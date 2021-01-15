訓練心得／日常越野跑 Trail Run

▲在內湖樂群一路追上SUB330的配速列車媽呀！我居然追到SUB330的配速列車！ 沒有SUB3，我連SUB330都沾不上邊。 若是要以優異的「跑速」成績在運動筆記上貼文，我想我這

2021-01-15 10:00