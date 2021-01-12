賽事心得／卓蘭水果馬拉松 跑第3慶祝結婚13週年！

110.1.10的早晨，卓蘭7度C

一家人為了慶祝1/11結婚13週年

特別選了第一屆卓蘭水果馬拉松來運動健身慶祝

這地方是我們再熟悉不過的老地方

常常會來這買花，買水果，喝下午茶

但，這次我是選擇跑步上去壢西平呀！

開跑前，真的好凍好凍，不斷熱身還是好冷

許多跑者都是包緊緊的，大家都努力在戰勝寒流

大會主持人介紹著這場路跑的路線

希望給予參賽的大家，對卓蘭的坡有回味無窮的回憶

我身旁的跑者忍不住開始問……爬升是多少呀？

我心裏有底，不高不高～努力一下就會上去🤣🤣

開跑後，老實說我的雙腿完全沒啥感覺，就是凍

第一次跑這麼冷的賽事，我只求穩穩完賽就好

心裡也不斷掛念女兒和先生的5公里

希望他們記得，天氣冷，用走的也可以！

看到這照片，知道他們有開心的走紅地毯，棒喔！

感覺就像慶祝我們的13週年結婚嘛！

而我一路都有認真的跑上去再跑下來

下坡段蠻刺激的，看見攝影師終於露出開心笑容

我知道熬過最艱難的部分了，接下來只要順順回終點就好

最後就以女子組第三名進終點

回到終點因為上了凸台需要簽大名

手完全無法握住筆，第一次簽自己的名字像畫圖

工作人員也很貼心說：每個人都簽成這樣，沒關係🤣

真覺得好笑又好玩……凍到啥都呆了

很意外大會有準備了水果禮盒贈送給上凸台者

滿滿卓蘭的在地巨豐葡萄，很感恩呀！

完賽禮也滿滿的……體會到賽事的用心，100分💯

再則，獎金的紅包袋外面是手寫的毛筆字

真的也是超特別的，感覺有一份更真誠的心意在上面

很開心，

我們這一家一起參與了首屆水果馬的賽事

從寒凍中跑到暖陽出來

我想，就像我們的幸福也會一直延續下去的

天無論多麼冷，一起跑步的心，永遠熱情