為漸凍人而跑公益募款活動 1/9即將起跑
2020年由李榮富發起的為漸凍人而跑的公益募款活動
舉辦了2場
一場是從後龍跑到鹿港再跑回後龍的168公里
(途中都可以依照自己狀況隨時休息)
一場是客家圓樓的24小時跑步募款
另外還有鋼鐵老爸周俊宏的
跑步雙塔520k(富貴角燈塔到鵝鑾鼻燈塔)
每次的公益募款活動都有不少人熱情的參與
(影片是小編2020年紀錄的片段)
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今年2021年由李榮富發起的第十三屆為漸凍人募款而跑168公里的公益募款活動
即將在1/9日的早上6點在後龍火車站出發
1/9當天可以
捐款&捐發票方式:
出發前(捐款金額)請備妥(用密封袋裝)內容清楚寫上「姓名/電話/地址/捐款金額」四項
(請字跡工整 /拜託發票也很需要) 當天會統一集合收齊再出發
詳細活動連結如下https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3786551964746095&id=100001739870759
大家一起來參與公益募款的跑步活動
漸凍人協會官網線上捐款連結https://pse.is/ul3qs
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