路都沒有標示，只好跟著人群跑，最後 9K 跟 5K 全部擠在一起，完全不知已進入終點，還有補給很糟糕，竟然只有二張小桌子，一張放水一張放運動飲料，講求環保不主動提供紙杯應該要事先宣導，打著漫威的名號，賽事辦的如此草率令人搖頭，之後還有台北及高雄二場次，希望主辦單位不要只考量到商業利益，請從跑者的角度好好辦賽事吧。 」

賽事相簿回顧：MARVEL RUN-Find Your Power 漫威路跑 釋放你的無限之力 台中場、MARVEL RUN-Find Your Power 漫威路跑 釋放你的無限之力 台北場

2. ELLE RUN WITH STYLE（共有 47 位跑友評分，平均分數 3.1分）

週六（9/13）舉辦的「2020 ELLE Run with Style 風格路跑」引起不少跑友抱怨. 圖/ 徐拔

已經邁入第六年的 「2020 ELLE Run with Style 風格路跑」，一直以來評分都算是不錯的，照理來說主辦單位應已經具有成熟的賽事承辦經驗，但活動結束，許多跑友紛紛表達對這場賽的不滿，主要原因是「水站嚴重不足，有多人中暑送醫」、「起跑時間晚」、「未準時開賽」等。

🏃‍♀️ Chiang Miaoyun：「 補水站超級少，而且工作人員一直催促離開，不是很願意再提供第二杯水重點是，這麼晚才開跑，當天天氣非常炎熱，沿途至少看到 2 名跑友昏倒急救中。」

🏃‍♀️ Garfield Lin：「 賽前已經向主辦單位反應建議提早起跑時間，結果死不改。果然當天要面對高溫的考驗，加上沿途補給站間隔太遠、補給內容貧乏，常常要和腳踏車爭道，跑起來很不舒服，聽聞送醫的人不少。若真是要用心舉辦賽事，應該好好參考一下其他賽事的經驗，不應該只想靠著贈品和一些賽後活動來賺取報名費。」

🏃‍♀️ Sherry Jing：「賽道水站嚴重不足、多人中暑、動線凌亂 1、起跑時間偏晚、未準時開賽 2、量體溫標準不同，有的在衣保區、有的則旁邊排隊 3、中暑送醫 水站嚴重不夠，路上許多人跑到有中暑跡象，還數人被救護車送到醫院急診（三軍總醫院急診室護理人員甚至表示怎麼這麼多路跑的），我 10 公里處遇到不舒服的跑者，幸好跑道上有台大 EMBA 在打棒球，隊裡有位是台大急診醫生緊急協助治療及提供水跟運動飲料，路上的跑者也跑過來關心幫忙聯絡大會 大會派來機車幫忙量體溫等處理，跑者已經呈現昏倒熱衰竭狀態，還要我們走過去前面的救護車...在我們要求下大會人員才聯絡救護車過來，這樣的危機意識及反應，是不是太差了？另個朋友到終點也有看到其他跑者到醫護帳篷呈現昏倒及意識不清楚的狀態 因為在急診室，要聯絡送急診跑者的親屬，請還在現場的朋友幫忙，大會卻說不能廣播？是因為在忙著廣播找前幾名、所以覺得這個不是這麼重要囉？因為當時大會人員幫忙叫救護車有拍照說要通報，請朋友幫忙拿衣保袋，卻也是受到百般問題 4.會場醫護帳篷極少 朋友在現場看到藝人使用的活動帳篷多過醫護帳篷，不知道是不是看錯？醫護帳人員忙進忙出，許多跑者因為天氣問題不適 也許 主辦希望把路跑辦的活潑熱鬧，但卻連基本品質都沒顧好 請將路跑的基本品質、報名資源實質的回饋在跑者身上及賽道環境 本人參加過數十場路跑，5公里、10公里、21公里、全馬都有，elle去年也有參加，今年真的是糟糕透頂。」

賽事相簿回顧：ELLE RUN WITH STYLE

3. 2020 三重全國馬拉松賽（共有 20 位跑友評分，平均分數 3.6 分）

圖/ 尋寶網youtube 截圖

做為地方老牌賽事的三重全國馬拉松，雖然在上半年時受到疫情影響而延賽至 11 月，其獨特的「破三獎金」也是相當的吸引跑者前來挑戰，不過由於在賽道後半段無遮蔽物，隨著太陽升起氣溫上升也連代影響了許多跑者的發揮，跑友多數給出中規中矩的評價。

