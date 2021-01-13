快訊

2022選市長？ 吳怡農直言：2024我選立委

日職／「有全日本最好的守備能力」 巨人傳奇洋將力挺陽岱鋼

跑步知識／跑者必看！漢森10K訓練法

運動筆記 / 小布

10K，一個微妙的距離。許多大型的馬拉松賽事都包含這一距離的項目，而相比全馬的42.195公里，這個距離似乎又顯得有些迷你。

為什麼說 10K 這個距離微妙？因為這個距離是一個普通跑者向馬拉松跑者過渡的關鍵時期，把這個距離當做是跑一場馬拉松的敲門磚，也並不為過。

10K 練習能讓我們對配速與體力有更好的控制，為更長距離跑打下基礎。美國的“跑步教父”傑夫·蓋洛威就曾經說過，“如果你想嘗試馬拉松，就得先學會怎麼跑出一個完美的 10 公里。”

今天，小布為大家帶來為入門新手與進階老鳥設計的兩套 10K訓練法。它與之前小布發佈的9周減脂訓練計畫，都是由 BROOKS 專業教練團隊設計。

點擊這裡回顧 九周跑步計畫帶你減脂，從肉腳變勇腳

開始之前，再帶大家複習一下一些訓練規則：

節奏跑：有強度又能持續較長時間的跑步狀態，一般需要能堅持45-60分鐘。 

恢復跑：在兩次高強度訓練之間的低強度輕鬆慢跑，不限速度，只要跑起來就好。

交叉訓練：進行一項與跑步無關的訓練項目，如舉重、瑜伽、自行車等。

跑前熱身：低強度慢跑，配合快速短暫的休息，以進入訓練狀態。

跑後放鬆：訓練完成後，用低強度慢跑調整身體狀態。

跟著練習的朋友們，要記住每週二、週四的主要訓練開始前，都要加上 2 英里(約3.22公里)的熱身跑！（1 英里≈1.61 公里，3 英里≈5 公里）小布照例在每天的訓練計畫下都加了一個小方格，大家可以直接把圖片列印出來當做訓練計畫表，練完一天劃一天~

10K - 9周新手入門訓練菜單

 

10K - 9周老鳥進階訓練菜單

隨著天氣漸漸變冷，越來越少賽事，2021的到來，就讓我們用渣打馬做一個春節前的收尾吧！想在今年開始嘗試初馬的跑友們，加油練習吧~

 本周跑者互動：跑馬前，你都練跑多長距離？

※ 本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。  

舉重

延伸閱讀

憂2萬跑者成防疫破口 高雄馬拉松延期

男星堅持不戴口罩、群聚祈福抗新冠 官方勸阻都不聽

離婚官司又交惡 裘莉讓布萊德彼特耶誕很難過？

跑步小品／股神也瘋狂 這家跑鞋如何被巴菲特看上？

相關新聞

因應金門馬停辦 縣府設置跑者專屬服務櫃台平民怨

金門縣政府昨天下午宣布停辦2021金門馬拉松，不少跑者紛紛上活動官方網站抱怨，因為活動停辦，遭遇到退房與退票的困擾，金門...

金門馬拉松取消 立榮、華信航：三日內機票退票不收費用！

因為疫情狀況，金門馬拉松於昨日宣布取消，今日，金門縣政府官方FB粉絲專頁 公告，立榮航空與華信航空同意， 自公告日起三日內（1/14）辦理退票， 將不收任何退票費用，後續金門縣政府也會寄送住宿抵用券給

跑步知識／跑者必看！漢森10K訓練法

10K，一個微妙的距離。許多大型的馬拉松賽事都包含這一距離的項目，而相比全馬的42.195公里，這個距離似乎又顯得有些迷你。 為什麼說 10K 這個距離微妙？因為這個距離是一個普通跑者向馬拉松跑者過

賽前情報／跟著三帥爸、三帥媽 一起跑渣打馬全馬路線

跑完的三帥媽表示...（截圖自 三帥爸My Sunshine Life） 不到兩個禮拜，就要迎接 2021 渣打馬拉松的日子 （1/24），這次目標破全馬 PB 的三帥媽，試跑了渣打馬全馬路線

訓練心得／WAVE DUEL NEO 訓練營 跑姿調整及下肢強化課程精華

「暖身先繞操場十分鐘！」教練大喊。（圖片來源：運動筆記） 「一、二、三......一、二、三......」聽著教練呼喊的口號，MIZUNO WAVE DUEL NEO 訓練營的學員們開始新一

精華影輯／為漸凍人而跑公益募款

今年2021年由李榮富發起的第十三屆為漸凍人募款而跑168公里的公益募款活動? 在1/9日的早上6點在後龍火車站出發 當天早上的溫度只有7度 冷風吹的大家都很冷 參與人員在抵達會場捐款之後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。