賽事心得／DADA RUN有氧路跑 不管天涯海角一定追到妳

2021.01.10桃園新屋農博基地-DADA RUN有氧路跑紀事

4點起床🛏5點出門🚘6點搭接駁🚌6點40開跑🕡開跑前後體感真的很冷，所以起跑後先鑽出人群就1K過去了，然後開始努力維持配速520❤。

6Ｋ時追上半馬230完賽配速列車🚟喊完加油再向前努力🏃平常自主10K都沒在補給；7Ｋ補給站其實不需要進站💪但想說都沒補到好像有點虧😝就裝了一小瓶舒跑，既然都裝了當然要喝😋結果杯具了，喝第一口就嗆到～😭然後邊跑邊咳，就掉速到550，😫。

8K時好一些，拉到540，😓9Ｋ時才清完喉嚨，速度回到530，😪跟那些7~9K跑在我附近的跑友抱歉...😓我真的只是嗆到在清喉嚨, 不是感冒~😓最後500米提速跨大步準備衝終點，🚂終點前50米，左邊突然跑出一位老兄跟我一起衝線，👬但到前20米時，他又突然轉向…🤔原來他是4.5K輕鬆組，結果跟我衝就跑錯道了～😎賽事紀錄9.5Ｋ🎖自我要求10K收工🤠

最後，謝謝親愛的老婆，這麼冷的天天沒亮就陪我到海邊發神經，繼上次我半馬追過你的10Ｋ之後，這次我9.5Ｋ又赢過妳的4.5Ｋ了，這表示不管天涯海角妳老公我一定追到妳😀😁😂🤣😅😎