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塔羅預測 2021 年 如何破 PB、突破自己

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

用直覺選出一張塔羅牌（ 圖片來源： Ta19 ）

2020 慢走不送！迎接全新的 2021 年

全新的一年，跑者們對自己也有新的期許，想要突破自我，再創紀錄。透過運動筆記的塔羅流年占卜牌陣，看看自己可以在哪些方面加強努力，相信破 PB 之路就在不遠處。

2021 年的流年牌是牌陣裡正中央的  5 號教皇牌，流年牌代表著 2021 年整體大環境的氛圍與感覺，個人會受到大環境影響。 5 號數字表示變動、分配、重整，也代表著全新的思考方式。而教皇的含義則是身心靈的轉化與整合，需要具備同理心、大愛精神，讓自己提升也讓集體意識或團體提升。

因此在 2021 年，建議大家可以學習、練習自己有興趣的事物，找到自己的核心價值，感受學習、練習中的自在，會很有收穫。此外，也要提醒大家要正視自己的病痛和情緒，尤其是頭部、腳部、心血管和耳鼻喉的相關症狀，有不舒服就要盡快就醫，不要拖延。

用直覺選出一張牌請先看著牌陣的牌 1 至 4，閉上眼睛默念自己的 名字出生年月日，詢問塔羅牌  2021 年我要如何突破自己呢？ 然後張開眼睛，用直覺選出一張牌。來看你選的牌代表的含意是什麼吧！

牌 1 ：權杖 5

你的 2021 年是很有熱情和行動力的，但請專心於自己設定的目標，長長的備戰周期壓力不小，偶爾會有與大家的計畫不一致、參賽計畫不同、訓練的理念不同、課表安排和預期的不同、甚至連跑完吃什麼都意見不同，先冷靜下來、改變想法，找出更好的解決方式才有機會突破自己喔！

專心於自己設定的目標，才有機會突破自己喔（ 圖片來源： 123RF ）

牌 2 ：聖杯 5

你的 2021 年會有貴人相助，背後會有人幫你一把，超棒的！不論你有多久沒有跑出自己期望的成績、或是被傷痛影響跑步的進行、或是已經多次槓龜夢想賽事，要避免陷入負面的情緒中，執著地看著已經失去的東西是沒有幫助的，珍惜現在擁有的、面對現實，接受身邊人的幫助，他可能就是你的貴人喔！

接受身邊人的幫助，他可能就是你的貴人喔（ 圖片來源： 123RF ）

牌 3 ：錢幣 5

買昂貴的跑步裝配前先多想想！ 2021 年物質生活可能會有改變，要清楚地看見現實狀況，做好風險管理就能安全渡過。請特別注意自己的身體健康，練習和比賽時都要小心。同時也可能會找到一個不離不棄的好夥伴，善用資源幫助自己，不吝於求助他人，會讓自己更好。

2021年物質生活可能會有改變，要清楚地看見現實狀況（ 圖片來源： 123RF ）

牌 4 ：寶劍 5

用運動科學、創新科技幫自己一把吧！ 2021 年你的思考方式、方向會有大幅變化，新的想法可以讓訓練更有效率和反應在成績上，請讓自己堅持下去喔！但如果是僥倖得來的勝利，隨後會遇到更多的挑戰和困難，請謹慎思考後再行動，不要隨波逐流。

用運動科學、創新科技幫自己一把吧（ 圖片來源： 123RF ）

以上，希望大家在變化多端的 2021 都能找到自己的定位與方向。

責任編輯：Jenny

資料來源： 塔羅老師 Peggie

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