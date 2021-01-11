跑步小品／BQ的滋味－關於跑步，其實我想說的是...

2014雙溪櫻花馬拉松是我的初馬，當時只是聽朋友說完賽獎座是很漂亮的琉璃馬，剛好我屬馬，也沒多想多打聽雙膝硬化馬的山路有多硬就報名了，在車友兼資深跑者Winston的歡樂帶領下，以4:47 Sub5完成了初體驗。跑完只覺得雙腳好像廢了，也體驗到不同於騎車看到的山路風景，琉璃馬很漂亮值得紀念，馬拉松應該謝謝再聯絡，這年我已經47。

時間果然是平復傷痛最好的解藥，當車友組團推坑最歡樂的田中馬時，抱著獨樂樂（鐵腿）不如與眾樂樂（厭世）的心態，欣然加入了嘉年華的行列，果然一路吃遍各個私補站小吃，玩跑不亦樂乎，完跑成績4:13反而不是重點。至今若有朋友要我推薦參加的馬拉松，我一定大力推薦充滿嘉年華氣氛的田中馬。

2014台北馬拉松順理成章成為我的第三場馬拉松，糊裡糊塗的Sub4，以3:52完賽，那個時候根本不知道訓練的重要，自以為是大器晚成的練武奇才，前三場馬拉松進步都是20分鐘起跳，之後果然歷經受傷停跑的過程，3:50一直是過不去的門檻。想想年紀漸長也不好逞強鬥勇，試試海外馬的旅跑，帶著家人朋友一起完成了大阪馬、神戶馬二場日本馬拉松，也愛上了每年安排一場海外馬拉松的休閒模式，心心念念的東京馬拉松更是每年報名參加抽籤，至今連槓5年。

2017上海馬拉松是臨時報名參加旅行社團報保留給台北姐妹市名額，因緣際會認識了牙醫師組團旅跑，現在是我的牙齒矯正醫師（離題太遠），還有一位認真訓練破3的Wayne，這是我第一次認識有教練幫忙訓練開課表的嚴肅（認真）跑者，因為天氣及場地不熟悉的關係，他最終以3:06完賽，Sub3還差臨門一腳。由於賽前根本不知道他的實力，看到他的完賽成績嚇了一跳，趕緊請教如何突破3:50停滯不前的窘境，他問了一下我的月跑量在100~150K徘徊，只悠悠的說了一句月跑量至上要200以上，Sub330絕對沒問題！

由於50~54歲的波士頓馬拉松報名資格(Boston Marathon qualifying standards, 簡稱BQ)是3:30，聽到Wayne吐出的這句話，就好像在幽暗綿長的隧道中突然看到了出口的亮光，還剩一個月的台北馬拉松，決定好好訓練跑好跑滿200K的月跑量。剛好小弟傳來一則當時流傳的貼文：福澤式馬拉松－不用跑30K不用練間歇就可以sub3

貼文中節錄的Sub330每周訓練課表，成為我人生中的第一份跑步課表，就像是武俠小說中偶然尋獲武功祕笈的俠客，照表操課練成神功，加上百馬老將信良學弟在賽前相約，要跟緊超馬國手高志明大哥325列車，心裡彷彿吃了一個定心丸。有了貴人相助，老天爺也給了個微雨低溫的跑馬好天氣，在開跑混亂的5K後，一路傻傻跟住列車，最終在倒數3K上健康路陸橋開始掉隊，幸運的以3:25:18進終點拿到BQ。YA! 馬拉松生涯的終極目標提早入手，還在FB上大勢嚷嚷要老婆準備去買波士頓的飛機票...幾個月後波士頓馬拉松參賽名單揭曉，全世界的跑者莫名其妙都在變強，我都已經比BQ快上了4分32秒，結果卻是差了10秒鐘無緣一嚐衛斯理大道的芳澤，也錯過了2019年波士頓彷彿極地馬拉松的試煉。

