跑步小品／從國內警察變國外工程師 我的跑步進化史

住倫敦這幾年第一次的下雪天也阻擋不了我的跑步熱情

我在動盪不安的2020，跑了2222K。

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過去這33年

聊到了跑步，不得不從頭細說故事。從小我其實稱不上有運動細胞(這點問我老同學們就能舉證 😆)，即使因為身高而每年學校運動會總會被拉下場沾個邊(只要夠高，就算不夠快也有腿長優勢？🌝)：大多數跑個大隊接力中間不太用拼速度的棒次，或是200m、400m、跳高、跳遠、擲標槍這類找不到人，讓我練練充數頂替的角色。

除此之外，本人天生好動愛熱鬧，因興趣倒也參與過各種大大小小與體能有關的活動，像是接拍Nike素人平面廣告、扯鈴、熱舞社、羽球社、桌球社、攀岩、yoga、Brazilian jiu-jitsu、boxing⋯You name it.

再附上一張2014幫Nike拍的素人跑者，說要付車馬費結果拍攝後失聯，所以只有雜誌翻拍

提了這些，一直到進入警大後，才是我認真跑步的開端。

一開始簡直是地獄呀⋯縱然已年代久遠(15年？😱)，依然記得當年剛入學看著同學們順利完成每學期必測的3000m(男女時間限制不同，在學那幾年也變更過幾次規定；我大一那會兒女生要在18分內完測，沒過得測到通過為止，否則會有懲罰)，而我始終在補測泥淖中輪迴，於補測時跑道兩旁同學的加油聲中，只能咬著牙，告訴自己再怎麼樣都得過。

不能停。

就這樣開始練習，起初只是求通過測驗，大學四年柔道課(另一項我沒有愛但不得不的必修 🙈)累積的肌耐力亦有助益。真正讓跑步走入我的生命中是大四，準備三等警察國家特考的壓力頗大(畢竟花了四年讀警大就為了那張證書)，跑步成了住校生活中我靜下心來默背法條的最好時光。

因緣際會我錄取了警職工作裡對體力挺要求的保六第一警官隊，該單位的3000m測驗因性別、年紀不等有著更嚴格的規定，延續大四養成的跑步習慣，在該單位五年，跑步反而成為我對抗工作內容單調性的出口(這又是另一個故事了 🚬)，每回勤務之餘的跑步時間，總能讓我暫時抽離、好好與自己對話。

就這麼跑啊跑，2015前往比利時跑了一年後，2016跑進倫敦。

2016在比利時跑的半馬 & 當時的肉肉手臂

故事說到現在，除了跑過幾場半馬以外，一般我的練跑距離不太超過10K。2018年春天正式轉職斜槓軟體工程師之後，因為不想落入大眾對工程師的刻板印象(肥+宅？)，我立誓要當個別人猜不出職業的例外(沒錯我就是這麼虛偽 😌)；總算是人生第一次的朝九晚五工作，每週末我得以固定跑一次中距離(15K - 18K)。

跑了一年多，2019年新年新希望，報名了四月底的人生第一場全馬：從報名到賽事當天只有十週左右練習，當時計劃完全土法煉鋼，由一月中的週末16K逐週加2K上去，想著在賽事前一週可以跑到34K，當天加把勁再堅持一下即可。最後42K順利完成(4h17')，成果以初馬來說我已比我預期還好呢。️😊

完成初馬覺得爽的我

如你所知，2020的英國，大半數時間在lockdown(封城)中度過。Lockdown就是在家工作、在家生活，少了往常走路上下班的移動距離，為了不減少運動量，3月第三週起我讓自己週跑5次/每次10K，4月第一次人生月跑量達到200K的爽感當真無與倫比(再次強調我就是這麼愛慕虛榮 😌)。8月初在Strava發現「Run 2020K in 2020」挑戰，稍微計算一下覺得自己似乎可以達成，於是8月底開始加量週跑5次/每次12K，跑步變成無能為力的封城生活最能夠掌握的生活，終於在11月底完成目標。

