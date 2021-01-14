2021 渣打臺北公益馬拉松 官方宣布：如期舉行！

隨著金門馬停賽開啟了 2021 年度第一槍，隨之而來的是高雄馬、台南古都馬延期，跑者們都明白“防疫優先”的重要性，但心底仍然害怕那個沒有賽事跑的日子。而作為一月大型賽事的渣打馬，今天 （13號）終於表態宣布：如期舉行！以下是官方公告：

🙏 天佑台灣！也辛苦那些前線防疫人員、醫生、護理師們，感謝你們在前線的努力。

責任編輯：Ian

新聞來源：渣打公益馬拉松 Facebook

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