10秒鐘的差距有多遠？更晴天霹靂的是2019 BQ因為達標人數破表，大會宣布2020 BQ時間縮減了5分鐘，所以50~54歲的報名資格變成325，這下子不練到武功秘笈的Sub3課表恐怕無濟於事。就在這時候開始在FB上追蹤到Jay的跑步筆記，很多的訓練心得對市民跑者來說都是非常受用無窮，而正準備要把網路上的漢森課表拿來當成新的武功秘笈照本宣科鍛鍊，好巧不巧Garmin全馬PB班開放旁聽班，第一堂課就在離家不遠的公館福和橋下廣場，自此認真跟上旁聽班的訓練課表，也學會Garmin跑表的訓練功能，14周的科學化訓練努力跟上進度，最有感的是高峰期跟著國體選手繞著起伏的校園5分速跑30K，完成的那一刻對自己跑步的信心提升到一個新的境界。2019台北渣打馬就帶著這份自信，突破PB以3:23:31完賽，再次BQ達標，不過這次相對冷靜許多，就等2020參賽名單公布再來慶祝好了......果然，這次又是10秒鐘的差距，這未免也太巧了吧！命運～命運～的青紅燈，無來由的腦中盤旋著這首歌...

既然報不上波士頓馬拉松，BQ的成績剛好符合芝加哥馬拉松的免抽籤資格(CQ)，就決定參加2019的芝加哥馬拉松了，我的第一場世界六大馬。在通知參加資格被審核通過同時，信用卡就被扣繳了報名費，就不能回頭只能往前衝了。很快透過官方協力的訂房系統搞定就地起價的貴森森市區飯店一晚住宿，接下來陸續搞定機票、租車、旅遊路線、郊區訂房，這次二位好同學跟夫人們一起出國旅遊順便當加油團，讓我不需煩惱跑步以外的瑣事，可以專心來準備一場六大馬的賽事。由於雜魚團的好友Roger也報名了9月的柏林馬拉松，因此很認真的參加了阿儒教練的跑團，開始吃課表訓練，而阿儒教練正是Garmin全馬班的教練團之一，所以課表內容應該架構差異不大，於是我又重新排定了14周的Garmin課表，再練一次，幾次跟上Roger在公館河濱國手之道的周末團練，整體而言對課表的完成度差不多有80%，比前一年旁聽班時高一些。

2019芝加哥馬拉松在低溫攝氏3度的密西根湖畔Grant Park起跑，千里迢迢飛來芝加哥跑一場六大馬的心情是超級興奮，當然也沒錯過前一天在downtown舉行的5K暖身跑，來自全世界的跑者彷彿參加嘉年華般的熱鬧，還遇到頭戴順澤宮帽的台灣跑者一家人，他鄉遇故知總是特別的溫馨愉快，我也陪著太太及同學全程緩跑，適應天氣及場地氣氛。我用BQ 3:23的成績報名參賽，出發的順位是C區，由於管制區範圍很大，從入口到起跑區幾乎繞了半個公園，等到就定位大會起跑時間也差不多到了，盯著3:20的pacer在C區最前端，今天的目標就是緊跟著舉著3:20牌子的配速員了。等了幾分鐘後，C區開始放行，跑者一陣歡呼，紀錄我通過起點拱門的時間是7:40。

不知道是不是天氣寒冷的關係，我流汗的情況比平常較少，感覺體力的耗費速度也相對緩慢，一開始跟上3:25列車跑一陣子後，覺得行有餘力決定加快速度去追3:20的pacer。我是穿著台北馬拉松的背心跑步，起跑時穿的風衣，在身體熱開後大約10K的downtown丟棄在路邊，這是事先參考前輩們經驗擬定跑步計畫的一部分；而芝加哥的居民對跑者是熱情加油的，尤其看到跑衣上的國家或城市名稱，都會高聲的喊出TAIPEI GO! 我也會激動的回應YES, TAIPEI GO! 印象深刻的是跑進CHINA TOWN，因為排樓上有慶祝中華民國國慶的標語還有國旗，這在現代的台北市街頭都不可見了，卻在千里之外的異鄉中國城出現。

