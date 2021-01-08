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焦點人物／轉了彎的人生新篇章 歐陽靖：看到完全不一樣的風景！

運動筆記 / Joanna

「跨越」這個字就代表「突破困難」，我們需要跨越 2020 年。而想到「跨越」，第一個想到的便是她。

如果要賦予 2020 年一個詞彙，你會想到什麼？動盪、艱辛，還是困境？

在 2020 年三月，一股低氣壓籠罩人們心頭，令人聞之喪膽的新冠狀肺炎爆發，日以萬計的確診數跳著錶，「社交距離」不再是專有名詞，曾經的日常成為非日常，就連跑步都是一種奢求。

或許，我們需要的詞彙是「跨越」。

邁開步伐 跨越 2020

「跨，表示腳底下有一個障礙物，或是一道隔閡，所以『跨越』這個字就代表『突破困難』。」

就如同跨欄，你必須邁開步伐，跨過一個又一個的欄架，才能迎向終點。我們需要跨越 2020 年。而想到「跨越」，第一個想到的便是她。

她有一雙澄澈明亮的大眼，脖子上有一個紅色「￥」字樣的刺青，總是用著略帶低沉的嗓音，真誠而自信地將溫暖的信念傳遞出去。在台灣的跑者對她肯定不陌生，她，就是人稱「靖哥」的歐陽靖。

身兼作家、演員、模特兒、跑者的歐陽靖，2020 年多了「妻子」與「母親」這兩個新身份。

曾經歷長達十年的憂鬱症低潮，歐陽靖透過「跑步」將遺失的生活碎片一一拾起。身兼演員、模特兒的她，出了跑步書籍，甚至有了「跑步傳教士」的稱號。今年，她更多了兩個新身份－－妻子與母親。

歐陽靖與日本籍攝影師男友小菅亮輔完成結婚入籍手續，並且有了身孕，然而因為疫情爆發，歐陽靖毅然決然挺著肚子從日本飛回台灣，與升格為奶奶的「艾珍阿嬤」一起在台南展開新生活，不過，孩子出生後還未見過親生父親。

這樣的經歷想必是不安與難受的，然而，歐陽靖卻用一個意想不到的詞，來形容這樣的一年。

2020 年 3 月，歐陽靖（右）與日籍攝影師小菅亮輔（左）結為連理。

感恩的一年 回歸初心

「2020 年是很感恩的一年，雖然生活中發生很多事情，可是我很健康。」

當「感恩」一詞從電話那頭傳入耳裡，一種震耳欲聾的震撼直搗內心。不安、焦慮、動盪這些詞彙，瞬間失去了原有的力道。

「2020 年其實是讓很多人回歸，覺得說人生其實需要的不是那麼多，只要健康就好。我很健康、我的寶寶很健康、我的家人很健康，2020 年讓我學會什麼叫做『知足』，反而是很棒的一年！」

一股暖意，從電話那頭傳來。

2020 年 5 月，丈夫小菅亮輔透過視訊「隔空」幫歐陽靖與肚子裡的孩子拍了照。

不知不覺，新醬已經三個月大了，歐陽靖也漸漸從身為新手媽媽的手足無措，變成能獨當一面的母親。

堅強、韌性、強大，無論你用什麼詞來形容歐陽靖，她所擁有的這種面對困難、不斷調適的強大信念，其實源自於跑馬拉松。

在人生的 42.195 公里 打破那一道牆！

「跑馬拉松的人都會知道我們一定會碰到『撞牆期』、遇到瓶頸，可是一定可以被突破！」

跑一場 42.195 的全馬，常常在 30 公里過後會碰到「撞牆期」，由於身體的肝醣耗盡，你會開始掉速、舉步維艱，痛苦到失去跑下去的動力，這看起來似乎是身體的生理現象，然而，這更是一種心理的狀態。

跑馬一定會遇到撞牆期，而歐陽靖將此應用到日常生活，面對人生的 42.195 公里。

「我們會很自然而然地把這個東西，應用到日常生活中，不管是面對人生的撞牆期、人生的一些挑戰。」

原來，是跑馬所經歷的這種「切身之痛」，造就了這樣強韌的心性。歐陽靖曾說過，馬拉松這個運動之所以神奇的地方，在於那種成就感跟自信，是自己給予自己的。而在這長達七年的跑馬歲月，又是什麼不停吸引她繼續在這條路上前進呢？

