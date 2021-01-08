為漸凍人而跑公益募款活動 1/9即將起跑

2020年由李榮富發起的為漸凍人而跑的公益募款活動

舉辦了2場

一場是從後龍跑到鹿港再跑回後龍的168公里

(途中都可以依照自己狀況隨時休息)

一場是客家圓樓的24小時跑步募款

另外還有鋼鐵老爸周俊宏的

跑步雙塔520k(富貴角燈塔到鵝鑾鼻燈塔)

每次的公益募款活動都有不少人熱情的參與

(影片是小編2020年紀錄的片段)

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今年2021年由李榮富發起的第十三屆為漸凍人募款而跑168公里的公益募款活動

即將在1/9日的早上6點在後龍火車站出發

1/9當天可以

捐款&捐發票方式:

出發前(捐款金額)請備妥(用密封袋裝)內容清楚寫上「姓名/電話/地址/捐款金額」四項

(請字跡工整 /拜託發票也很需要) 當天會統一集合收齊再出發

詳細活動連結如下https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3786551964746095&id=100001739870759

大家一起來參與公益募款的跑步活動

漸凍人協會官網線上捐款連結https://pse.is/ul3qs

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