🏃 蕭錦炎：「老口碑的賽事，不花俏、不鋪張的賽事，每3K補給該有都有。太陽太早出來，後半段很熱啊 」

🏃 跑跑人麥斯：「適合只吃陽春補給，專心練跑的跑者。 」

🏃 Yu Hsun Li：「 中規中矩的賽事....後半馬太陽出來，整路幾乎無遮蔭，好熱！」

賽事相簿回顧：2020 三重全國馬拉松

4.第一屆 議長盃全國公益馬拉松（共有 13 位跑友評分，平均分數 3.7 分）

圖/ IRunner 影片截圖

首屆的議長盃全國公益馬拉松，也同樣受到疫情影響二度延賽，將賽事移至 8 月份，對於跑者們最大的困擾就是“天氣”，不出所料，賽後評論多數跑友建議提早起跑，而賽事整體並沒有過多的缺失，也算是第一屆學個經驗。

🏃 朱大煦：「 起跑太晚，天氣熱到不行，補給站沒提供肌樂，是小缺失，整體而言，補給及獎品豐富。」

🏃 傑克：「除了太晚起跑以至大曬太陽外....其他都很棒!! 」

🏃 徐文良：「 夏季真的起跑時間再早一點會更好，熱到不行...」

賽事相簿回顧：第一屆 議長盃全國公益馬拉松

5. SUPERACE 黑馬－半程馬拉松（共有 36 位跑友評分，平均分數 3.7 分）

圖/ 徐拔

本場賽事主要被跑有點出的問題相當的多，首先路線交管問題、水站壅擠、公里數錯誤、加上黑馬的奪旗手活動有誤，這幾項缺失影響了整體賽事的感受，由其主辦單位是具有專業的團隊，讓許多跑友感到錯愕，SUPERACE 也針對了跑友提出的缺失做出回應與承諾改進。

🏃‍♀️ Linda Cheng：「1、前幾個補站單邊設站，確要供雙向跑者使用，且補站志工人數不足，造成跑者塞住，後幾站則是 14、21K 混合，補站前塞滿人 2、大直橋下來沒有志工指路，造成前幾名跑錯，影響敘獎公平性 以上 2 點都是賽事大忌，明顯主辦單位不用心！ 」

🏃 羅永翰：「報名物資豐富，有衣服還有衣保袋（應該通用於路協賽事）；賽事方面：補給站設置不夠完善，人員配置不足；有部分跑者因路線指引不明而跑錯路線；上橋下橋處 14k 跟半馬組混再一起，要避開人群還要注意腳踏車。」

🏃 Sam Chen-Kang Lan：「 補給蠻糟的，水站只有單面，兩張桌子，兩位人員，由於自備水杯有些站水還要自己開? 有長達七公里的賽道，14km 跟 21km 跑者混雜在一起，其中包含麥帥橋與大直橋? 最糟的地方，終點大直橋下橋處引導混亂…… 多人被引導跑錯路線，包含女總一…… 主辦解決方式是傳簡訊填問卷…… 至於奪旗手的規則也是……沒戴頭巾也能續獎? 規則自己訂又自己改……那戴頭巾不就……」

賽事相簿回顧：SUPERACE黑馬－半程馬拉松

總結

從以上幾場賽事不難看出些共通問題，像是補給、賽事路線、賽後動線、賽事周邊等，無論賽事在賽前包裝的多精美多華麗，一場成功的路跑賽事本質還是在於主辦方是否有站在跑者立場將心比心，跑者要求的就是那些基本的賽事元素僅此。根據 2019 跑步大調查跑友們常見的「賭爛」原因，就是上述這些

圖/ 運動筆記

而天氣方面雖然不可控，但或許主辦單位能夠在賽事開始前的 2 天左右，在多觀察天氣狀況避免遇到像是天氣太熱補給備水不足的狀況，避免跑者深陷缺水的危險當中。這邊也感謝跑友們在賽後的不吝分享，正負兼具的評價，不只可以忠實呈現對於賽事的體驗，也讓主辦單位有機會從中記取經驗，進而在未來做出應變與改善，讓大家都能有一個更好的路跑感受。未來運動筆記這邊也希望對 “賽事主辦單位”、 進行編輯，讓跑友能夠在賽事頁面中看到每家主辦單位辦過的賽事歷史資料及跑友評分，希望透過這樣的方式，來讓跑者在選擇賽事時能夠先多一份參考。也望各位跑友們，能夠多幫助我們建立賽事評分，不僅能完整我們的資料庫，藉此能夠整理出更完整的資料，也透過這樣的文章來影響賽事主辦，來讓跑友們能夠有好的賽事體驗，一起努力！

延伸閱讀 2020 年度大賞 >> 十大加油賽事評分彙總

責任編輯：Ian＊跑步賽事，盡在運動筆記