2021年新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽 第二次獎牌打樣
浪漫台三線2021年新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽第二次獎牌完成打樣！有人說「學無止境」，馬場上聽到最多的肯定是「堅持到底，永不放棄」，戀戀桐花的目標，當然也會是如此！絕美賽道的獎牌不同凡響，桐花賽道桐樂會精彩可期；感謝Charming Taiwan設計師摩根林毓桓設計，臣林鄭偉臣總經理承製，照片始終無法完全展現原色，獎牌肯定是更精美得多！
報名這裡去：https://reurl.cc/0OYEq6
賽事日期：2021/04/25（日）
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言