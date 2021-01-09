焦點人物／挪威三兄弟：直到成為最快的人才會滿意！

如果你是一位田徑迷，並且有在關心世界田徑的話，你一定對接下來的人物感到熟悉卻又有點陌生，近年挪威在田徑場上大放異彩，從 Karsten Warholm、Sondre Moen等都有相當好的成績表現，而Ingebrigtsen 三兄弟更是有著相當高的曝光度與出席率。

而今天要談的便是挪威三兄弟中的小弟 －Jakob Ingebrigtsen ，一位年僅 20 歲的挪威新星。

圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

最近在歐洲田徑運動發佈了一則影片，內容是 Jakob Ingebrigtsen 討論了他的職業生涯及未來的希望，至今為止，年僅 20 歲的他擁有多項國家紀錄與歐洲紀錄的職業生涯，令人稱奇。

這部短片描述了 Jakob Ingebrigtsen 的心態，這些是他在賽場上取得成功的關鍵因素，並且他訴說了自己對於未來的目標：成為有史以來最快的跑者，雖然口說非常容易但想要實現目標卻遠非易事。

以家庭為重

Ingebrigtsen 是運動員世家，其父親 Gjert Ingebrigtsen 是一位挪威體育教練，還曾於 2018 年獲得年度挪威體育教練的稱號，而理當他也執教自己的孩子就是 Henrik 、Filip Mangen、Jakob。

挪威三兄弟，二哥 Filip Mangen（左） 大哥 Henrik（右） 圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

挪威三兄弟也有去維也納 159 挑戰賽幫助 Kipchoge 配速 圖/ 網路

許多人認為這是因為他們本身就具備跑步的才能，那當然可能是他成功的一部分，但是Jakob Ingebrigtsen 則不這麼認為，他表示：「並沒有所謂的天才，相反的，這取決於你的努力及你為這項運動付出多少的心力。」人們老說我擁有多少才華，卻忽略我付出的努力是他們的十倍甚至更多。

追逐哥哥的背影，直到成為最快的人 圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

而他談及他與家人關注的重點，是關於「獲勝」，從小時候 Jakob 就看者兩位哥哥們奔跑，心底也期許自己有天要擊敗他們，在追逐他們多年之後，他實現了這一目標，Jakob 在職業生涯中所有的項目都比他的哥哥們來的更快（僅 1mile 輸給他的哥哥們 ）

圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

/ 無法滿足

Jakob Ingebrigtsen 對自己有著深厚的期望，即使她的表現已經夠出色，但他仍然對自己常感到失望，他說在 2017 年義大利舉行的歐洲 U20 錦標賽中，我不認為我是一個很好的冠軍。

他在這場賽事中的 1500m 跌倒，最終僅以第八名的成績結束比賽，儘管後來的 5,000m 及 3,000m 障礙賽中獲得了金牌，但 Jakob Ingebrigtsen 仍認為這場賽事是一場負面經歷。

2018 年，他的父親問他本賽季的目標是什麼，Jakob 毫不猶豫的說他想在歐洲高級錦標賽中獲勝，聽完後他的父親大笑告訴他要認真，但沒人想到 Jakob 並不是在開玩笑的，他的目標劍指金牌！而他也真的做到了，就在歐洲錦標賽上 1500m 及 5000m 中擊敗了他的哥哥們，拿下金牌。

圖/ Jakob Ingebrigtsen IG

年僅 20 歲卻有著令人難以置信的職業生涯，但 Jakob 的跑步生涯還有很多年，他表示：「我還想要更多，我的夢想是成為一名優秀的跑者，贏下比賽，並全力奔跑！如果，我不是有史以來最快的人，我就不會滿意自己，我想我還能更快，但只有時間才能證明我是否能做到。」

這是一個很大的目標，但不管這項挑戰多困難，他仍將會拼盡全力去實現，儘管旁人會認為不可能，但他曾做到過⋯⋯就像當年歐洲錦標賽一樣。

責任編輯：Ian文章來源：runningmagazine圖片來源： Jakob Ingebrigtsen IG

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