跑步知識／YYSports 跑步 App 使用全指南

YYSports 跑友們的新選擇 (圖片來源： Ming Zhong Sung、123RF)

身為一個跑友，手機裡面有幾個紀錄跑步行程的 App 是很正常的，我也不例外，之前用過 Strava、Nike Run兩個軟體，用來記錄我每天跑步的日常。我沒有配戴式的裝置，因此手機就變成我紀錄的主力工具，我跑步的目的是為了身體健康，一週的跑量大約是三到五天，而每次的運動量約為三到六公里，看每天的工作狀況以及體力來調配我的計畫。

以上兩個軟體我也用了一年多，說真的那兩個軟體表現得中規中矩，畢竟我都是用免費版也沒啥好挑惕的，但一年多用下來的心得就是「不好也不壞」。人總是想要有點新鮮感，跑步這個運動在撞牆期之前真的就只有痛苦，若能在跑步之餘多加點樂趣，那絕對是可以讓你跑步生涯長長久久。

「跑步遊戲化」這個概念就在我的腦海裡盤旋不去，而最近我發現了一款新的 App-YYSports。就是一款把跑步遊戲化概念帶到跑步 App 使用情境中的軟體，橫豎我每天都要運動，就下載把玩了一個多星期，以下文章就屬於我的體驗心得，如果你跟我一樣對於新事物都充滿了好奇心，這款 App 你絕對可以體驗！

每天的運動日常 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

YYSports 品牌簡介

在使用前我上網查了一下這個 App 的故事。在官方網站上我看到很喜歡在品牌簡介中提到的內容。『YYSports』是一個零售通路品牌，其背後是隸屬於寶成集團的寶勝國際有限公司，從運動用品到多元的全方位運動通路服務。以消費者運動需求為導向，提供精選的商品推薦、專業的訓練計畫到優質的IP賽事活動，傳遞『1+364』運動體驗的品牌精神，建構 365天持續豐富的運動生活計畫完成1個偉大的運動賽事夢想，讓運動融入生活 YYSports 陪你成就『+1』的健康夢。挺酷的！它沒有要你要有多大的目標，一年完成一個，重點放在每天的豐富的運動生活計畫，這點非常符合我運動的理念。

只要是工程師都知道，開發 App 不是一件容易的事，燒錢耗時，同時又要兼顧兩個手機系統，其複雜程度不是我們一般消費者能想像，一間公司願意投入資源開發 App 就可以知道其品牌對於自身必定是有一定的期許。曾經看過同事開發 App 慘烈狀況的我，出自於一種內行人的同理，沒理由不試試看這個 App，透過我們使用者的回饋他們才會有進步的機會不是嗎？廢話不多說，下載體驗就是！

YYSports App 頁面介紹

YYSports App 載點iPhone、Android，安裝時需要填寫一些相關資料，這邊就不贅述，下載完成後進到主頁之後我們可以看到兩大區塊（為了大家使用上的方便，我特別將這兩個區塊標注出來，主要的操作都會聚集在這兩大區塊。區塊一就是 App 本身有提供的實體服務內容，包含了預約課程以及訓練課程，而在「更多」的選項中則可以看到更細緻的內容。

主要的操作都會圍繞在這兩大區塊 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

點選「更多」可以看到更多操作，很直覺容易上手 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

而螢幕中間則有分成「Exp Collection」以及「Grow Your ExP 累積你的 ExP」兩個區塊，可以看到許多最新的活動，只要你常常點進來都可以看到許多精彩的活動內容，完成任務還有機會抱回大獎！

有許多活動很適合跑友參加挑戰 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

而什麼是 ExP？這就是這個 App 最有趣的地方啦。我在下一段會介紹。我自己的使用習慣是最下方的那一排服務就是我的使用主力。只要抓住使用 App 首頁中的「更多」選項，以及最下方的功能列，基本上你大致就可以掌握住這個 App 的使用方法。

最下方是我使用的最大主力 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

什麼是 ExP？

ExP這個概念在使用 YYSports 時這是必須要注意到的核心觀念，有玩過電玩遊戲的人或許不陌生，ExP 就是 Experience 的縮寫，也就是經驗值的意思啦，透過 App 裡面的設置，不管你從事跑步、健走，甚至透過消費、參加參加指定賽事、閱讀 App 內文章等都可以累積 ExP 值，不同等級可享有的優惠就不一樣。以下是所有等級享有的優惠列表，快來設定你的目標吧。

不同等級能享受到的優惠 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

此外各項任務或者是門市的活動將會累積不同的經驗值，總共分為運動、商品消費、賽事報名、訓練（課程簽到）、餐飲（餐飲消費、餐飲打卡）、活動（門店打卡）其他（線上參與）七大類，不同顏色將對應不同的服務體驗，參加越多等級也會越提升，如果你是個遊戲達人，你有多種策略選擇讓你的 ExP 提升享有更多優惠，這也是這個 App 有趣的地方，不只是透過運動，也可以透過運動相關的活動增加等級，達到全方位運動生活的目的。若你不清楚到底有什麼類別，記得我文章前面說到的只要到第一個區塊的「更多」中就可以看到 ExP 的使用方法喔。

