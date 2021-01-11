賽事心得／HTC人車接力賽 我們跑完沒有絕交！

什麼是Hood to Coast？我傻傻問著。

邀請我參加的芸說「就是由5個人1台車，從台東跑到花蓮的人車接力賽，很好玩的，一起來玩吧!」。 我沒有多想，只聽到「好玩，一起」就爽快的答應了，就是一個傻傻好天真。

除了芸，我們這隊還有同個跑團的岱穎，岱穎很熱心，一肩攬下各種行政庶務，成了名符其實的隊長，比賽前也不忘各種貼心提醒與交代。

直到討論棒次了，我也才見著素未蒙面的，另外兩位成員，伯恩與瑞元。

於是，我們就這樣出發了，既期待又害怕受傷害。

這次比賽的集會地點在台東，我們與另外組成的友隊「親愛的，這次會告知」一起行動，星期五一早便搭乘太魯閣號，提早先到了台東享用BLUE學長推薦的特色原住民午餐，再到伯朗大道拍照玩耍。比賽前，我們享受每一秒在台東的美。

台東鹿野高台 起跑

晚上10點，鹿野高台，第一批隊伍在歡呼與尖叫聲中出發。

為了分流，每隊是以分批方式陸續出發，而我們出發時間則是被安排在星空高掛的半夜12點半！我才知道，晚了第一梯次兩個半小時才出發的我們，是強者的特權！

171.4公里，從台東到花蓮，鳴槍前，我還沒搞清楚到底有多遠，第一棒的伯恩就與友隊的尼克團長一起衝出起跑線了！

熱血的我們跑著 紀錄青春

我以為沿路會有很多跑者在身邊，只要跑著就不害怕，只要跟著就不會迷路，但因為分批出發，而且大家速度都不一樣，才發現很多時候，夜裏只有自己，在月色下。

第二棒是我，從新豐發展社區到米國學校 ，10公里，半夜一點多，還在想等會兒要怎麼跑時，就這麼接到了熱騰騰的接力棒，幸好友隊的阿葉特意放慢速度，帶著我以五分速左右跑著，所以不害怕了，也忘記慌張，阿葉在前面跑著，上坡前不忘提醒調節呼吸，逆風時貼心的擋風，是很溫暖的存在。

出發前我也以為我不用補給，不過10公里，平常練習時中途也沒有喝水，但是這次，隊友堅持一定要補給，也因此，5公里後，我不僅喝到伯恩遞的水、岱穎的熱情加油、還有芸及瑞元的鼓勵與勇氣，讓我深受感動！

有趣的是，我們不停下來喝水，時間在跑，伯恩就跑著幫瑞元補給！岱穎就跑著幫芸補給！我們輪流跑著，也輪流幫互相補給。

還有海尼根的補給。

總是把大家照顧的無微不至的May姊，她說，聽到牛鈴聲就是補給來了XD以及老胡，隨時拿著gopro，專業的錄下大家氣喘呼呼地英姿。

花蓮的景點也沒有放過的意思。

早上5:20，天還沒亮。 這時候是接力第7棒，也是我的第2棒：中城國小→安通溫泉飯店(7K)。 我比友隊的老胡還要早一點拿到接力棒，但是最後卻只能追著老胡的背影前進，這個棒次要是快一點，等等跑玉長隧道的伯恩就可以少花一點力氣追著六點半的日出。

為什麼要追日出呢?因為在比賽前，官方表示只要在六點半前跑出玉長隧道，就可以拿到橘黃色的獎牌帶，不然則是藍色的獎牌帶，而第8棒的玉長隧道棒次，是「山道之神」，足足有14.4公里，是所有棒次中最陡也是最長的距離。 這個日出獎牌帶，比賽前我們討論的時候就說，因為比較晚出發，我們必須全程以5分速用力追，才有可能拿到，因此猶豫了許久後還是斷然放棄這個機會，沒想到此時我跑著，隊友卻說有希望，害我用力的跑著，只希望能夠更爭取到一點點時間。 然而看到接力點時，卻不見下一棒的伯恩。

伯恩呢? 我大聲呼喊，以為這是一場玩笑，伯恩卻依然不見人影，友隊的佳爭也一起幫我大聲呼喊，此時此刻，我想全世界都知道伯恩是誰了(笑)，而伯恩卻正在稀有的廁所前排隊XD 好了，之後順利接完棒後，我攤著休息，但我知道，這才一半呢!

我們其他人都在玉長隧道前，等待，究竟能不能在時限內出現的伯恩，以及友隊的尼克團長。

終於，早上六點半。看到隊友的出現，是如此感動，如此振奮人心!

早上8:45，陰雨濛濛，天微亮。這時候是接力第11棒，也是我的第3棒：八仙洞明來餐廳→向上旅遊中心(9K)。右邊是海，左邊是第20屆環花東自由車大賽的車手們，一個個陸續經過，下下停停的雨，沒有澆熄他們的熱情，他們甚至豎起大拇指、用響亮的加油聲，給了我好多勇氣與力量。除此之外，這裡途經好多民宅，跑過的時候，大家紛紛站起身，走出家裡，揮手並且用力喊聲加油，所以我一點都不累，能量滿滿。最後3K左右，沒想到可以看到北回歸線，北緯23.5度，然後，就開始下起了暴雨。

剛好被攝影師捕捉暴雨裡，奮不顧身跑著的我。

最後，下午1:30 ，雨不停下。接力第16棒，我的第4棒：中油水璉站→浪花一朵朵民宿(10.7K)，這段路好難，不僅是因為前面已經跑了26K，更因為一開始面對的便是綿延不絕，又看不到盡頭的超陡上坡。心裡很累，身體很喘，腳很痠，我急起直追友隊的阿葉，好希望自己有一雙翅膀(笑)。終於結束噩夢般的上坡後，在水璉隧道前，我看到阿葉的影子，燃起我一絲希望。因為實在太認真追阿葉了，我甚至沒看到攝影師躲在一旁。

要不是阿葉一路上的鼓勵，擋著海邊襲來的逆風，直幫我加油，否則我實在堅持不下去。

最後 我們沒有絕交

這一次我跟著一群瘋子去了趟台東，然後用兩隻腳，跑到了花蓮。171.4公里，不是絕交，就是生死之交的距離。 40小時不睡覺，燃燒我們的青春。

就這樣，比我們預期的17小時還提早完成了，15小時又3分鐘，到終點時不知道是感動溼了眼眶，還是這暴風雨來的太強太狂。 我可能永遠也忘不了。

我們，就是要17！

Hood to Coast，我們下次見。

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#2020HoodtoCoast

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