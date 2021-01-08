賽事心得／台北馬拉松 3:18 → 2:51 功率數據分析

此文為 羅譽寅 教練 分享賽前臨界功率為 270W，馬拉松目標功率建議在 90％附近，所以賽前安排目標功率為240 ± 5W (87~91% CP)，預計前半程先保守在中下限遊走，維持遊刃有餘、甚至有點輕鬆的狀態，後半程再視身體狀態上調功率。

比賽功率記錄

平均功率：241W , 4.23W/kg ( 2:51:27 , 4:05/km ) 前半馬平均功率：237W ( 1:26:49 , 4:09/km ) 後半馬平均功率：247W ( 1:24:38 , 4:01/km ) 跑步效能 RE：0.97 下肌剛性 LSS：11.5kN/m , 0.201/kg 姿勢功率 FP：59W , 25%

個人比較意外的是跑步效能比平常訓練高出不少，因為訓練地點的風都蠻大的，所以 RE 通常都落在 0.94~0.95 之間。另一方面可能原因包括市區路段幾乎沒有風，只有高架路段有比較明顯的逆風（跟平常訓練差不多），加上我在 C 區出發，前半程幾乎都是在人群中穿梭，也降低了不少風阻，導致在同功率下的配速比訓練快了不少。

翻開最近幾次的馬拉松強度訓練記錄，4:05 / km 這個配速我大概需要 246 ~ 248W 才能跑到，風阻功率幾乎都是 4％ 起跳，而臺北馬平均下來只有 2%，體感上真的覺得好跑很多。

雖然前半程配速 4:09/km 比預計快不少，但因為功率一直都維持在240W以下，屬於正常範圍內，體感也正常，所以就算配速比預期快，還是很有信心完成，最終也證明是對的（如果只看配速的話可能會更加保守）。

40分鐘前有兩處功率瞬間大掉，都是因為水站太多人，為了拿水慢了下來。

功率區間分析

按照 Palladino Run Power Zones 的劃分，馬拉松主要集中在兩個區間，分別是 2 區Endurance ( 33.8 %) 跟 3a 區 Extensive Threshold ( 58.6 %)，有將近六成時間是維持在 3a 區的 88~95%，算是非常好了。

另外在上坡跟逆風的部分也有到 3b 區 Intensive Threshold，但我算控制得不錯，這一區只佔 6.3％。如果這部分比例太高的話，代表上坡跟逆風段太用力跑，肝醣會消耗得更快，很可能會導致最後階段掉速。

前後半程對比

疲勞指標分析

跑步效能：-1.1%

配速：+3.2%

功率：+4.3%

水平功率%：+1.6%

姿勢功率％：-5.0%

下肢剛性：-1.3%

觸地時間：-1.5%

步頻：+0.8%

後半程主要是受到環東高架的逆風影響，跑步效能略為下降，但配速、功率、水平功率都是呈上升趨勢，只有下肢剛性因肌肉疲勞關係小幅下降，最終結果就是跑出後半馬比前半馬快兩分鐘的 Negative splits。

C區出發，花了1分11秒才通過起跑點