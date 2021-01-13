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精華影輯／為漸凍人而跑公益募款
今年2021年由李榮富發起的第十三屆為漸凍人募款而跑168公里的公益募款活動?
在1/9日的早上6點在後龍火車站出發
當天早上的溫度只有7度
冷風吹的大家都很冷
參與人員在抵達會場捐款之後
紛紛開始暖身保持溫暖
集合拍大合照之後
所有人員就起跑出發
6點的天色還是很黑
再引導人員的指引下
大家往路線前進
中途也有補給站讓大家補充體力
跑往好望角天色漸亮
再到白沙屯拱天宮
再往秋茂園
接下來往苑裡火車站
接著往41k處大甲補站
再到大甲鎮瀾宮祈福
跑者依照自己的狀況
隨時都可以休息
其他跑者則持續跑往鹿港
途中經過清水,沙鹿,龍井
再到74.4k拜訪漸凍朋友林文彬大哥
接著跑到85k鹿港天后宮
要跑回程組的人員在夜晚繼續回程
跑到中彰大橋前
先補給補充體力之後
陪跑人員加入陪跑
回程經過清水途中也有不少補給
在凌晨冷風5度的冷夜中
終於回到128k大甲鎮瀾宮
補給完後繼續回程
在途中補給人員的熱湯,熱食補給後
熬過冷風冷夜的凌晨
終於回到後龍慈雲宮
感謝所有暖心的參與人員
感謝有你(妳)
漸凍人協會官網線上捐款連結https://pse.is/ul3qs
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