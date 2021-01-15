賽事心得／台北馬拉松 連續5年中籤正取的好運 (文極長慎入)

▲在內湖樂群一路追上SUB330的配速列車媽呀！我居然追到SUB330的配速列車！

沒有SUB3，我連SUB330都沾不上邊。

若是要以優異的「跑速」成績在運動筆記上貼文，我想我這輩子都沒機會了。想了想，自己唯一比別人「強」的大概只有自2016年初馬以來，連續5年中籤正取臺北馬拉松全馬的「好運」。此外，我也連續2年中籤正取萬金石馬拉松；連搶翻天的田中馬，我去年也是一抽即中，其他還有PUMA螢光夜跑等等…，我只要有報名的比賽，全部彈無虛發，運氣好到連「備取」兩個字怎麼寫都不知道！讓我也想靠勢抒發一下自己歷年臺北馬的參賽心情。

尤其是每年臺北馬過後，一堆SUB3、SUB230的文章如雨後春筍般的冒出來，我們這種連只求SUB4的貼文，肯定會淹沒在一堆高手的分(炫)享(耀)文的最底層，永遠浮不出檯面(沒錯，我們就是這麼心酸…)。但我常在想，其實大部份的跑友都跟我差不多的成績，難道我們就沒有發聲的機會了嗎？真的悶到好想在FB成立「靠北SUB3」社團…

▲連續5年中籤正取臺北馬拉松全馬，484很幸運？跑步，純粹是因為中年暴肥和健檢紅字

當初加入跑步的行列，根本沒有什麼遠大的抱負，純粹是因為人屆中年的暴肥和健檢單上的紅字。跑步跑了四、五年了，經常「以賽代訓」，報名路跑活動僅僅是變相要求自己一定要練跑，不然報名費就白繳了；沒練核心、沒吃課表，所以從不知道凸台到底長得是圓是扁，像我這類的跑友最常就是把工作、家累、天氣當作藉口，三天跑步七天耍廢是我們共同的特色，狀況好時勉強破4，遇熱遇坡的時候連跑帶走5小時也給它完賽，我們其實是為數最多的跑民，卻只能長期默默地看高手們發表的破紀錄感言。但在我看來，完賽就是勇者，所以寫了這篇貼文，讓成績在中段如我的跑友們有一個同溫層可以相互取暖一下，不是只有SUB3才可以貼文！

▲初馬完賽，在臺北市政府前廣場2016臺北馬拉松─我的初馬

我的路跑人生是從2015年9月開始，住桃園的老哥原本報了12.5K的SEIKO盃，因有事讓給住台北的我，從此開始與路跑結緣，之後從5K到半馬的賽事亂報一通。跑了三次半馬，在幾乎最後5K都還會當步兵的條件下，我就報了我人生中的第一場全程馬拉松─2016臺北馬拉松，沒想到真的中籤了。沒有科學化的訓練，平均月跑量70幾K，初馬的下場不難預知，25K之後就當步兵，那年天氣熱到爆(其實是因為我跑太慢到中午…)，雙腳大、小腿全部抽筋，完賽成績當然是難堪的4小時46分。

▲10K的救護站是我當年萬金石馬的終點

沒過多久又收到了2017年3月萬金石馬拉松的中籤通知，沒學到前一年台北馬的教訓，還是三天打魚七天曬網的亂練一通，跑前沒有熱身，跑後沒有收操，萬金石賽前竟染上了跑友們聞之色變的跑者膝─ITBS。為了不浪費報名費和住宿費，還是勉強自己站在萬金石的起跑線上，果然從第1K開始ITBS症狀就開始隱隱發作，勉強跑了10K後膝蓋實在是痛如針扎只能棄賽，10K的救護站是我那年萬金石馬的終點，心裏滿是不甘心。

▲在鏡頭前比完YA後就開始用走的2017臺北馬拉松─上聯：不求PB，下聯：但求完賽，橫批：不要關門！

沒看醫生，沒做休養，還是大小賽事亂報一通，ITBS的症狀一直都時好時壞，所幸在我收到2017年臺北馬的中籤通知前終於恢復的差不多，其中人生的第17場半馬還破了PB(其實只有可笑的1小時53分)。

▲參加宜蘭奧林匹克半馬巧遇魏小猴

但因訓練還是不足，人生第二場全馬完賽成績只進步到4小時20分，這次30K以後一樣當步兵，雙腳一樣抽筋，爆掉後的想法就是只求完賽，所幸還是破全馬PB(廢話，初馬成績那麼爛…)。

