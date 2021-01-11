賽事心得／屏東紅藜馬拉松 天寒地凍熱血跑~破PB

挑戰全馬是我最終的目標，今日賽事只設定以賽代訓，就為了月底的高雄富邦全馬。賽前幾天寒流低溫已經冷得大家吱吱叫，本身冷底的我也不例外，坐在跑友的車上還是好冷，明明防寒裝備都已齊全，難道要披大衣開跑不成，繼上次的臺北馬低溫15度洗禮，沒想到今天更冷~10度，簡直就是上天的考驗。

好在起跑前的暖身逐漸活動開筋骨，並聽從教練的指示動態伸展下，身體逐漸適應，順利以最輕便的裝備(緊身長袖、短袖T恤、飄飄褲)開跑，開跑後人群不多，路線寬敞，沒什麼阻礙，大家卯足勁似的奔跑，天冷有利的條件，破紀錄更待何時，多披脫韁野馬，狂奔似的飛奔。第一公里後我就離前面的跑者十幾公尺，而我也設定要跑快一點，這次不保守的緩跑，以教練設定的半馬配速為主，邁開步伐跑出去。

現場遇到跑班同學─丞翔以及他的同事，先設定緊跟他的同事，雖然這次是他同事的初半馬，但速度意外的可怕，一開始就跟不上，再過幾k就完全被海放，只好自己跑自己的。自己跑我也很認真，有機會也要拚一下，終於在第4k時飆破半馬原先設定的配速，信心來了就拚，不過因此心率一直居高不下(162左右)，身體的疲憊感也提升不少。

以往，我都會保守跑到10~15k才開始提升速度，但還是那句─「天冷有利，破紀錄更待何時。」，野心勃勃的我就想拚，即使右腳的筋膜卡卡有些緊繃，但我盡力嘗試，走在極端的風險中，半馬如今對我就是撐一下就過，努力奔跑吧！有利的氣溫，讓我破天荒的只補兩次水，吃一小塊香蕉，其他就全力衝刺，這是我跑賽事以來補得最少的一次。為了衝成績，滿腦子瘋狂的想法，加上狂跳的心臟(已升至近180了)，搭配急促的呼吸，以及緊繃疲憊的右腿，衝到11K折返回程時，更是篤定自己的信念，就是衝，最後速度達到課表1500的配速，卯足勁的我盡最大的努力奔跑。

來到最後5K，衝得有些疲倦、腿軟，我不清楚有過什麼補給，路邊有什麼風景，因為沒時間看，也不進站補給，謹守最後的意志，堅定信念撐過去，終於在最後一K，飆破課表1500的配速，我用生命奔跑，跟自己的身體賭一把，風險很高(有個坑洞就在終點前100M處，出發跟跑回都踩到，令我心驚膽跳)，但我全力以赴，跑過終點，已經喘得受不了，此時內心澎湃不已，終於苦盡甘來。

其他回顧

1. 志工超優，甚至拿水杯在路旁，我不好意思沒拿穩，潑到其中一位，真是感到抱歉。

2. 補給很棒，只是我一路狂奔，無暇使用，最可怕的是那道麻油雞香，非常誘人，有點想要跑回去吃。

3. 賽道優良，筆直的路線，配速方便，一切都在掌握中。

我雖然不是很強，但追尋自我突破，由衷感謝：

紅螞蟻跑團以及閃耀跑步班的幫助，沒有別人的幫忙，無法創造今日的個人紀錄，下次再接再厲~高雄馬全馬