30K之後的策略，就是緊跟著pacer的腳步了，我猛然發現圍繞著pacer跑的大部分是女跑者，而且從跑衣上的城市觀察，還真是聯合國女子部隊，相對的台北馬拉松3:30的女跑者就少見許多了，六大馬的實力果然強勁。在快要回到Grant Park接近41K的路旁，眼睛掃到路旁竟然出現揮舞國旗的加油隊伍，特別繞過去享受一下台式加油的聲浪，竟然就是太太和同學在路邊興奮高喊Gilbert加油，趕緊揮手致意強忍淚水，衝向最後一公里外的終點拱門，情緒激動下忘記擺個勝利的慶祝動作，只記得要緊跟著pacer衝進終點，還好不忘過去跟他握手說Thank you。Finish Time: 3:16:43，破個人最佳成績PB，BQ again。2021波士頓馬拉松穩了！？

2020大家知道的，COVID-19改變了全世界。報名上六大馬的跑者也焦躁不安了，果然等到了一場又一場延期再取消的通知。看來2021波士頓馬拉松也變得遙不可及，2020的錄取參賽者還要等待報名資格是否保留的懸疑未解，我也進入了休跑半年的修復期。直到8月中收到台北馬拉松賽事通知，看到路線改變，而且終點跑進台北田徑場，更喜歡今年賽事的Slogan: Dare to Breathe #勇敢呼吸，如果可以在疫情蔓延全世界無法舉辦馬拉松賽事的當下，台北成功的舉行了通過世界田徑總會銅標認證過的城市馬拉松，就可以讓全世界看到台灣跑者勇敢呼吸的幸福，當下以芝加哥馬拉松成績申請免抽籤報名資格，又一次BQ成功申請TQ。YES!

既然決定要享受跑進台北田徑場的光榮感，絕對要再把武功秘笈搬出來扎實的操練一遍。隨著科學化訓練的觀念日漸普及，網路上的全馬課表也隨手可搜尋得到，但是找對教練量身訂製應該是最佳的訓練方式。我對成績進步的渴望還沒有強大到要找教練開個人課表的程度，因為練了2次Garmin全馬班的課表都有不錯的成績，就想一而再、再而三如法炮製一番，因為我知道訓練的強度極限在哪裡，也知道唯勤不破的按表操課，成績就會擺在哪裡，不會陷入內心焦躁－訓練過度－受傷休復的惡性循環。

從12/20比賽日往前展開14周訓練課表，剛好路跑協會召集10K團練活動日就是開啟訓練日，找了同事Brian一起參加開訓活動，希望在2020年中的比賽日都能有一個突破PB的好結果。經歷跑過2個週期訓練課表，第一個周期是下班後，吃完晚餐休息過後，再到大安森林公園繞圈，由於下班時間不固定，跑完課表梳洗完畢差不多就睡覺時間，訓練持續性不佳且影響睡眠品質；第二個周期的改變是後段課表改為早晨起床後先跑課表，梳洗完畢吃完早餐再去上班，訓練時間相對規律，課表完成度提高至八成左右。所以這次台北馬拉松的訓練週期，開啟了晨型人的生活好習慣，鬧鐘設定清晨5:00起床，每天最艱難的時刻是決定要不要出門跑步那一刻，只要走出了大門就心無窒礙跑完就對了；場地也是因應課表項目，在台大校園車道、田徑場跑道、公館國手之道輪替，整體課表完成度應該接近九成。14周課表累積跑量為：9月164K、10月310K、11月323K、12月233K，期間以跑代訓的長榮半馬1:38完賽，宜蘭馬拉松3:32完賽，感覺訓練狀態維持跟參加2019芝加哥馬拉松賽前差不多，心情也是篤定的設定低標Sub 330，高標跟定高志明大哥FB預告開的315列車再續前緣。

台北馬拉松前天氣開始轉冷，氣象預告當天下雨機率超過70%，氣溫約在攝氏15-17度。因為前三次BQ達標的賽事天氣都是低溫微雨的情況，所以對於預報的天氣我是很期待可以再次挑戰自己的最佳成績PB。這次我是以免抽籤資格報名，集合區在B區，2個弟弟抽籤資格以報名成績分區，集合區都在C區，我們一起開車到信義安和站外圍停車，再走路進管制區，因為衣物保管袋存放車號不同，在人群潮湧而來的混亂中，互道一聲加油，就只能相約終點見了。這次的集合分區規劃動線比較優化，尤其是免抽籤資格的B區，寬敞到可以在管制區內繞圈熱身跑，這個分區設計我給過，是要激勵跑者年年拚一下免抽籤資格的Sub330吧。隨著開跑時間接近，B區跑者的氣氛也開始激昂，環顧周遭不乏要挑戰Sub3的高手，可以感覺腎上腺素開始加溫的氛圍。晉身國際賽事的開場來賓不囉嗦，比賽時間倒數5 4 3 2 1衝吧！

