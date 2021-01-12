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英癌友染疫後腫瘤全消失 專家曝不藥而癒可能原因

「北部某醫院」傳感染事件 陳時中下午兩點親上火線說明

精華影輯／卓蘭水果之鄉全國馬拉松

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

這場2021第一場優質賽事

大家去參加了沒呀

雖然頂著體感溫度應該只有0度的氣溫

還有那上上下下的山路

應該讓所有跑者印象非常深刻吧ＸＤＤ

可是 主辦單位真的相當大氣

在補給上真的沒在客氣的

影片中的豐富補給

大家吃到幾樣呢

還是補給站大全勤呢ＸＤＤＤ

賽事結束後 所收到的評價都是大獲好評

我相信 大家應該都在等待明年了吧

今年錯過的，明年千萬要手刀報名呀

而等待的當下

就先來看看影片過過乾癮吧～～～

趕緊來替我們寫評價呀

https://reurl.cc/V3a2aZ

延伸閱讀

快剪快播：https://reurl.cc/8ylZky

精華版：https://reurl.cc/o9Dojq

主辦：卓蘭水果之鄉 全國馬拉松

官方攝影：Run Style 完全執行團隊

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