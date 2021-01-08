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長堤曙光元旦馬拉松 70歲跑跑阿嬤10公里挑戰篇

運動筆記 / 施義輝

一個曾經飽受關節退化疾病困擾的70歲阿嬷，自從2019年參加了石門水庫接力賽，打開了跑步開關，從此跑步變成日常。而這一次挑戰十公里路跑，她居然用三個月時間累積了400公里來備戰。更驚訝的是，跑跑阿嬤居然還有一個隱藏版的訓練科目，讓我打從心底敬佩不已。

用路跑來迎接新的一年

這是我第四年用路跑方式來迎接新的一年。今年跑團參加的人數超過了50人，而且受到之前跑跑阿嬤故事(註)的激勵，這次也來了好幾位阿嬤級朋友一起來跑。每一個人都精神奕奕、散發青春活力，真的如團名《青春無敵94愛跑團》。

註：跑跑阿嬤是誰?可以點閱：《石門水庫接力馬拉松》70歲的跑跑阿嬤

我特地只報名了十公里組，因為今天是跑跑阿嬷挑戰人生的第一場十公里路跑賽。賽前的她一副老神在在，而身為教練的我，說真的比她還緊張。 

 

10公里路跑正式開始

跑跑阿嬤說：「感謝自己平常的練習，才可以跟著一千人一起跑在這個賽道上，實現自己人生中第一次的十公里路跑。」

一路上迎著舒服的冷風，沒有停下來、没有氣喘吁吁，還能夠跟大家閒話家常。

跑跑阿嬤滿臉笑容，感覺一點也不會累，倒是一路上看到很多”肖連郎”唉唉叫。 

只剩最後1公里，跑跑阿嬤完全沒有疲倦感，十公里對她來說根本就是一塊小蛋糕。

準備牽手進終點。不只個人完賽，還感染了另外一位阿嬤加入跑步的行列。 

在談笑風生中，以1小時46分完賽，排名748/992。

18次十公里的準備 就為了成就1個十公里

回想2013年我第一次挑戰台北富邦9公里路跑的情況，那時候每次練跑5公里，月跑量大約60公里，也只跑了幾次7公里就去挑戰比賽了。結果跑完後雙腿還酸痛了好幾天。有鑑於此，我隔天特地關心一下跑跑阿嬤的狀況如何。沒想到她的女兒Linda回覆我：「我媽呢～～就超級無敵霹靂好的，昨天感覺只是她的健身房練跑多一點時間而已。」「她很棒，超棒！」

原來，為了準備這一場10公里的路跑賽，跑跑阿嬤每星期固定練跑4~5次，每次跑8公里，三個月的跑量累積下來竟高達400公里。更令人驚訝的是，從報名元旦馬後，跑跑阿嬤還要求自己每週都要跑一次10公里，累計共有18次。只是擔心自己比賽時會跟不上、跑不動而自主練習了18次10公里，難怪賽後跑跑阿嬤完全沒有鐵腿的狀況，一副輕鬆自在就像沒有跑過一樣。看到跑跑阿嬤這麼在乎、這麼看重比賽的態度和精神，我感到自嘆不如。 

(不誇張，去年11月底，跑跑阿嬤就已經自主練習累計13次10公里)

賽後我問跑跑阿嬤：「為什麼要挑戰10公里？」她說：「因爲有了上次石門水庫接力賽跑過4.1公里讓我信心大增，覺得爲什麼不挑戰一下自己，不試試永遠都不會知道『妳也可以』。其實上次的接力賽開啟了我對馬拉松的好奇心。」「而且，我等待這一天好久了。」我說：「這一天不是等待來的，而是跑跑阿嬤用三個月紮實的訓練、勇氣及毅力，努力累積而來的。」

「那跑完10公里有什麼感想呢？」我接著問。「嚴格說起來就是凡事只要你願意沒有什麼做不到的，問題是你自己一定要有很大的恆心、毅力與強大的決心。對我自己還要加一個『忘記自己已經70歲，因為我有一顆年輕人的心。』跑跑阿嬤靦腆的回答。總是熱力十足又有感染力的跑跑阿嬤，說話是這麼的有力量，我被這段話深深打動。

跑跑阿嬤感性發文 我們都愛她

賽後跑跑阿嬤特別PO文在FB，感謝大家對她這個70歲阿嬤這麼的照顧，受到大家這麼熱烈的鼓勵。她還特地向我、維晃、百昶、漢屏一路的陪跑說謝謝，並且封我們四個人為陪跑四大帥哥。看到跑跑阿嬤完賽，我居然比自己上個月才剛在台北馬拉松Sub4破PB的心情還要興奮百倍。

發文中還寫到：「從開跑就沒停下腳步直奔終點，感覺怎麼不一會的功夫就跑完了，完全沒有這兩個月以來擔心自己會跟不上、跑不動、氣喘如牛的情況。」看到這段話，我心裡OS，像跑跑阿嬤這樣的準備、這樣的月跑量，沒有完賽才有鬼呢！你說是不是。

後記

再一次恭喜跑跑阿嬤順利完成十公里。在她身上我徹底看到「堅毅」、「超越自我」的馬拉松精神，值得所有晚生、後輩及年輕人學習。

現在的我又開始緊張了，因為賽後跑跑阿嬷對我說: 「教練，我接下來要挑戰半馬。」

 

#康手的跑步日常  #康手就是愛RuN跑  #青春無敵94愛跑團

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