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賽前情報／跟著三帥爸、三帥媽 一起跑渣打馬全馬路線
跑完的三帥媽表示...（截圖自 三帥爸My Sunshine Life）
不到兩個禮拜，就要迎接 2021 渣打馬拉松的日子 （1/24），這次目標破全馬 PB 的三帥媽，試跑了渣打馬全馬路線，並搭配全馬補給與配速的策略，現在就來跟著三帥爸、三帥媽一起 Run 一遍吧！
來體驗渣打馬全馬路線！（影片來源：三帥爸My Sunshine Life）
渣打馬 42.195 全馬路線：
（圖片來源：2021渣打馬拉松官網）
凱達格蘭大道（起點）＞ 右轉中山南路 ＞ 左轉愛國東路(逆向) ＞ 左轉杭州南路 ＞ 左轉信義路(逆向) ＞ 右轉中山南路接中山北路 1 至 3 段 ＞ 中山橋 ＞ 北安路 ＞ 明水路 ＞ 樂群一路 ＞ 堤頂大道 ＞ 麥帥二橋 ＞ 下健康匝道 ＞ 左迴轉健康路 ＞ 左轉塔悠路 ＞ 右轉（基5）觀山疏散門 ＞ 觀山河濱公園 ＞ 成美左岸河濱公園 ＞ 南港左岸河濱公園 ＞ 上南湖橋牽引道至右岸 ＞ 南湖右岸河濱公園 ＞ 成美右岸河濱公園 ＞ 彩虹河濱公園 ＞ 美堤河濱公園 ＞ 大直橋下原線折返 ＞ 美堤河濱公園 ＞ 彩虹河濱公園 ＞ 上麥帥一橋牽引道至左岸觀山河濱公園 ＞ 迎風河濱公園 ＞ 大直橋下前(104 大客車停車格)（終點）
三帥媽補給配速全攻略
|路線
|補給建議
|配速建議
|凱達格蘭大道 6:00 起跑
4:00早餐、5:00 BCAA、
5:30 能量膠
|中山南接中山北1-3
|5km進水站補水
|預定配速慢3-5秒
|中山橋
|-
|上橋身體微微前傾，縮小步幅，增加步頻
|明水路
|10km補水、能量膠
|-
|樂群一路
|12.5km水站補水
|穩定配速不超速
|堤頂大橋
|-
|上橋身體微微前傾，縮小步幅，增加步頻
|塔悠路
|-
維持穩定配速，即將進入長達
28km河濱路段
右轉基5關山疏散門
|-
|-
|觀山河濱公園
|15km水站補水
|-
|成美左岸河濱公園
|17.5km水站補水
|-
|南港左岸河濱公園
|20km補水、能量膠
|-
|上南湖橋牽引道至右岸
|-
|-
|南湖右岸河濱公園
|22.5km 補水、咖啡因膠
|-
|彩虹河濱公園
|27.5km 補水 、電解能量包（乖乖膠）
|-
|美堤河濱公園
|30km 水站補水
|-
|彩虹河濱公園
|35km補水 、能量膠
|-
|彩虹河濱公園
|37.5km水站補水 、咖啡因膠
|-
|上麥帥一橋牽引道至左岸觀山河濱公園
|-
|-
|迎風河濱公園
|40km水站補水
|如果還有力氣就加速！
當你來到迎風公園，終點就在前面了！三帥媽建議，如果可以的話，最後就面帶笑容，用最帥氣的姿勢衝線吧！
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- Youtube：三帥爸My Sunshine Life
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