在「更多」中可以看到詳盡的 ExP 指南 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

趣動

我們現在來看 App 主頁的最下方，最下方左邊則為「趣動」當你點進去的時候，可以看到運動的介面，現在功能開啟主要有「戶外跑」、「室內跑」、以及「健走」三個項目，你可以根據現在從事的項目選擇好之後，按下開始就可以開始記錄。運動結束後，App 將會計算你的里程數換算成 ExP 數值，透過運動得到 ExP 值是紅色，我們可以在主頁的右上方看到現在累積的里程數。

點開「趣動」就可選擇運動項目，還可自訂專屬畫面 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

在首頁右上方可看到你做不同活動累積的 ExP (圖片來源： Ming Zhong Sung)

商城

這個應該就我不用多介紹了，點進去商城區裡面就有 YYSports 幫你精選的運動商品，別以為都只有跑步相關的用品，舉凡是運動相關的包含瑜伽、籃球、甚至於一些運動休閒服飾，裡面都幫你區別好了，有些商品更是有特價。我現在反而會先從商城裡面先看一些商品，如果有需要的話就直接從裡面下單，有些商品還比較優惠，更重點是這又可以累積 ExP 值，讓我往更高等級邁進。

商城裡面有許多商品可供你購買，當然消費也會累積 ExP 喔 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

門店服務

在門店服務內點擊進去，就可以看到 YY家族以及 ExP 合作夥伴兩大類別，YY家族現在有竹科概念店，以及 Nike與 Converse等 5家實體店面，竹科概念店提供超值服務，包含身體組成分析、Running Lab跑步體驗、五星級餐點都可在 App 完成預約，連理髮服務都有，真的是面面俱到！還有各項訓練課程這邊都可以找到，服務非常多元阿。

線上線下結合一站式運動生活服務體驗 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

多元的訓練課程可供你選擇 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

我的

這邊就很直覺啦，點進去可以看到關於你在 App 內的所有使用過的紀錄，像是運動紀錄、消費等，都在這邊幫你做一個非常完整的整理。完全不用擔心你忘記這些紀錄怎麼辦？這邊都會喚醒你的記憶。（當然也可能喚醒你失心瘋的消費記錄啦XD，不過也不用擔心這邊消費也可以累積 ExP 值也沒有這麼不堪啦）

這邊可以看到所有的使用紀錄與資料 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

好啦，以上我大致已經把 App 中我們會用到的介面都做一個簡單但完整的介紹，最終還是要回歸到一般跑友最常使用到的功能，就是跑步記錄。我這邊主要進行兩個一個是戶外跑、一個就是健走。這兩項運動是我最常從事的。也是我累積 ExP 最好的地方。

戶外跑

在使用這個功能非常簡單，只要到「趣動」的功能選項點選你要從事的項目之後，按開始記錄即可，結束後長按就可以完成紀錄。我這一週只要是有慢跑幾乎都會使用上 YYSports App 看著 ExP 莫名的升高，剎那間也會有一種爽感產生，它證明了我每天是多辛勤地在運動。使用了一週之後看到紅色經驗值一直往上升，莫名的有成就感。

這是我的跑步的紀錄，定位跟距離都還算準確，這趟下來累積了21點 ExP (圖片來源： Ming Zhong Sung)

健走

週末則是我跟朋友聚會的時候，週末的運動我傾向於出外爬山踏青，以劍潭山作為體驗的路線，操作方式依然，打開「趣動」頁面選擇健走就可以開始了，一趟下來也可以累積14點的 ExP 值。

一趟劍潭山下來也累積了14 點 ExP 值 (圖片來源： Ming Zhong Sung)

總結：

我這一週使用下來，YYSports 的確可以成為我跑步時的 App 計算工具，它可以記錄我一週的運動量，同時一方面也讓跑步變得更有樂趣，累積 ExP值，隨著我的等級提升，我的努力也可以轉換成實質可以使用的優惠，這大大的提高了我跑步的樂趣與動力，就如同我文章標題所說，自己升級讓我們打倒內心那個懶惰的怪物！讓自己的生活更健康。

那究竟哪些人適合使用 YYSports 呢？我覺得都需要，除了跑友跟喜歡健走的朋友外，裡面 YYSports還有提供許多優質的活動，像是我也很喜歡的籃球，YYSports 也有提供相關賽事與訓練，真的如同官方網站介紹的一樣「建構365天持續豐富的運動生活計畫，完成1個偉大的運動賽事夢想」這樣的精神與 App提供的服務，我覺得很可以，快來使用 YYSports App 讓運動融入你的生活！

對了忘了一提，如果你現在有 Apple Watch 或者是 Garmin 都可以進行綁定使用上相當便利！

了解更多👉 YYSports App

載點👉 iPhone、Android

責任編輯：Barry

圖片來源： Ming Zhong Sung、123RF

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