賽事心得／竹北測5000 寒風細雨破PB

身體慢慢熱開，照片來源：攝影師陳豪毅

去年十二月初Zepro run 要在新竹市體育場辦理測5000公尺的活動，得知這個消息馬上填表單報名參加。

照片來源：運動筆記網站

跑就對了

為什麼要來參加測五千呢？馬場流傳著一句話「五千跑得好，跑馬沒煩惱」，也想知道自己能在5000公尺下能跑得多快，當時正式測五千的活動大多在臺北或新北，而且大多在平日的晚上，2018年12月中下在新北有辦一場測五千，而且在週日，豪不猶豫就報名參加，當天一大早搭火車轉捷運，從板南線轉乘新蘆線，，雖然下著毛毛細雨，也創下了25'34'個人5000公尺的成績。

新北跑起來測5000m，照片來源：攝影師愛笑杰

2019年7月中新竹市香山運動場跑質跑量跑健康辦理測五千，跑前下過大雷雨，跑道有積水未退，比賽時下著小雨，而且有加大的趨勢，這次設定能突破25分，不行的話守住25分，並能突破上的的成績，最後有hold住，破了個人PB，突破25分，跑出24'40'的成績。

跑質跑量跑健康辦理測五千

2019年11月中下，Zepro run在竹北第二次辦理測五千公尺，11月的秋夜天氣涼爽，這次原本不設定目標，能完賽就好，但比賽的氛圍讓雙腳不由自主的奔跑，開跑衝出去沒多久，趕緊降到自己的配速，只見跑者一個一個的刷過了，但我只能堅持自己的配速，沒想到破了PB，推進了20秒，跑出了24'20'的成績。

Zepro run在竹北第二次辦理測五千公尺，照片來源：攝影師陳豪毅

2020年兩次的5000公尺，八月中全民運動會，早上八點半起跑，夏天又在早上起跑，15人參加，跑第13名，2個未參加，開始後被帶著跑，衝太快，後面暴掉，成績26分多。十一月中下新竹縣體育會辦的測五千，下午起跑，有鑑於上次被拉暴的經驗，這次起跑後配速壓在4'50'，雖然一開始有被帶了一下，但之後有調整回來，可惜大會計圈數凸搥，相同圈數有時記兩次，最後一圈沒有衝刺，25分多作收。

全民運動會

新竹縣體育會辦理測五千，照片來源：攝影師陳豪毅

高手快腳

2021城市跑團競速聯誼測五千活動，低溫特報寒風輕拂，還飄著毛毛細雨，晚上六點半來到新竹市體育場，已經看到一群人在熱身了，有人穿著背心飄飄褲，有人穿風衣緊身長褲，而工作人員都包的緊緊的。報到完後我也穿著風衣緊身長褲熱身，雖然很冷但還是決定脫掉風衣測驗。這次報名的人數189位，實際參加的人87位，出席不到一半，不過還是高手快腳如雲，高中、國中的田徑好手來參加、各大跑團跑友、及兩位百傑女選手和三鐵好手同場競速。

各路高手快腳準備起跑，照片來源：攝影師Wai-yin Wong

大會提供晶片計時、計圈看板、補給站、列印區、加油團，設備齊全高規格這次設定的目標是突破24分大關，跑進23分，配速會壓在4'45'左右，若不能至少還能破個人的PB。

七點準時起跑，照片來源：攝影師Wai-yin Wong

大伙聚集在起點拱門前準備，由於實力弱弱的我排在後面，免得開跑後被帶著跑，七點一到嗚笛準時起跑，就看各路快腳如脫韁野馬快速向前跑，我也不遑多讓跟著向前，半圈後看看配速4'15'，及時穩住配速，才跑兩圈多，總一領先集團就超過我過，其他的快腳也陸陸續續刷過我，揚長而去。

起跑後跟在後半集團中，照片來源：攝影師陳豪毅

跑到2k時，身體終於有點熱了起來，雖然寒風依舊無情的刺骨，冰雨仍然胡亂的拍打，卻無法阻擋我的步伐，比賽持續到3k，身體的熱由冷而外，彷彿一層金鐘罩鐵布衫，但百密總有一疏，凍氣還是無孔不入侵襲過來，雙手的末端還是感受到冰冷。

進入4k，呼吸急促，節奏有點亂掉，只好慢下來一點，為了不讓速度掉太多，跟著前方的集團跑就好。進到最後1k，還是先穩住速度。

最後一圈準備提高配速衝刺，照片來源：攝影師陳豪毅

最後一圈時，先加快速度，超過前方的集團，剩150公尺時，手錶嗶嗶響了，手錶已到5k，23分22秒，應該可以突破24分，稍微鬆懈了一下，剩50公尺時，看到計時器，23分45秒，有點危險，快馬加鞭立刻把速度提升到四分速，快到終點時，看到55、56、57，越過終點，瞄了一下計時器，還沒到24分，雙腳微微顫抖、大口大口的喘著，呼吸相當急促，終於達成設定的目標，心中的喜悅，連低溫細雨都無動於衷。

到達終點，按下手錶，完成測驗，照片來源：攝影師Wai-yin Wong

第1K 4'46' 4'46' 第2K 4'45' 9'31' 第3K 4'50' 14'21' 第4K 4'55' 19'16' 第5K 4'42' 23'58'

天氣氣溫雖然偏低，還下著毛毛細雨，但跑者是防風防水的，這樣的天氣是適合破PB的，回想起創紀錄的時候，大多都是遇到下雨的時，這是所謂的遇水則發吧

感謝Zepro辦理這次的測五千

25'34'，2018年12月創下紀綠，下著毛毛細雨跑出的 24'40'，2019年 7月，賽前下雷雨，在下著小雨時跑出，突破25分 24'20'，2019年11月，涼爽的秋夜，再破PB 23'58'，2021年 1月，低溫毛雨跑出，突破24分

恭喜自己，突破24分，破了自己五千的ＰＢ

最後，測五千當天，剛好是結婚13年的紀念日，能在這天創下紀錄，也算為自己為老婆留下一個回億，感謝老婆這些年來的包容，沒有反對我運動跑步，期待妳也加入跑步的行列。