ASICS SUNRISE RUN 曙光跑 一起迎向活力滿分的每個早晨

ASICS SUNRISE RUN 曙光跑（圖片來源：ASICS）

本以為拋離各種災異頻傳的 2020 ，能迎接嶄新的一年，卻沒想到變種病毒肆虐、日本進入緊急事態、台灣也傳出首例醫師確診，而後金門馬、高雄馬、台南古都馬也紛紛宣佈取消賽事另外擇日延期。如此紛擾的世界，再加上寒流一波波的來襲，恨不得每天都躲在被窩裡取暖，但偏偏幾天不跑步又渾身不對勁，腳癢身體緊，恨不得抓一天沒有下雨的空檔痛快跑一下。坐而言不如起而行，讓我們一起迎接 2021，ASICS 邀請跑友們用慢跑分享希望和正能量，一起來振奮這個世界和你我彼此的跑者魂。在活動期間，每日曙光升起之際，就用跑步來開啟一天的活力吧！

曙光升起之際，就用跑步來開啟一天的活力（圖片來源：運動筆記）

ASICS 2021 曙光跑

● 活動時間：2021 年 1 月 18 日至 2 月 7 日

● 活動梯次：第一週 2021 年 1 月 18 日至 1 月 24 日第二週 2021 年 1 月 25 日至 1 月 31 日第三週 2021 年 2 月 01 日至 2 月 07 日

● 報名費用：免費！

● 活動網站：點我參加

● 活動贈禮：於日出時段 AM 06：00～09：00 完成一個 5 公里的慢跑，不限配速也不限地點，跑完後將紀錄上傳活動網站後，即可獲得 ASICS 購物金 200 元，每週解鎖 5K，最多可獲得 ASICS 購物金 200 元三份，共 600 元。

● 三項曙光活動：

第一項 SUNRISE RUN 熱血曙光獎

熱血曙光獎（圖片來源：ASICS）

只要在 2021 年 2 月 7 日 23：59 前，分享自己曙光跑照片至 IG 個人平台，權限設公開，並 tag @asicstw。主辦單位每週將會抽出三位得獎者，獲得 NOVABLAST SUNRISE RED 跑鞋。但只限有報名參加 ASICS SUNRISE RUN 的跑者喔！且每人限中獎一次。

NOVABLAST SUNRISE RED （圖片來源：ASICS）

第二項 SUNRISE RUN 堅強毅力獎

堅強毅力獎（圖片來源：ASICS）

2021 年 2 月 7 日 23：59 完成上傳至少十次 ASICS SUNRISE RUN 成績。也就是說，有十天上傳紀錄，共計完成 50K 的跑友，即可獲得抽獎機會喔。ASICS 也將會抽出三位得獎者，獲得 GEL-KAYANO 27 SUNRISE RED 跑鞋乙雙。

GEL-KAYANO 27 SUNRISE RED（圖片來源：ASICS）

第三項 SUNRISE RUN 運動精神獎

運動精神獎（圖片來源：ASICS）

從 2021 年 1 月 13 日至 2 月 7 日，在 IG 或 FB 公開分享運動對心靈的正面助益，並完成下列三個步驟：1. Tag 三位朋友2. Tag 亞瑟士官方臉書粉絲團或 IG @asicstw3. hashtag #SoundMindSoundBodyASICS 將會抽出三位得獎者，獲得 GEL-NIMBUS 23 SUNRISE RED 跑鞋乙雙呢！

GEL-NIMBUS 23 SUNRISE RED（圖片來源：ASICS）

● 活動證明：曙光跑專屬號碼布 （需自行列印）

曙光跑號碼布（圖片來源：ASICS）曙光跑完賽證明 （需自行列印）

曙光跑完賽證明（圖片來源：ASICS）

額外驚喜 SUNRISE RUN 最佳投入獎

此外，為了讓這場活動更有延續性，ASICS 還加碼從參加活動跑友中額外抽出 200 位贈送小禮物活動結束後，系統公告上傳成績次數由多至少，排名前 200 名者，將可獲得 ASICS 號碼布扣喔。說明一：為避免作弊行為與過度競爭，前 200 名排名將於活動後公告，無提供即時公告。說明二：得獎者可選擇至 ASICS 台北旗艦店領取，或是自付運費 80 元，由 ASICS 於 2 月底寄出。

