快訊

致力推廣台灣文學、批皇民高壓政權 張良澤主張「總統搬出總統府」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

焦點人物／挪威三兄弟：直到成為最快的人才會滿意！

運動筆記 / 李吳菊

如果你是一位田徑迷，並且有在關心世界田徑的話，你一定對接下來的人物感到熟悉卻又有點陌生，近年挪威在田徑場上大放異彩，從 Karsten Warholm、Sondre Moen等都有相當好的成績表現，而Ingebrigtsen 三兄弟更是有著相當高的曝光度與出席率。

而今天要談的便是挪威三兄弟中的小弟 －Jakob Ingebrigtsen ，一位年僅 20 歲的挪威新星。

圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

最近在歐洲田徑運動發佈了一則影片，內容是 Jakob Ingebrigtsen 討論了他的職業生涯及未來的希望，至今為止，年僅 20 歲的他擁有多項國家紀錄與歐洲紀錄的職業生涯，令人稱奇。

這部短片描述了 Jakob Ingebrigtsen 的心態，這些是他在賽場上取得成功的關鍵因素，並且他訴說了自己對於未來的目標：成為有史以來最快的跑者，雖然口說非常容易但想要實現目標卻遠非易事。

以家庭為重

Ingebrigtsen 是運動員世家，其父親 Gjert Ingebrigtsen 是一位挪威體育教練，還曾於 2018 年獲得年度挪威體育教練的稱號，而理當他也執教自己的孩子就是 Henrik 、Filip Mangen、Jakob。

挪威三兄弟，二哥 Filip Mangen（左） 大哥 Henrik（右） 圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

挪威三兄弟也有去維也納 159 挑戰賽幫助 Kipchoge 配速 圖/ 網路

許多人認為這是因為他們本身就具備跑步的才能，那當然可能是他成功的一部分，但是Jakob Ingebrigtsen 則不這麼認為，他表示：「並沒有所謂的天才，相反的，這取決於你的努力及你為這項運動付出多少的心力。」人們老說我擁有多少才華，卻忽略我付出的努力是他們的十倍甚至更多。

追逐哥哥的背影，直到成為最快的人 圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

而他談及他與家人關注的重點，是關於「獲勝」，從小時候 Jakob 就看者兩位哥哥們奔跑，心底也期許自己有天要擊敗他們，在追逐他們多年之後，他實現了這一目標，Jakob 在職業生涯中所有的項目都比他的哥哥們來的更快（僅 1mile 輸給他的哥哥們 ）

圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

/ 無法滿足

Jakob Ingebrigtsen 對自己有著深厚的期望，即使她的表現已經夠出色，但他仍然對自己常感到失望，他說在 2017 年義大利舉行的歐洲 U20 錦標賽中，我不認為我是一個很好的冠軍。

他在這場賽事中的 1500m 跌倒，最終僅以第八名的成績結束比賽，儘管後來的 5,000m 及 3,000m 障礙賽中獲得了金牌，但 Jakob Ingebrigtsen 仍認為這場賽事是一場負面經歷。

2018 年，他的父親問他本賽季的目標是什麼，Jakob 毫不猶豫的說他想在歐洲高級錦標賽中獲勝，聽完後他的父親大笑告訴他要認真，但沒人想到 Jakob 並不是在開玩笑的，他的目標劍指金牌！而他也真的做到了，就在歐洲錦標賽上 1500m 及 5000m 中擊敗了他的哥哥們，拿下金牌。

圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

年僅 20 歲卻有著令人難以置信的職業生涯，但 Jakob 的跑步生涯還有很多年，他表示：「我還想要更多，我的夢想是成為一名優秀的跑者，贏下比賽，並全力奔跑！如果，我不是有史以來最快的人，我就不會滿意自己，我想我還能更快，但只有時間才能證明我是否能做到。」

這是一個很大的目標，但不管這項挑戰多困難，他仍將會拼盡全力去實現，儘管旁人會認為不可能，但他曾做到過⋯⋯就像當年歐洲錦標賽一樣。

責任編輯：Ian文章來源：runningmagazine圖片來源： Jakob Ingebrigtsen IG

＊人物故事，盡在運動筆記

田徑

延伸閱讀

懸崖間的天外飛石！「挪威三奇石」挑戰世界上最令人毛骨悚然的景點

挪威電動車市占 福斯賣贏特斯拉

全球第一個 挪威2020年新車銷售電動車逾半

挪威土石流發現第4名罹難者 6人失蹤

相關新聞

焦點人物／挪威三兄弟：直到成為最快的人才會滿意！

如果你是一位田徑迷，並且有在關心世界田徑的話，你一定對接下來的人物感到熟悉卻又有點陌生，近年挪威在田徑場上大放異彩，從 Karsten Warholm、Sondre Moen等都有相當好的成績表現，而

為漸凍人而跑公益募款活動 1/9即將起跑

2020年由李榮富發起的為漸凍人而跑的公益募款活動 舉辦了2場 一場是從後龍跑到鹿港再跑回後龍的168公里 (途中都可以依照自己狀況隨時休息) 一場是客家圓樓的24小時跑步募款 另外

賽事心得／台北馬拉松 3:18 → 2:51 功率數據分析

此文為 羅譽寅 教練 分享賽前臨界功率為 270W，馬拉松目標功率建議在 90％附近，所以賽前安排目標功率為240 ± 5W (87~91% CP)，預計前半程先保守在中下限遊走，維持遊刃有餘、甚至有

長堤曙光元旦馬拉松 70歲跑跑阿嬤10公里挑戰篇

一個曾經飽受關節退化疾病困擾的70歲阿嬷，自從2019年參加了石門水庫接力賽，打開了跑步開關，從此跑步變成日常。而這一次挑戰十公里路跑，她居然用三個月時間累積了400公里來備戰。更驚訝的是，跑跑阿嬤居

焦點人物／轉了彎的人生新篇章 歐陽靖：看到完全不一樣的風景！

「跨越」這個字就代表「突破困難」，我們需要跨越 2020 年。而想到「跨越」，第一個想到的便是她。 如果要賦予 2020 年一個詞彙，你會想到什麼？動盪、艱辛，還是困境？ 在 2020 年三

越南夜間馬拉松找女學生加油 網：這能跑不快嗎？

近期在推特上一則推文，突然在大陸微博爆紅，經大陸網友解釋，這是一場在越南舉行的夜間馬拉松比賽，主辦單位找來當地女學生在一旁加油打氣，結果這些女學生穿起了白色的越南傳統女性服飾（Ao Dai），使得整個

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。