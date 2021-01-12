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賽事心得／卓蘭水果馬拉松 跑第3慶祝結婚13週年！
110.1.10的早晨，卓蘭7度C
一家人為了慶祝1/11結婚13週年
特別選了第一屆卓蘭水果馬拉松來運動健身慶祝
這地方是我們再熟悉不過的老地方
常常會來這買花，買水果，喝下午茶
但，這次我是選擇跑步上去壢西平呀！
開跑前，真的好凍好凍，不斷熱身還是好冷
許多跑者都是包緊緊的，大家都努力在戰勝寒流
大會主持人介紹著這場路跑的路線
希望給予參賽的大家，對卓蘭的坡有回味無窮的回憶
我身旁的跑者忍不住開始問……爬升是多少呀？
我心裏有底，不高不高～努力一下就會上去🤣🤣
開跑後，老實說我的雙腿完全沒啥感覺，就是凍
第一次跑這麼冷的賽事，我只求穩穩完賽就好
心裡也不斷掛念女兒和先生的5公里
希望他們記得，天氣冷，用走的也可以！
看到這照片，知道他們有開心的走紅地毯，棒喔！
感覺就像慶祝我們的13週年結婚嘛！
而我一路都有認真的跑上去再跑下來
下坡段蠻刺激的，看見攝影師終於露出開心笑容
我知道熬過最艱難的部分了，接下來只要順順回終點就好
最後就以女子組第三名進終點
回到終點因為上了凸台需要簽大名
手完全無法握住筆，第一次簽自己的名字像畫圖
工作人員也很貼心說：每個人都簽成這樣，沒關係🤣
真覺得好笑又好玩……凍到啥都呆了
很意外大會有準備了水果禮盒贈送給上凸台者
滿滿卓蘭的在地巨豐葡萄，很感恩呀！
完賽禮也滿滿的……體會到賽事的用心，100分💯
再則，獎金的紅包袋外面是手寫的毛筆字
真的也是超特別的，感覺有一份更真誠的心意在上面
很開心，
我們這一家一起參與了首屆水果馬的賽事
從寒凍中跑到暖陽出來
我想，就像我們的幸福也會一直延續下去的
天無論多麼冷，一起跑步的心，永遠熱情
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