沒多久再次收到2018年3月萬金石馬的中籤通知，這次沒ITBS來騷擾卻遇到了豔陽天，跑到第14K的時候，就已經看到日本的川內優輝在折返的對向奔馳著，他是那年的冠軍，抱走了台灣的大筆獎金，而我一樣「按例」在30K左右開始當步兵，一樣雙腳抽筋，最後人生第三場全馬是4小時30分完賽，雖然成績不理想，但終於一雪前次ITBS發作棄賽之恥！

▲第41K的信義路上2018臺北馬拉松─終於SUB4啦！

一直到2018臺北馬之前，人生累計參加過26場半馬，PB是板橋馬的1小時44分，用小學生的數學來計算，如果臺北馬的前半馬用那樣的速度，那我後半馬只要跑進2小時16分，不就全馬SUB4了嗎？果然馬場前輩們說得對，「全馬不是跑兩場半馬加起來這麼簡單」，前面衝太快，這次反而提前在第25K就開始當步兵了，沒練核心、沒練LSD，吃再多的鹽錠還是照樣抽筋！果然我的極限只有半馬而已！不過靠著前半馬節省下來的時間，人生第四場全馬的完賽成績是3小時59分07秒，驚險保SUB4，再創新PB！

▲馳騁在高速公路上，沿途盡是禁止超速的標示2019台北國道馬拉松，我心目中的波馬

北部全馬的跑友應該都知道，台北國道馬的全馬參賽資格是跑者必需在其他賽事有全馬SUB4的紀錄，對我這種成績普普，參賽不會越過雙北更甭提出國比賽的路跑小市民，台北國道馬拉松，已經是我這種小人物心目中的波士頓馬拉松了，挾2018臺北馬SUB4的「好」成績，我以初生之犢不畏虎的勇氣，就給它報名下去，但心裏其實忐忑不安，到底SUB4是指「大會成績」還是「晶片成績」，像我這種永遠上不了凸台的小角色，這輩子從來沒在意過「大會成績」這個數字的，而我2018臺北馬的「大會成績」其實是4:00:48。所幸在台北國道馬前還有一場渣打馬─我人生第五場全馬，這次沒當步兵，晶片成績是3小時54分，大會成績是3小時55分(這次起跑前有擠到很前面去…)，不管怎樣都是SUB4！最後台北國道馬沒被退件，完成了我人生第六場全馬，再創3小時42分的PB。

▲跑起來！(週遭的人都用走的…)2019臺北馬拉松─計畫趕不上變化，人算不如天算！

沒有了，我的極限大概就這樣了，之後的全馬成績每況愈下，沒一支跑進SUB4的，第9支全馬─觀音山馬拉松甚至還跑出5小時13分的個人最窘成績，隔月的田中馬也勉強4小時08分完賽，而且沿途的澎湃補給我都不為所動。即便如此，我還是對即將到來的臺北馬充滿信心，就當作那些賽事是為了臺北馬前的LSD。比賽當天清晨不到5點從新莊騎摩托車出門，剛上重新橋車就拋錨了，在橋上不管怎樣都發不動，只好用盡洪荒之力把車從車道扛上人行道上，怕來不及，揹著厚重的衣保袋在黑夜中以跑百米的速度衝過橋，慌亂中攔到了計程車；最後雖然順利到會場，但這個驚魂記已打亂原本賽前的暖身計畫，破PB的計畫完全泡湯，甚至40K起還小當了一下步兵，不過靠前半馬的配速，還是迎來久違的SUB4，最後以3小時55分完賽。

▲2020台北馬EXPO2020臺北馬拉松─不正規訓練法

我知道吃課表可以進步神速，但自己就是沒那個毅力和時間，其實說穿了是根本沒那個耐性。為了訓練其他肌群，也不讓訓練一成不變，我加入了公司的單車社，開始跟一群愛好騎車的同事們練騎山路和長途，騎淡金公路、烏來福山、外雙溪風中劍、巴拉卡公路上助航站、淡金公路上陽金公路、東眼山接羅馬公路等等訓練；並且開始報名單車挑戰賽，包括9月的環大台北160K、10月的輪霸西濱200K，一直到11月的一日北高360K…，為的就是能透過比較有趣的訓練方式來取代吃跑步訓練課表，如漢森訓練表等。透過騎車除了訓練，我還可以看到很多美麗的風景和結交很多不同領域的好友，相信比吃枯燥乏味的課表有趣多了，可是缺點是進步緩慢，但我一直樂在其中！

▲參加一日北高360K單車挑戰賽在終點巧遇一輪2020台北馬的目標，ＳＵＢ ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ４