其實賽前參賽初半馬的好友Marvin分享這次的補給豐富多樣，我回覆他好好享用，不過我應該不會用到（以我的參賽經驗中肯分析＋驗證無誤）。我已經歸納出適合自己的補給策略，出發前先吞1包BCAA配開水，攜帶了5包能量膠預計在10K、20K、28K、35K、40K補給，每站的水站都補水或運動飲料。很湊巧我在賽事前二周報名參加Nike Run Club舉辦的講座活動，聽到市民跑者之王李志群分析台北馬拉松新賽道的攻略跟補給，受益良多，還提問補給如何收納的方法。我發現除了拿在手上，比起收在腰包、臂包、褲袋，都會隨著跑步亂晃分神，善用保暖臂套，是最不影響跑步效率的存放方式，而臂套＋腿套也是我低溫跑馬的保暖心得兼幸運裝備。

由於在B區出發，所以旁邊都是比5分速快的跑者，跟著這群快腿們配速跑，完全不用擔心仁愛路的直線路段雍塞問題，反而要注意自己的體感有沒有辦法適應跟上這個節奏。我跑步不太頻頻看錶關心配速，反而喜歡注意沿路的風景變化，城市馬拉松就是把平常開車經過的地標，用跑步的速度瀏覽而過，跑過舊台北城區：景福門、中正紀念堂、小南門、西門町、北門、總統府、臺大醫院、立法院、監察院、行政院，一路奔向新台北的大直水岸、環東大道。因為有跑過3度C的芝加哥，所以台北的15度C低溫跑起來分外舒服，體力的流失速度也相對減緩，過了半馬21K的感應地墊，大會時鐘的顯示器1:36，比起1個半月前的長榮半馬完成時間還快，顯示狀態調整上來了。不過接下來的挑戰才是新路線的魔王關卡，在堤頂大道全馬半馬分流不久，開始了三段爬坡道，沿著基隆河吹來的強勁側風，在爬升到環東大道的最頂層就完全沒有遮蔽的迎面而來，終於感受到跑不出速度的沉重腳步，只能一路緊挨著跑速相當的列車頂風前進。

好不容易撐到進入基隆河水門，河濱車道因為連續下雨沿途濕滑積水，反而要小心翼翼的選擇路線，有種使不上力的挫折感突襲上身。在通過30K不久，耳邊傳來跑團整齊的腳步聲接近，也聽到列車長提醒配速的熟悉聲音，沒錯，果然是高志明大哥的315列車即將輾過，顧不得已經沉重的腳步，打了聲招呼趕緊加入隊伍，跟隨著列車長穩定的配速節奏，管他彎彎折折的河濱小路不斷打擾變速，就是安心的一路緊跟不放，直到出了塔悠路水門，轉進健康路，列車長鼓勵還有力氣的跑友衝出去。謝謝過高大哥，我在南京東路的直線路段超過了他，這一段全馬半馬人潮再度分流，看著小巨蛋體育館漸漸由遠而近，心情不覺澎湃激動起來，轉進田徑場的車道兩旁滿是加油的人群，很感動自己居住的城市有這樣熱情的加油聲。進入到田徑場的跑道，我不自覺舉起了雙手，不在乎減慢了衝刺的速度，我只想享受這段邁向終點的光榮感，這次我記得擺著勝利的姿勢歡呼跑進終點。

2020台北馬拉松3:13:41完賽，破PB，BQ再次達標。

更高興的是三兄弟同場Sub330，一起破PB。弟弟問我下一場馬拉松的目標是Sub3嗎？我從來沒有把Sub3當作是挑戰的目標，因為距離太遙遠，我想應該是好好準備訓練，跑一場沒有遺憾的波士頓馬拉松吧！