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學測自然衝刺／化學3表要背好 6大時事這樣考

2021 渣打臺北公益馬拉松 官方宣布：如期舉行！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

隨著金門馬停賽開啟了 2021 年度第一槍，隨之而來的是高雄馬、台南古都馬延期，跑者們都明白“防疫優先”的重要性，但心底仍然害怕那個沒有賽事跑的日子。而作為一月大型賽事的渣打馬，今天 （13號）終於表態宣布：如期舉行！以下是官方公告：

【2021渣打臺北公益馬拉松如期舉行】

　

感謝各位跑者的支持及關注，渣打臺北公益馬拉松因應賽事舉辦已進行長期規劃與準備，大會將以如期舉辦方向做準備，並參考體育署所訂定近期...由渣打臺北公益馬拉松發佈於 2021年1月12日 星期二

同樣也希望疫情能早日結束，讓賽事正常回歸

🙏 天佑台灣！也辛苦那些前線防疫人員、醫生、護理師們，感謝你們在前線的努力。

責任編輯：Ian

新聞來源：渣打公益馬拉松 Facebook

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