2020台北馬抽籤放榜，我又是正取，檢視了一下自己今年台北馬前的練跑紀錄，2020年的月跑量平均110 K而已，讓我對今年的成績實在是憂心忡忡，因為很早以前就跟同事約好要在台北馬的終點喝奶茶慶祝，但賽前很想告訴他們，如果我4個半小時沒跑回終點，就不要等我了，因為我多半是像以前一樣在25K就爆了。不過終究不能未戰即降，我前一天特地到台北馬EXPO買了鹽錠和BCAA，心想只要不抽筋，SUB4應該有機會(沒錯，我就是胸無大志…)。

▲2020年的總跑量，1333公里…

往正面想，今年受疫情的影響，明天上場的台北馬將是2020年全球參賽人數最多的體育盛事，身為台灣人的我真得覺得好榮幸啊！少了很多國際菁英選手黑人、白人、日本人，今年是我的大展身手的好機會……………………從總排2000多名進步到1900多名！哈哈！

▲多虧老哥當年讓我的SEIKO盃號碼布起跑前，一片粉紅海中求生存

終於到了起跑的當天，一樣緊張到失眠，有了前次摩托車拋錨的前車之鑒，這次乾脆直接坐計程車到會場。本來跟公司路跑社約好團體照，但帶我入門的老哥今天也遠從桃園趕來參賽，說什麼也不能讓他落單，兄弟倆就在寒風中等待比賽開始。如同以往參加的路跑賽，我總是站在人群中的中後段，以免擋到SUB330以上高手們的起跑衝刺，這次被分配到全馬的C區，週遭站的至少都是SUB4的好手，個個都是穿著高檔的NIKE Next%系列的碳板鞋，一整片粉紅到讓穿著過季虎走6代的我感到自慚形穢，看起來每個人的眼神都透露著想趁這次冷空氣來大破PB的！

▲媽，我上電視啦！(台北馬實況轉播，畫面正中間那個就是我…)起跑了，萬馬奔騰的盛況！

槍響了，台灣一年一度的路跑大拜拜就此展開；高手們像脫韁的野馬奔馳出去，我這種但求SUB4的只是老驥伏櫪，等人群漸漸散了才緩緩加速。以我個人「超豐富的步兵經驗」，這次的策略是強迫自己第1K絕對不要快過6分速，前5K均速不要快過5分半速；但起跑後才發現我想太多了，參賽人數多到根本無法跑快，還得東鑽西閃才能跑在6速內。

這次從台北市政府直衝仁愛路到底再沿信義路開始繞行中正紀念堂，一直到愛國西路轉中華路人群都沒有少過，所幸這段路是加油團最密集熱情的一段，我一直覺得我這種慢速跑者跟菁英選手比起來最大的不同就是，我可以好好慢慢的享受沿途的加油聲，而不是從頭到尾殺氣騰騰的搶達終點。(其實是上不了凸台自我安慰的說法…)

轉進寬闊的重慶南路，提醒自己不能一直沉浸在安逸的5分速，開始慢慢提升到4分45秒跑速。從凱達格蘭大道轉往中山南、北路，以往都是在這和像喪屍大軍的半馬跑者在這裏大會師，但這次路線的更改，加上全馬、半馬的分道，一直到過了民權東路我才看到半馬的領先跑者出現，這次中山北路這段好跑多了！

轉進北安路，路變窄了，也開始越來越多半馬跑者加入跑道，但此時我正值早餐、能量飲和BCAA發揮「藥效」的時刻，體能狀況剛好達到顛峰，一直都能維持4分多速。續行到明水路，這時遇到很大的一群集團擋住我的去路，人多到像菜市場一樣水洩不通，抄也抄不過去，把頭一抬，就在30公尺不到的前方，幾顆黃澄澄的氣球在風中搖曳著，我推算那應該是SUB4的Pacer，我前半馬可不能跟著他們，我心裏自忖後半馬一定會降速，現在得略快於SUB4 Pacer，保留一點空間因應後半馬的各種狀況。瞄了一下手錶，不對呀！已經跑了16K多，時間卻不到80分鐘，均速在5分速內不可能是SUB4列車啊！？不會吧！那是SUB330的車啊！車資(努力)不足，提早下車…

從沒想過會追到SUB330的車，當下既驚又喜，當機立斷不再加速，只求緊緊的跟在這龐大的列車尾端，心想能跟多久算多久。我知道以我的實力遲早會跳車，只是跟越久，SUB4甚至破PB就越有希望。果然不幸的，從堤頂上環東大道後，上坡、細雨、逆風輪流揭穿我月跑量不足的真面目，我開始降速了，加上能量膠的「藥效」已經退了，我只好目送SUB330列車離我遠去。

