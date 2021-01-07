越南夜間馬拉松找女學生加油 網：這能跑不快嗎？

近期在推特上一則推文，突然在大陸微博爆紅，經大陸網友解釋，這是一場在越南舉行的夜間馬拉松比賽，主辦單位找來當地女學生在一旁加油打氣，結果這些女學生穿起了白色的越南傳統女性服飾（Ao Dai），使得整個比賽氣氛變得相當詭異，在燈光的照射下，反而讓人覺得陰森森，讓大陸網友都驚呼，「這能夠跑不快嗎？」、「我都能跑出PB(個人最佳成績)了！」

對於這種令人覺得毛骨悚然的加油方式，其實大陸網友也找到台灣在2015年所辦的「安樂盃瑪陵生態園區馬拉松」，當時所拍的照片中，有一幕有人扮紅衣女孩在追跑者的畫面，同樣讓人覺得驚悚。不過，這當初是一名跑友自發的行為，並非主辦單位安排，且這名扮演「紅衣女孩」的女性，其實是一位名為「喬喬」的正妹。