在那之後接著跑到年底，於是2020我完跑了2222K。

Takeaway points

如前所述，我並非天生擅長跑步，若今天的我稱得上有任何成就，都是努力而來；以下是個人的不專業重點歸納：

目標：別對自己太仁慈。為自己設立能夠達成的短期目標(e.g.今天要跑多遠？)或/及長期目標(e.g.這個月我想達成多少？)，一旦出發，別輕易停下。「能夠達成」很重要，若從未跑超過5K，一下子要求跑個10K，即便能夠完成，卻也容易因為完成的痛苦度而讓人失去持續進行的動力。我個人平日上班之故，若欲週跑5次，每天早上12K已經算是壓在得以洗個熱水澡、從容準時上班的範圍之內。既然距離已非完成目標的考量，近來的目標於是乎讓自己逐漸加強跑速。 速度：速度！可能你看著他人速度稱羨，但除非與生俱來，後天跑者可能都得同我一般，得經過一番努力才能達成今日成就。猶記得初跑10K那時只求完跑，根本把速度這等事拋諸腦後：曾經我也有過1K均速6分初的時候哪，2020年3月開始的每天10K，也是均速落在5'30"到5'40"之間；近日自我要求，目前12K均速差不多在5'00/1K左右。個人練速度的方法是先穩定每公里均速，速度穩定了，在跑步途中就咬定前一名速度比我快的跑者，想辦法追上他。若對方轉向或停了，就再鎖定下一個。如果一路都沒遇到其他跑者，我就依著running app上的每公里報速調整速度。 向高手借鏡：剛開始跑步那會兒，朋友說我跑步太費力，全身出的力有40%分散到手肘或四肢其他不該去的地方，推薦我參考xxx的跑姿；這幾年來觀察高手們的跑姿然後慢慢修正，當然可能一時間無法達到高手的速度，但是姿勢對了讓我漸漸事半功倍，能夠在跑速方面加強。(加強之後另個朋友反而說我的跑姿很標準，錄下了我的跑姿說要去訓練其他人 😆) 服裝配備：一直以來，個人老實說沒擁有過幾件專業/名牌運動服：大學時大夥兒得穿著校服、畢業後工作上的體能訓練也有公發服裝，若問我意見，除非講究機能性的運動(e.g.滑雪裝備)，我會說運動習慣與技能，比服裝本身來得重要。這幾年在健身房、跑途中看過不少穿著fancy運動服、但很明顯就是穿來拍照打卡的人類，同時也發現真正的高手講究的是能夠讓他們發揮最好表現的配備。我自己習慣輕裝上路，不穿著汗會悶著排不出而影響跑步的外衣、不帶多過鑰匙、手機、水、(有時)購物袋的其他物品。當跑得如風一陣時，誰還注意你的服裝來自哪個品牌？(笑) 同儕：人類是群體動物，2020以來相信你我感受最深。若平時沒跑步習慣，找個(群)能夠激勵自己的同伴互相督促是很重要的。搬離台北前幾年我加入了R2R跑團，第一次認識不少志同道合好友(先前的朋友不是對跑步沒興趣、或是天生跑者、或者表示「女生跑這麼多幹嘛？」🤷🏻‍♀️)，搬來歐洲後隨著在英國落地生根以及新興軟體開發，在Strava和Instagram上亦受到不少比自己更強跑者激勵，人外有人、天外有天，謙虛學習才能帶我走得更遠，有比較才有成長。 適時犒賞自己：跑步該是開心的、值得享受的一件事。就像在驢子眼前懸支胡蘿蔔作為動力，不妨也適度選個中程bonus，可能是這個月完成100K就允許自己吃個垂涎已久的大餐、可能是維持每公里均速幾次就能買某個愛牌的運動內衣⋯諸如此類，讓跑步變成生活中、計劃裡的一部分。 打倒懶蟲：跨出跑步的第一步常常不是能不能，而是你願不願意。個人偏好把跑步起床當作起床第一件事，因為此時身體尚未完全甦醒，細胞仍在很好溝通(騙)的狀態，在我情況若是中午以後才外出跑步，中間十分容易被當天的計劃或是太過清醒的身體倦怠分心。完跑後的成就感與事後後悔沒跑的內疚感，對我來說前者完勝。 搭配其他運動：若只執著於跑步一項運動，長期下來可能傷了身體，對目標的完成度也會不如預期。固定的運動除了游泳以外，近年來我開始去健身房利用器材訓練大腿肌耐力，lockdown以來也隨著其他社群網路(e.g. Instagram、YouTube)的workout影片訓練上半身及核心肌群、或適時放鬆；協調了全身肌肉，不僅平衡單練跑步所帶來的肌肉痠痛，亦不知不覺中增進了我的跑步表現呢。

當年與R2R女孩們某次約在台北的中距離夜跑，跑完去吃了宵夜

總而言之，師父領進門，修行在個人。

個人沒任何宗教偏好，但我會說跑步是對我最好的修煉了。感謝2020跑步在英國仍算是項挺自由的運動，不受時間、天氣(我還是不愛在雨天跑步啦 🤣)、季節、病毒影響，對2021仍充滿未知的你，來跑步吧？😁

p.s. 歡迎在Strava上追蹤我：https://www.strava.com/athletes/26331712 👋🏽