賽事心得／龍虎鳳越野賽 初體驗：和馬拉松感受不一樣

我的初越野賽事：龍虎鳳越野-鳳組 26.4公里(+2053)

賽前的準備2020的上半年就決定參加此場賽事，以圓2018年因為懷孕而棄賽的初越野-谷關G3的遺憾，雖然一直到賽前三個月都還不敢確認此場距離最短、高度最低的鳳組能不能完賽(對於越野小菜鳥的我都聽聞龍虎鳳的硬抖)，但仍感謝2020年陪伴初次自己開團、開車去闖蕩的山徑好夥伴：小可愛、雨停、女神、瓜大、momo…等，但最讓我確定自己能夠走完的就屬徐董帶我跟小可愛走波屋O繞那次，也讓我清楚知道自己的弱項到底弱到哪個程度，好規劃好自己的配速和補幾分配，當然除了確認自己的體能狀態，還有當天天氣應變裝備的準備、時間的掌控跟路線規劃設定停損點，也感謝賽前有純淋雨和、女神和JUDY私訊關心低溫準備。

賽事當天起跑前的溫度來到8度，但早上九點的溫暖陽光灑在身上，讓同樣鳳組的夥伴昭仁先脫下外套，可能待在起跑區感受其他選手的熱情以及自己沸騰的情緒(初次參加難免有點興奮)，看雨停脫下化纖的外套，我也跟進在起跑前脫下塞進水背背包裡。

(本來還穿著外套的我們)

剛好九點一到，重新整裝好跟著其他選手迎接第一個4.1K林道路段，小可愛因為天冷身體僵硬所以先照自己的速度前進，這一路段我先好好熱身調整自己的呼吸，感受被溫泉會館環繞的公路，因為選手的奔跑而甦醒。來到CPF後，和雨停、波比拍個照，就往水雲瀑布的方向前進，此路段都還是平緩的路徑，特別的是跨過柵欄，便跑在沿著溪流的河床邊，必須技巧性的踩繞著大小石頭和崎嶇的砂石地。

來到第一個折返點，映入眼簾的是美麗的巨石谷，忍不住停下來拍幾張照，就折返往虎山迎接距離4.3公里爬升800公尺的路段，數據看起來雖然是小菜一碟，但陡的部分是集中在後段，大約3公里處後，陸續聽到周圍選手的唉豪🤣，終於來到虎山的折返點，開心遇到龍組的掃把🧹瓜大，趕緊再拍個照，就下山準備往第二個山頭前進，因為趕著下午五點前回到終點，於是跟著前面一樣鳳組的姊姊下山，前面有好幾個神獸跟龍組的神人，看到動作敏捷的姊姊，紛紛讓路給過，我也順勢跟上，過程中和姊姊小聊了一下，她分享去過基地營的經驗，讓我忍不住驚呼了一下，當然也驚呼經過的每個神獸組、龍組的選手，看起來精神都很好！

(後面的姊姊就是陪伴我前段下山的前輩)

但下來兩公里處就跟丟了姊姊，陪伴我的是另一個神獸組的大哥，下到吊橋通往CPF有段柏油平路，我就放慢了速度，神獸的大哥還頻頻回頭要我跟上(我內心喊：我就是得了跑柏油路就沒力的病>~

又再拍了張照，就順順的滑下山(上島山是出名的滑，跟在我後面的大哥不斷滑倒又不斷跟上)，下到距離CPF約1公里處，我又遇到剛剛在虎山後段陪伴著我的神獸組的大哥，也從三角點下來，於是我又被他帶著走，回到CPF本想要進站好好補一下，結果神獸大哥說跟上優，剩四公里你跑得回去吧?!然後補給站的志工們對我揮手說，不用入站刷卡優~(但是我很想要進站吃補幾壓!!)所以再度硬著頭皮轉向終點的方向前進，卻又目送神獸大哥離我遠去，結果比預定的還要早回到終點，我心中想像的抱著女兒牽著老公近終點的畫面破滅，因為老公才剛出發，還好會場還能洗溫暖的熱水澡，讓我能夠好好整裝等著同行的選手回來以及老公女兒的出現。

恭喜完賽的大家~~

賽後心得

1.裝備：整體裝備覺得剛剛好，上身刷毛上衣、下身兩件褲子(C3 FIT+NIKE緊身褲)，包包內塞了化纖及防水外套，但刷毛上衣確實讓我在虎山忍不住先脫下，免得濕掉而導致失溫，但在上島山行走卻是剛剛好，或許下次看看不同的材質上衣看看。

2.補給：賽前早餐吃了饅頭+一塊雞胸肉+咖啡一杯，過程只有喝了三杯可樂和一包威德跟約1000ML的水+薄荷糖，回會場隨便亂吃(熱食很多!!補足我沒進補給站吃到東西的遺憾)

3.體能時間分配：本以為自己抓八小時完賽是耗盡力量回到終點狀態，但實際除了在上島下坡的後段感覺舊傷不太舒服放慢速度，其他大概就是順順照自己的節奏前進，最後的四公里公路還能緩緩跑起來，而賽後隔天的恢復就大腿上下移動有點酸，其他還能正常行走，晚上依然上了兩堂空瑜，只能說我的軍師好姊妹雨停，估算我的狀態比我自己還要準確，看來要重新更新自己的越野狀態了。

4.賽事規劃：第一次參加越野賽事，和以往馬拉松的感受不太一樣，每一個組別的最後都是跟鳳組的折返路線一樣，所以像我這樣越野小菜鳥，都會與神人同行或是與神人交會(當然也有參與到神人的虎山玩石頭橋段，我好像還用屁股接到一個上面踩下來的石頭@@)。賽事路線的指標清楚，和補給站、會場內的補給豐富，因為有跨夜的組別，工作人員也同選手們沒有甚麼休息堅守岡位，可以看見主辦以及志工團隊和的用心規劃。

感謝主辦泛泛和辛苦的志工團隊代表妞妞貓~~~

5.強大後盾：一個賽事的達成不只有自己的努力，還有身邊的夥伴們，互相照應訓練，也謝謝當天的昭仁司機，賽後還要開車真的是不容易呀～更謝謝我的家人、老公給我支持，還特地來會場接我!!

總結：希望明年能再次參加龍虎鳳越野賽>D