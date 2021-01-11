賽事心得／台北馬挽松 一個中年婦女的破四夢想

接觸跑步兩三年了，從2019年初報了第一場賽事，渣打半馬，成績是2小時5分後，就迷上了馬場上的美妙感受。接著在2019年5月報了第一場全馬，烏峽馬，成績是5小時8分，拿到分五。全馬的豐富性整個讓我沉醉，同一年我又報了10月底日本的金澤馬，11月上旬的田中馬，成績都在4小時30分上下。跑著跑著我有了來自生命深深的原始驅動，我想破四，如果可以，我還想去跑波馬。對，你沒看錯，一個全馬程度只有四個半小時的中年婦女，立下了一個目標。要破四，還要去跑波馬。但是，談何容易？

我很愛跑步，但我怎麼跑程度就是差不多這樣，月跑量都有超過兩百甚至到三百，平常均速約為六分多速，這樣是要怎麼破四呢？想著想著，我又跑了兩個全馬，2019的台北馬是4小時23分，2020的渣打馬是4小時18分。一次進步幾分鐘，我心裡很明白，這樣的進步並非有效率的進步，我的能力並未真的提升，因為我每次都是拼盡全力了，但是後面就是只能掉速，只求完賽，我離破四遙遙無期啊，我究竟要怎麼做到跑完全馬均速535呢？

遇到問題就找方法。我想我需要找專家幫忙。我在網路上搜尋了幾個跑班資訊，之後我分別訊息了幾位陌生的教練，其中有位教練回應了我的訊息，問我程度如何，想達成什麼目標，很熱心的跟我談，邀請我有空可以去他的跑班試上看看。於是我就這樣來到了騏跑班，開始跟著黃俊麒教練上課，也在這裡認識了一大群彌足珍貴的跑班戰友們。

每週教練幫我們課表群的同學開課表，從週一到週日都有客製化的課表，我要跑多少配速、多少距離，每天都有安排。每個同學都有自己的課表，然後再一起到跑錶app的群組去看彼此的紀錄。我是個中年婦女，要上班還有兩個小孩，每天早上四點就是我起床一人晨練的美好時光。我以台北馬為目標，告訴自己，不管這次有沒有機會破四，我都要努力吃課表，盡力而為，就沒有遺憾。下雨我照跑，寒流我也照跑，帽子戴了就衝進黑漆漆的雨中開始跑課表，日復一日，享受著這美好的過程。因為跑步真的讓我覺得好釋放。每週三跟同學們一起在河濱上課，教練會安排各式課程，幫我們錄影，課後告訴我們每個人的跑姿缺點在哪，要如何修正。週五我們在跑班班長Hower哥的帶領下在台大操場團練，禮拜天早上就一起來福和橋做LSD的練習。教練自己也會來跟我們一起練LSD，然後觀察我們的跑步狀況，做為下週課表調整的依據。

我們帥帥的教練在河濱LSD的英姿。

我從九月初開始吃課表，吃到目標賽事台北馬是103天，這103天是我人生永難忘懷的美好歷程。教練常常鼓勵我們一句話「該休不勉強，該拼要堅強」，時時關心我們的身心狀況，從不給我們超過能力範圍的訓練，更不吝花時間告訴我們，為何你的課表今天是這樣安排，解釋他的專業給你聽。我想我真的遇到了一個對跑步這件事既專業又熱情的教練。

跑班同學們，彼此的溫暖陪伴跟討論，讓你知道，你永遠都不會是一個人。跑的累跑的失意的時候，群組裡同學們的溫暖支持就是我隔天早上四點又一躍而起去晨練的動力。在台北馬前我報了十月底的日月潭跟十一月初的合歡山馬，分別是29k跟27k，我想去享受在我們美麗的台灣的美麗風景中跑步的暢快。日月潭我跑完是分11，合歡山跑完我拿到了總一。對，我拿到了總一。我整個呆了。沒有任何心理準備的情況下，跑一跑中間甚至去排廁所花了五分鐘，根本不知道自己現在在跑什麼，只知道跑的很開心，邊跑邊想著教練提點的推蹬，想著同學們在群裡加油在等我跑完報平安，心裡滿滿都是我們跑班。跑到前面也沒人後面也沒人，還以為自己跑錯路了。然後，終於跑回終點，我呆呆衝了布條，還不知道發生什麼事，等成績印出來看到才知道我好像是總一。

我想我真的能力提升了，這是我最開心的。

我有希望完成我的破四夢想。

跑完合歡山，我就全心準備台北馬，聽著教練安排跑了35k的LSD，這次均速是528，跑完教練比我還高興，我看教練這麼為我高興我真的很感動。時間過的比想像中快，台北馬這週到了。這週我很緊張，教練一直安撫我的情緒，我跟教練說我一直做一個「怎麼跑都540然後破不了四」的惡夢，這週的壓力真的爆表，我第一次跑賽事這樣緊張無法放鬆，因為我真的很在乎。終於12月20日到了。我遵照教練指示，三點半起床，吃早餐跟B群，著裝出發去現場跟跑班同學集合，教練跟助教帶著我們做操跟暖跑，最後我跟著跑班最速男，我的好戰友侑龍同學，一起站到起跑線。

出發了。侑龍的配速比我快，我們共跑了一陣後，侑龍光速開走，我就開始享受我的台北馬。看著手臂上的配速重點提示，注意跑姿跟呼吸，跑著跑著來到了24k，我發現我自己一點也不累，有跑像沒跑一樣，心想剩下的18k我就盡力跑好了，像我平日16k配速跑那樣的能力去跑，我應該可以跑完。跑班班長Hower哥沒有抽到賽事，竟幫我們沿路拍照攝影，同學們跑完半馬竟不顧自己全身濕冷，在終點前200公尺等在欄杆這幫我們大喊加油，教練更是等我們一個一個跑回來，喊著我們的名字。我跑完衝進終點抬頭看到數字，真的很感動。我的晶片紀錄是3小時43分11秒，我破四了，進步了35分鐘多。我實現了最好的自己。

台北馬後我報名了陽明山超馬50k，帶著享受的心情邊跑邊玩，拿到總四，我在這兩個月不知不覺集滿了合歡山跟陽明山馬，還跑了人生第一個超馬耶。

感謝成就這一切的人與事。跑步全然完整了我。跑步真的讓我渾然忘我，神采飛揚。