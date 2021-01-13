金門馬拉松取消 立榮、華信航：三日內機票退票不收費用！

因為疫情狀況，金門馬拉松於昨日宣布取消，今日，金門縣政府官方FB粉絲專頁 公告，立榮航空與華信航空同意， 自公告日起三日內（1/14）辦理退票， 將不收任何退票費用，後續金門縣政府也會寄送住宿抵用券給參賽選手喔！以下也整理了兩家航空的退票方法給跑友們：

機票退票資訊

立榮航空：

（截圖自 立榮航空官網）

華信航空：

（截圖自 華信航空官網）

最後也提醒一下大家，要退費的跑友們，可以先到 中華路跑協會 官網查詢自己的報名紀錄並截圖；打退費電話時，客服會請你將圖檔寄送到 knhxmn@uniair.com.tw 的信箱，並詢問身分證字號及電話！因為會有很多客服電話，所以跑友們可以先準備好資料，並耐心等待喔～

最後，希望 2021 年疫情狀況好轉，不管是對主辦單位，又或者是想要跑步的跑友們，這是最好的消息！

資料來源：金門縣政府、立榮航空、華信航空

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