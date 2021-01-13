精華影輯／為漸凍人而跑公益募款

今年2021年由李榮富發起的第十三屆為漸凍人募款而跑168公里的公益募款活動?

在1/9日的早上6點在後龍火車站出發

當天早上的溫度只有7度

冷風吹的大家都很冷

參與人員在抵達會場捐款之後

紛紛開始暖身保持溫暖

集合拍大合照之後

所有人員就起跑出發

6點的天色還是很黑

再引導人員的指引下

大家往路線前進

中途也有補給站讓大家補充體力

跑往好望角天色漸亮

再到白沙屯拱天宮

再往秋茂園

接下來往苑裡火車站

接著往41k處大甲補站

再到大甲鎮瀾宮祈福

跑者依照自己的狀況

隨時都可以休息

其他跑者則持續跑往鹿港

途中經過清水,沙鹿,龍井

再到74.4k拜訪漸凍朋友林文彬大哥

接著跑到85k鹿港天后宮

要跑回程組的人員在夜晚繼續回程

跑到中彰大橋前

先補給補充體力之後

陪跑人員加入陪跑

回程經過清水途中也有不少補給

在凌晨冷風5度的冷夜中

終於回到128k大甲鎮瀾宮

補給完後繼續回程

在途中補給人員的熱湯,熱食補給後

熬過冷風冷夜的凌晨

終於回到後龍慈雲宮

感謝所有暖心的參與人員

感謝有你(妳)

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