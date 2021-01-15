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ASICS SUNRISE RUN 曙光跑 一起迎向活力滿分的每個早晨

運動筆記 / 匡匡

ASICS SUNRISE RUN 曙光跑（圖片來源：ASICS）

本以為拋離各種災異頻傳的 2020 ，能迎接嶄新的一年，卻沒想到變種病毒肆虐、日本進入緊急事態、台灣也傳出首例醫師確診，而後金門馬、高雄馬、台南古都馬也紛紛宣佈取消賽事另外擇日延期。如此紛擾的世界，再加上寒流一波波的來襲，恨不得每天都躲在被窩裡取暖，但偏偏幾天不跑步又渾身不對勁，腳癢身體緊，恨不得抓一天沒有下雨的空檔痛快跑一下。坐而言不如起而行，讓我們一起迎接 2021，ASICS 邀請跑友們用慢跑分享希望和正能量，一起來振奮這個世界和你我彼此的跑者魂。在活動期間，每日曙光升起之際，就用跑步來開啟一天的活力吧！

曙光升起之際，就用跑步來開啟一天的活力（圖片來源：運動筆記）

ASICS 2021 曙光跑

● 活動時間：2021 年 1 月 18 日至 2 月 7 日

● 活動梯次：第一週 2021 年 1 月 18 日至 1 月 24 日第二週 2021 年 1 月 25 日至 1 月 31 日第三週 2021 年 2 月 01 日至 2 月 07 日

● 報名費用：免費！

● 活動網站：點我參加

● 活動贈禮：於日出時段 AM 06：00～09：00 完成一個 5 公里的慢跑，不限配速也不限地點，跑完後將紀錄上傳活動網站後，即可獲得 ASICS 購物金 200 元，每週解鎖 5K，最多可獲得 ASICS 購物金 200 元三份，共 600 元。

● 三項曙光活動：

第一項 SUNRISE RUN 熱血曙光獎

熱血曙光獎（圖片來源：ASICS）

只要在 2021 年 2 月 7 日 23：59 前，分享自己曙光跑照片至 IG 個人平台，權限設公開，並 tag @asicstw。主辦單位每週將會抽出三位得獎者，獲得 NOVABLAST SUNRISE RED 跑鞋。但只限有報名參加 ASICS SUNRISE RUN 的跑者喔！且每人限中獎一次。

NOVABLAST SUNRISE RED （圖片來源：ASICS）

第二項 SUNRISE RUN 堅強毅力獎

堅強毅力獎（圖片來源：ASICS）

2021 年 2 月 7 日 23：59 完成上傳至少十次 ASICS SUNRISE RUN 成績。也就是說，有十天上傳紀錄，共計完成 50K 的跑友，即可獲得抽獎機會喔。ASICS 也將會抽出三位得獎者，獲得 GEL-KAYANO 27 SUNRISE RED 跑鞋乙雙。

GEL-KAYANO 27 SUNRISE RED（圖片來源：ASICS）

第三項 SUNRISE RUN 運動精神獎

運動精神獎（圖片來源：ASICS）

從 2021 年 1 月 13 日至 2 月 7 日，在 IG 或 FB 公開分享運動對心靈的正面助益，並完成下列三個步驟：1. Tag 三位朋友2. Tag 亞瑟士官方臉書粉絲團或 IG @asicstw3. hashtag #SoundMindSoundBodyASICS 將會抽出三位得獎者，獲得 GEL-NIMBUS 23 SUNRISE RED 跑鞋乙雙呢！

GEL-NIMBUS 23 SUNRISE RED（圖片來源：ASICS）

● 活動證明：曙光跑專屬號碼布 （需自行列印）

曙光跑號碼布（圖片來源：ASICS）曙光跑完賽證明 （需自行列印）

曙光跑完賽證明（圖片來源：ASICS）

 

額外驚喜 SUNRISE RUN 最佳投入獎 　

此外，為了讓這場活動更有延續性，ASICS 還加碼從參加活動跑友中額外抽出 200 位贈送小禮物活動結束後，系統公告上傳成績次數由多至少，排名前 200 名者，將可獲得 ASICS 號碼布扣喔。說明一：為避免作弊行為與過度競爭，前 200 名排名將於活動後公告，無提供即時公告。說明二：得獎者可選擇至 ASICS 台北旗艦店領取，或是自付運費 80 元，由 ASICS 於 2 月底寄出。