額外贈送小禮物 ASICS 號碼布扣（圖片來源：ASICS）

這麼豐富的禮物等你來抽獎，你還在等什麼呢？而且這次要贈送的跑鞋，其實全都是 ASICS SUNRISE RED 奧運專屬配色！是 ASICS 為迎接東京奧運而特別推出的專業跑鞋，不僅整體配色採用了象徵朝陽的紅色系，同時也蘊含運動員在場上熱情奔馳的精神呢！

ASICS SUNRISE RED 奧運專屬配色（圖片來源：ASICS）

說了這麼多，你還在等什麼？！趕緊手刀報名去吧！

ASICS SUNRISE RUN 曙光線上跑記者會現場（圖片來源：運動筆記）

活動注意事項 每週任務解鎖：於日出時段 AM 06：00 至 09：00 完成一個 5 公里（不限配速､不限地點），上傳紀錄即可獲得 ASICS 購物金 200 元，每週解鎖 5K，最多可獲得 ASICS 購物金 200 元三份。 WEEK 1 期間：1/18（一）至 1/24（日）WEEK 2 期間：1/25（一）至 1/31（日）WEEK 3 期間：2/01（一）至 2/07（日） 可以使用任何 APP 或是任何手錶紀錄，只要證明完成距離符合您當初報名的里程。

參加者完賽皆可獲得一枚線上虛擬完賽獎牌以及完賽證書電子檔。沒有於活動時間內完賽並上傳紀錄，將不會有虛擬完賽獎牌和完賽證書電子檔。

完賽紀錄上傳即可，不需要再勾選賽事選項。

比賽期間的紀錄，最晚需在比賽日期結束後隔日中午 12：00 前完成上傳。

優惠券發送時間會在 1/25（一）、2/1（一）、2/8（一） 中午 12：00 後陸續發放。

上傳方式 跑友可以使用以下任一方式，上傳紀錄至馬拉松世界網站： 使用馬拉松世界 App（支援 iPhone、Android），只要下載馬拉松世界 App，跑完紀錄就會自動上傳。假如，當場沒有網路，回到可以上網的地方，打開 App 就會自動上傳資料。

使用其他的 App，比如說 Endomondo、Runkeeper 等紀錄。運動結束後，可以到這一些 App 的網頁匯出 GPX 或是 TCX 檔案，然後再將此檔案手動匯入馬拉松世界。

使用 GPX 檔案或是 TCX 檔案匯入馬拉松世界。開啟馬拉松世界網頁，在首頁上方找到 GPX 上傳連結，選擇檔案，匯入即可。

使用 Garmin 手錶、Strava 同步，若之前沒有開啟過同步功能，請於比賽上傳資料前，事先將同步功能設定開啟，同步 Garmin／Strava 資料方式：至 APP 點選右下角更多＞選 Garmin Connect 或 Strava＞點選同步 Garmin Connect 或 Strava，並輸入 Garmin Connect 或 Strava 帳號，（點選後畫面會變為停止同步 Garmin Connect 或Strava）確認與 Garmin Connect 或 Strava 連接成功後，待您上傳新的紀錄至 Garmin Connect 或 Strava，馬拉松世界同時也會上傳您的紀錄。

選擇手動輸入方式，不知道如何匯出 GPX／TCX 檔案，可以使用手動輸入方式。到網站首頁找到「新增紀錄」或 APP 手動新增紀錄，手動輸入距離、時間，並附上使用裝置的里程時間照片 (一樣可以算完賽，只是不能加入排名)。

排名 有軌跡紀錄的跑友才會參與排名，手動上傳的跑友有列入完賽，但是不列入排名。

總排名分男生與女生，分組排名除了分男女生，另會再細分年齡：M10、M20、M30、M40、M50、M60；F10、F20、F30、F40、F50、F60 共 12 組。

本活動獎品寄送地址僅限台澎金馬地區。 本活動獎品恕無法折現或更換其他商品，亦不得轉賣或銷售。 參加者於參加本活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範。 本活動辦法及相關資訊陸續公佈於網站；若有未盡事宜，得隨時增補修訂之，並以活動單位發佈消息為準，ASICS 具有保留和調整活動之權力。

*以上文章由 ASICS 贊助刊出**跑步活動，盡在運動筆記*