▲30K以後的河濱，好想時間快轉到對向車道…30K以後才真正是馬拉松比賽的開始

下了環東大道，進入了河濱步道，我已經無法維持在5分速內，前輩都說30K以後才真正是馬拉松比賽的開始，一點都沒錯！沒吃課表、沒練核心、沒修技巧，一直以來都是靠「蠻力」來完成全馬，這次恐怕也不例外。35K以後，雙腳開始出現抽筋的前兆了，每遇一個護理站就停下來狂噴沙隆巴斯，沉重的步伐讓我已經做好隨時當步兵的心理準備，看著大老遠已經折返的高手們奔馳出水門，心裏好想跳過這段痛不欲生的準撞牆期，讓時間可以快轉到第40K。

身旁陸續有跑友撐不住開始用走的，個個都像在誘惑我，「你也可以停下來走一段，很舒服的！」每次都是在這種情境下面臨天使與魔鬼的心理戰，但這次我忍住了，我知道只要停下來走一段，接下來就會一直停下來走，我今年真的不想再留下遺憾！

▲終點前200公尺，同事聰緯哥幫我拍的照片終點拱門的魔力

終於，輪到我出水門了，進入市區的加油團歡舞聲開始鼎沸了起來，原本舉步維艱的雙腿，突然像迴光返照般的復活了！我開始提速奔跑在寬廣筆直的南京東路上，兩旁的金融大樓不斷在我的餘光中倒退著，幻想著是為我一個人封路似的，這種感覺真的爽度破表！轉進北寧路，我知道終點拱門就在不遠處，不必再擔心會爆掉，我頃全力衝刺，這時手錶顯示4:10的跑速。跑進台北田徑場，眼前一片開闊，感覺自己好像神鬼戰士進入羅馬競技場時，受到英雄般的夾道群眾歡呼，這時在不遠處看到半馬已經完賽的同事在賽道旁為我加油，原本為了衝線的猙獰表情，也轉為自以為燦爛的笑容。我向同事們比了第一的手勢，腳下卻沒有停留，我眼巴巴的看著終點拱門的計時器從10:05:59跳到10:06:00後幾秒踏上終點晶片感應地墊…，我完賽了！我真的完賽了！超爽！ 不管你是菁英選手還是一般跑者，為的就是讓鞋帶上的晶片找到回家的路，過去三、四個小時的奮戰；不對，是三、四個月的訓練，甚至是一年來的努力，不就是為了享受踏上終點晶片感應地墊的那一刻！

(後來知道拱門上的計時器出了很大的誤差，自己的錶是顯示3:37：10，但不管怎樣我都確定破PB了，以我少得可憐的月跑量，我已經覺得很滿足了。)

連續跑了5年的臺北馬，個人的心得就是，臺北馬是我們的首都馬，身為台灣跑者一生一定要來跑一次，很多台灣的跑友汲汲營營的去跑國外各城市的海外馬，甚至世界六大馬，但近在咫尺得臺北馬卻從沒想過要參加，我真的覺得很可惜。

當然，不可諱言的，國人對馬拉松運動的支持程度跟國外相比真的是低的可憐，記得前幾年在臺北馬的跑道上，常看見用路人與執行交管的警察發生衝突，或是對我們這些跑者大聲咆嘯，整體環境非常不友善，跟國外萬人空巷，夾道加油，以主辦馬拉松賽事為榮的情景大相逕庭。但這二年台灣已有改進，尤其是田中馬頃全鎮之力，男女老少扶老攜幼地共襄盛舉，堪比殺豬公大拜拜慶典還要熱鬧與榮耀。

跑步四、五年了，儘管跑得不快，我還是樂此不疲的參加大小賽事，包括舒跑盃、三星盃、永慶盃我都準時的報名參賽，因為我喜歡享受眾人為同一目標而努力的盛況，提醒自己慢跑路上我並不孤獨。雖然每次人家問到我的全馬PB，我都會先不好意思的說，我是跑健康的 !(言下之意，不是比速度的…)

我沒有SUB3，甚至連SUB330都沾不上邊，但我以身為一個馬拉松跑者為榮，披上臺北馬的完賽服，我心中充滿了驕傲！最後,謹以此文紀念一下我平凡無奇的路跑生涯。

▲2020臺北馬過後某天在福和橋下練跑巧遇Jay大