路跑心得／hood to coast人車接力賽「弱雞與雞飼料」跑出場

🌈Hood to coast taiwan2020🤟🏻想跑一次畢生難忘的賽事#台東到花蓮 我們用跑的

約了高中大學打工的朋友

約了四個瘋癲卻實力超強

招集六種強迫症患者參賽

#跑完沒絕交就是生死之交

跑完之後 我們沒有絕交

反而互相傷害的繼續跑下去🤣

事情一定要了解透徹腳趾頭一定要保護好配速一定要精準穩定棒次排好到近乎完美#賽後第一個說下次再來勇者

賽後一個月狀態更新：

開始被大哥集訓 打算今年挑戰初半馬

從年前唸書就是田徑隊的花

訓練起來比一般人認真確實

真心覺得是個相見很晚的朋友❤️

強迫症患者2⃣️號 副隊長大頭

帶著一股神秘的力量參賽每一棒都不允許前方有人四十幾公里皆四分速完成最後衝線意志力驚為天人#賽後腳軟還是體貼照顧隊友

賽後一個月更新狀態：

每天還是積極的訓練當中

即使膝蓋殘念的受傷itb

但心態依舊堅定要努力跑下去

逼我跑步的念頭也從未中斷

強迫症患者3⃣️號 鐵人周爸

穩速前進跑完回來當司機堅持不穿淋過雨的噁心鞋卻穿了滑來滑去的Y拖跑精準的預估每位抵達時間#不會讓選手回來找不到朋友🤪

賽後一個月更新狀態：

12月協助我跑完台北馬

整場幫我完美配速順利完賽

超級無敵感謝這一年陪我完成

那麼多的夢想 玉山 全馬等等

強迫症患者4⃣️號 活動長狒狒

腳受傷卻一口答應參賽選手鹿野高台一起跑努力衝向前永遠在黑夜無燈的路線彌留賽事意外發現很適合開巴士#照料大夥食宿安排妥善完美

賽後一個月更新狀態：

跑馬二世開始積極訓練

打算今年完成初馬任務

而這傢伙的生日願望就是希望

弱雞與雞飼料成員一同完賽🤣

強迫症患者5⃣️號 提議者本人

沒事神來一筆想要特別回憶結交一群配合度超高的瘋子完成任務然後又開始再搜尋旅行結束回家立馬洗衣洗鞋#拜託大家不要再理會我的瘋言瘋語

賽後一個月的更新狀態：

台北馬完成我人生第一個全馬

感受一下大家所謂的自虐行為

跑完真心感動 但也真的很痛

休息了兩個禮拜又默默開始練跑

我想-這就是跑步中毒的徵兆吧

強迫症患者6⃣️號 替補選手小鬼

一上車聊天空檔就立馬睡著睡飽睡滿交棒地點停車起床跑完回車上總是癱著睡很熟賽後還可以參與討論痠痛感#一人完賽170公里長距離睡眠

賽後一個月更新狀態：

非常積極健身房及山上訓練

畢竟有個鐵人老公活動不斷

一月寒流要前往奇萊主峰👏

五月要陪跑阿里山馬拉松🙌🏻

我想不久之後就是我們正式隊員

#Hoodtocoasttaiwan 解鎖🔓

#2020H2CTWTIME4FUN#弱雞與雞飼料完賽#神秘的力量提早下班

16小時12分鐘19秒 恭喜完成✅

#海好有你們當靠山#hoodtocoast人車接力賽#一生必玩你我都行#解鎖台東✌🏻#無雨小雨暴雨中完成