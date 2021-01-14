2021年新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽 第二次獎牌打樣

10K，一個微妙的距離。許多大型的馬拉松賽事都包含這一距離的項目，而相比全馬的42.195公里，這個距離似乎又顯得有些迷你。 為什麼說 10K 這個距離微妙？因為這個距離是一個普通跑者向馬拉松跑者過

2021-01-13 09:46