額外贈送小禮物 ASICS 號碼布扣（圖片來源：ASICS）

這麼豐富的禮物等你來抽獎，你還在等什麼呢？而且這次要贈送的跑鞋，其實全都是 ASICS SUNRISE RED 奧運專屬配色！是 ASICS 為迎接東京奧運而特別推出的專業跑鞋，不僅整體配色採用了象徵朝陽的紅色系，同時也蘊含運動員在場上熱情奔馳的精神呢！

ASICS SUNRISE RED 奧運專屬配色（圖片來源：ASICS）

說了這麼多，你還在等什麼？！趕緊手刀報名去吧！

ASICS SUNRISE RUN 曙光線上跑記者會現場（圖片來源：運動筆記）

活動注意事項
  • 每週任務解鎖：於日出時段 AM 06：00 至 09：00 完成一個 5 公里（不限配速､不限地點），上傳紀錄即可獲得 ASICS 購物金 200 元，每週解鎖 5K，最多可獲得 ASICS 購物金 200 元三份。
WEEK 1 期間：1/18（一）至 1/24（日）WEEK 2 期間：1/25（一）至 1/31（日）WEEK 3 期間：2/01（一）至 2/07（日）
  • 可以使用任何 APP 或是任何手錶紀錄，只要證明完成距離符合您當初報名的里程。
  • 參加者完賽皆可獲得一枚線上虛擬完賽獎牌以及完賽證書電子檔。沒有於活動時間內完賽並上傳紀錄，將不會有虛擬完賽獎牌和完賽證書電子檔。
  • 完賽紀錄上傳即可，不需要再勾選賽事選項。
  • 比賽期間的紀錄，最晚需在比賽日期結束後隔日中午 12：00 前完成上傳。
  • 優惠券發送時間會在 1/25（一）、2/1（一）、2/8（一） 中午 12：00 後陸續發放。
上傳方式

跑友可以使用以下任一方式，上傳紀錄至馬拉松世界網站：

  • 使用馬拉松世界 App（支援 iPhone、Android），只要下載馬拉松世界 App，跑完紀錄就會自動上傳。假如，當場沒有網路，回到可以上網的地方，打開 App 就會自動上傳資料。
  • 使用其他的 App，比如說 Endomondo、Runkeeper 等紀錄。運動結束後，可以到這一些 App 的網頁匯出 GPX 或是 TCX 檔案，然後再將此檔案手動匯入馬拉松世界。
  • 使用 GPX 檔案或是 TCX 檔案匯入馬拉松世界。開啟馬拉松世界網頁，在首頁上方找到 GPX 上傳連結，選擇檔案，匯入即可。
  • 使用 Garmin 手錶、Strava 同步，若之前沒有開啟過同步功能，請於比賽上傳資料前，事先將同步功能設定開啟，同步 Garmin／Strava 資料方式：至 APP 點選右下角更多＞選 Garmin Connect 或 Strava＞點選同步 Garmin Connect 或 Strava，並輸入 Garmin Connect 或 Strava 帳號，（點選後畫面會變為停止同步 Garmin Connect 或Strava）確認與 Garmin Connect 或 Strava 連接成功後，待您上傳新的紀錄至 Garmin Connect 或 Strava，馬拉松世界同時也會上傳您的紀錄。
  • 選擇手動輸入方式，不知道如何匯出 GPX／TCX 檔案，可以使用手動輸入方式。到網站首頁找到「新增紀錄」或 APP 手動新增紀錄，手動輸入距離、時間，並附上使用裝置的里程時間照片 (一樣可以算完賽，只是不能加入排名)。
排名
  • 有軌跡紀錄的跑友才會參與排名，手動上傳的跑友有列入完賽，但是不列入排名。
  • 總排名分男生與女生，分組排名除了分男女生，另會再細分年齡：M10、M20、M30、M40、M50、M60；F10、F20、F30、F40、F50、F60 共 12 組。
  1. 本活動獎品寄送地址僅限台澎金馬地區。
  2. 本活動獎品恕無法折現或更換其他商品，亦不得轉賣或銷售。
  3. 參加者於參加本活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範。
  4. 本活動辦法及相關資訊陸續公佈於網站；若有未盡事宜，得隨時增補修訂之，並以活動單位發佈消息為準，ASICS 具有保留和調整活動之權力。 

*以上文章由 ASICS 贊助刊出**跑步活動，盡在運動筆記*

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