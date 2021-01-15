快訊

慘況曝光！印尼蘇拉威西6.2強震 3人死亡多處房屋倒塌

樂華夜市億萬富翁藏11歲腦麻獨子 不讓上學、就醫僅19公斤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

訓練心得／日常越野跑 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

日常的越野跑可以在居住的附近

找一條越野路線來練習

就像跑操場

每次的測5000公尺

同樣的場地

經過訓練之後就可以評估自己進步的程度

越野跑除了

經過平常的路跑及

核心肌群訓練之外

還要多跑山徑

這樣每次跑同樣的山徑路線

所需要花費的時間才會漸漸的變短

跑起來才會慢慢的變得比較輕鬆

因為山徑凹凸不平

所以對山徑上下坡的熟練度也很重要

每次的落腳點都不一樣

身體對地形的反應也有不同

需要經過多跑越野路線才可以越來越熟練

練訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH傑克CHANNEL FB粉專

https://goo.gl/Nwkb9n傑克IG

https://pse.is/GCUTC

越野跑

延伸閱讀

精華影輯／為漸凍人而跑公益募款

為漸凍人而跑公益募款活動 1/9即將起跑

精華影輯／絕代雙礁馬拉松 欣賞湖邊美景

PLG／領航猿本土跳出來 施晉堯：主場不能漏氣

相關新聞

2020 五大再加油賽事 你報了哪一場？

送別 2020 難熬的一年，根據運動筆記賽事列表統計 2020 年，共有約 475 場路跑賽事舉行（不含海外馬、鐵人三項、停辦賽事等），平均一天約 1.3 場次。回顧這一年當中，在上半年因應防疫工作許

ASICS SUNRISE RUN 曙光跑 一起迎向活力滿分的每個早晨

ASICS SUNRISE RUN 曙光跑（圖片來源：ASICS） 本以為拋離各種災異頻傳的 2020 ，能迎接嶄新的一年，卻沒想到變種病毒肆虐、日本進入緊急事態、台灣也傳出首例醫師確診，而後金門馬

塔羅預測 2021 年 如何破 PB、突破自己

用直覺選出一張塔羅牌（ 圖片來源： Ta19 ） 2020 慢走不送！迎接全新的 2021 年 全新的一年，跑者們對自己也有新的期許，想要突破自我，再創紀錄。透過運動筆記的塔羅流年占卜牌陣，看

賽事心得／台北馬拉松 連續5年中籤正取的好運 (文極長慎入)

▲在內湖樂群一路追上SUB330的配速列車媽呀！我居然追到SUB330的配速列車！　　 沒有SUB3，我連SUB330都沾不上邊。　　 若是要以優異的「跑速」成績在運動筆記上貼文，我想我這

訓練心得／日常越野跑 Trail Run

日常的越野跑可以在居住的附近 找一條越野路線來練習 就像跑操場 每次的測5000公尺 同樣的場地 經過訓練之後就可以評估自己進步的程度 越野跑除了 經過平常的路跑及 核心肌群訓

賽事心得／龍虎鳳越野賽 初體驗：和馬拉松感受不一樣

我的初越野賽事：龍虎鳳越野-鳳組 26.4公里(+2053) 賽前的準備2020的上半年就決定參加此場賽事，以圓2018年因為懷孕而棄賽的初越野-谷關G3的遺憾，雖然一直到賽前三個月都還

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。