跑步不是運動 是一種生活

「我一直認為馬拉松、跑步這個東西不是運動，它是一種舒壓，是一種心靈的修煉。」

歐陽靖的聲音聽起來有些迷濛，「跑步跟瑜伽很像，不是鍛鍊肌肉和健康而已，其實包括了心靈。」

在跑步中，可以學習如何抗壓，學習如何與自己對話，這是一種靈性的溝通。不過，除了內觀的世界，歐陽靖在跑步中收穫更多的是「友誼」。

因為接觸跑步，歐陽靖（中間穿紅色衣服）結識了許多朋友。

剛開始接觸跑步時，歐陽靖隻身一人，自己摸索如何跑步、如何訓練，甚至如何參加比賽都不知道。漸漸地，她認識一些跑步的同好，遇到了前輩的指導，其實，就連在台南展開的新生活中，有許多朋友都是因為跑步才認識的。

跑步，已經內化到歐陽靖的日常生活中，這正是她持續在這條路上跑著的原因。

為何能持續跑馬拉松？或許就跟標語所說的一樣，「跑了就懂」！

從跑馬重生 到迎接新生

打開手機，瀏覽著歐陽靖的社群粉專，你會看到許多「曬小孩」照，隔著薄薄的螢幕，依然能感受到那滿溢的母愛。

還記得，當時跑完人生初全馬的靖哥曾說，雖然沒有生過小孩無從比較，但跑馬痛到像火燒起來一樣；於是現在有了生小孩經驗後，想再問一次：跑馬拉松跟生小孩，到底哪一個比較痛？

「其實是不一樣的痛啦！」歐陽靖笑著說，因為每一個人生小孩的痛度不一樣，不過她接著偷偷透露了真心話，「跑馬跑完會立刻想要跑下一場，但生小孩不會立刻想要生下一個。」

擔任新手母親的歐陽靖，與可愛的新醬開心的合照。

有了孩子之後，歐陽靖說自己反而變得膽小，也變得更愛自己，因為現在她不再是一個人，身旁還有一個小生命倚靠著她，不過歐陽靖說這個小孩非常好動，在懷胎時便深刻感受到，也因此出現了新的育兒目標。

「我一定會帶新醬去跑步，只要他有興趣！」跑步，是歐陽靖生命中極為重要的一部分，而因跑步重生的她，想讓另一個新生命一同領略跑步的美好。

因跑步重獲新生的歐陽靖，想帶領著新醬一同領略跑步的美好。

追到天涯海角 用跑探索世界

對歐陽靖來說，跑步其實很像是在追女生，當追到「全馬」後，發現有個女生叫「超馬」，接著又發現有個女生叫「斯巴達松」。現在已經追到「全馬」一陣子了，預計什麼時候要追後面兩位女生呢？

靖哥笑著答道，那是在沒有小孩之前的願望，自從有了新醬以後，連出去跑個 5 公里的時間都很難挪出啊！

現在，多了母親身份的歐陽靖（左），與升格奶奶的「艾珍阿嬤」（右）一同在台南展開新生活。

「所以現在的目標是帶著孩子，未來有機會可以帶著孩子一起跑，帶著孩子去參加世界各地海外的賽事！」

雖然現在國境未開放，但總有一天會開放。去世界各地跑過的歐陽靖，喜愛透過跑步認識一個城市的感覺，她已經下定決心，要帶孩子一起探索這個廣袤的世界！

喜歡參加海外馬、透過跑步認識一座城市的歐陽靖，期盼帶領新醬一同探索這個世界。

轉了個彎 將會看見美麗新世界

「事情總會過去，既然這個世界發生這麼大的變化，它總有它的意義在。」

2021 已經來臨，但是整個世界的狀況還是很不穩定，一開始想說國境可能在去年 8 月就會開放，結果到了 12 月還是沒有開放，2021 年東京奧運能不能如期舉辦也是未知。

「我覺得那個感覺就像是，我在跑著跑著，突然轉了一個彎，我看到了完全不一樣的風景，那個風景是我預期之外的。」

有時候跑著跑著，轉了個彎，反而會發現預期之外的風景。

對歐陽靖來說，今年是非常重要的一年，她成為了人妻、成為了母親，開始了人生新的篇章，這是她不曾見過、也不曾預料的風景，但她選擇用「心」去體會。

「雖然 2020 年長得跟我們預期的一年不太一樣，它長得跟地圖上畫的那個跑道不太一樣，可是它是一個全新的挑戰。這段路程總會過去，就算它有點辛苦，可是它一定是好的。」

即使 2020 年長得跟我們預期的不太一樣，長得跟地圖上畫的那個跑道不太一樣，但這段路程總會過去。

歐陽靖的話語透著溫暖與堅定，那並不是盲目地相信，而是一種歷經過艱辛、即使與預期不同，仍願意去相信未來的勇氣。

忽然之間，原本前方昏暗的路，有了些光明。2021 年會是怎樣的世界？似乎可以期盼著。

你期待著 2021 年會是怎樣的世界？

👉🏻歡迎追蹤 歐陽靖・裏東京生存記＠imginoy

圖片提供：歐陽靖

採訪撰寫：Joanna

＊筆記人物專訪，盡在運動筆記 

教士

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