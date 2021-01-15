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訓練心得／日常越野跑 Trail Run
日常的越野跑可以在居住的附近
找一條越野路線來練習
就像跑操場
每次的測5000公尺
同樣的場地
經過訓練之後就可以評估自己進步的程度
越野跑除了
經過平常的路跑及
核心肌群訓練之外
還要多跑山徑
這樣每次跑同樣的山徑路線
所需要花費的時間才會漸漸的變短
跑起來才會慢慢的變得比較輕鬆
因為山徑凹凸不平
所以對山徑上下坡的熟練度也很重要
每次的落腳點都不一樣
身體對地形的反應也有不同
需要經過多跑越野路線才可以越來越熟練
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