ASICS SUNRISE RUN 曙光跑 一起迎向活力滿分的每個早晨
ASICS SUNRISE RUN 曙光跑（圖片來源：ASICS）
本以為拋離各種災異頻傳的 2020 ，能迎接嶄新的一年，卻沒想到變種病毒肆虐、日本進入緊急事態、台灣也傳出首例醫師確診，而後金門馬、高雄馬、台南古都馬也紛紛宣佈取消賽事另外擇日延期。如此紛擾的世界，再加上寒流一波波的來襲，恨不得每天都躲在被窩裡取暖，但偏偏幾天不跑步又渾身不對勁，腳癢身體緊，恨不得抓一天沒有下雨的空檔痛快跑一下。坐而言不如起而行，讓我們一起迎接 2021，ASICS 邀請跑友們用慢跑分享希望和正能量，一起來振奮這個世界和你我彼此的跑者魂。在活動期間，每日曙光升起之際，就用跑步來開啟一天的活力吧！
曙光升起之際，就用跑步來開啟一天的活力（圖片來源：運動筆記）
ASICS 2021 曙光跑
● 活動時間：2021 年 1 月 18 日至 2 月 7 日
● 活動梯次：第一週 2021 年 1 月 18 日至 1 月 24 日第二週 2021 年 1 月 25 日至 1 月 31 日第三週 2021 年 2 月 01 日至 2 月 07 日
● 報名費用：免費！
● 活動網站：點我參加
● 活動贈禮：於日出時段 AM 06：00～09：00 完成一個 5 公里的慢跑，不限配速也不限地點，跑完後將紀錄上傳活動網站後，即可獲得 ASICS 購物金 200 元，每週解鎖 5K，最多可獲得 ASICS 購物金 200 元三份，共 600 元。
● 三項曙光活動：
第一項 SUNRISE RUN 熱血曙光獎
熱血曙光獎（圖片來源：ASICS）
只要在 2021 年 2 月 7 日 23：59 前，分享自己曙光跑照片至 IG 個人平台，權限設公開，並 tag @asicstw。主辦單位每週將會抽出三位得獎者，獲得 NOVABLAST SUNRISE RED 跑鞋。但只限有報名參加 ASICS SUNRISE RUN 的跑者喔！且每人限中獎一次。
NOVABLAST SUNRISE RED （圖片來源：ASICS）
第二項 SUNRISE RUN 堅強毅力獎
堅強毅力獎（圖片來源：ASICS）
2021 年 2 月 7 日 23：59 完成上傳至少十次 ASICS SUNRISE RUN 成績。也就是說，有十天上傳紀錄，共計完成 50K 的跑友，即可獲得抽獎機會喔。ASICS 也將會抽出三位得獎者，獲得 GEL-KAYANO 27 SUNRISE RED 跑鞋乙雙。
GEL-KAYANO 27 SUNRISE RED（圖片來源：ASICS）
第三項 SUNRISE RUN 運動精神獎
運動精神獎（圖片來源：ASICS）
從 2021 年 1 月 13 日至 2 月 7 日，在 IG 或 FB 公開分享運動對心靈的正面助益，並完成下列三個步驟：1. Tag 三位朋友2. Tag 亞瑟士官方臉書粉絲團或 IG @asicstw3. hashtag #SoundMindSoundBodyASICS 將會抽出三位得獎者，獲得 GEL-NIMBUS 23 SUNRISE RED 跑鞋乙雙呢！
GEL-NIMBUS 23 SUNRISE RED（圖片來源：ASICS）
● 活動證明：曙光跑專屬號碼布 （需自行列印）
曙光跑號碼布（圖片來源：ASICS）曙光跑完賽證明 （需自行列印）
曙光跑完賽證明（圖片來源：ASICS）
額外驚喜 SUNRISE RUN 最佳投入獎
此外，為了讓這場活動更有延續性，ASICS 還加碼從參加活動跑友中額外抽出 200 位贈送小禮物活動結束後，系統公告上傳成績次數由多至少，排名前 200 名者，將可獲得 ASICS 號碼布扣喔。說明一：為避免作弊行為與過度競爭，前 200 名排名將於活動後公告，無提供即時公告。說明二：得獎者可選擇至 ASICS 台北旗艦店領取，或是自付運費 80 元，由 ASICS 於 2 月底寄出。
額外贈送小禮物 ASICS 號碼布扣（圖片來源：ASICS）
這麼豐富的禮物等你來抽獎，你還在等什麼呢？而且這次要贈送的跑鞋，其實全都是 ASICS SUNRISE RED 奧運專屬配色！是 ASICS 為迎接東京奧運而特別推出的專業跑鞋，不僅整體配色採用了象徵朝陽的紅色系，同時也蘊含運動員在場上熱情奔馳的精神呢！
ASICS SUNRISE RED 奧運專屬配色（圖片來源：ASICS）
說了這麼多，你還在等什麼？！趕緊手刀報名去吧！
ASICS SUNRISE RUN 曙光線上跑記者會現場（圖片來源：運動筆記）
|活動注意事項
|上傳方式
跑友可以使用以下任一方式，上傳紀錄至馬拉松世界網站：
|排名
- 本活動獎品寄送地址僅限台澎金馬地區。
- 本活動獎品恕無法折現或更換其他商品，亦不得轉賣或銷售。
- 參加者於參加本活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範。
- 本活動辦法及相關資訊陸續公佈於網站；若有未盡事宜，得隨時增補修訂之，並以活動單位發佈消息為準，ASICS 具有保留和調整活動之權力。
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言