精華影輯／卓蘭水果之鄉全國馬拉松
這場2021第一場優質賽事
大家去參加了沒呀
雖然頂著體感溫度應該只有0度的氣溫
還有那上上下下的山路
應該讓所有跑者印象非常深刻吧ＸＤＤ
可是 主辦單位真的相當大氣
在補給上真的沒在客氣的
影片中的豐富補給
大家吃到幾樣呢
還是補給站大全勤呢ＸＤＤＤ
賽事結束後 所收到的評價都是大獲好評
我相信 大家應該都在等待明年了吧
今年錯過的，明年千萬要手刀報名呀
而等待的當下
就先來看看影片過過乾癮吧～～～
趕緊來替我們寫評價呀
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主辦：卓蘭水果之鄉 全國馬拉松
官方攝影：Run Style 完全執行團隊
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