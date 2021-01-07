跑步知識／加拿大紀錄保持者 半程馬拉松訓練法

新的一年，大多數的人正在為自己新的賽季目標而做準備，如果你今年目標希望能夠在半程馬拉松上有所進展，那麼可以參考這位來自加拿大的紀錄保持者 Andrea Seccafien 的訓練方式。

Andrea Seccafien 是加拿大半程馬拉松紀錄保持者，她去年參加日本丸龜半程馬拉松跑出 1：09：38的國家紀錄成績，但他的注意力仍會放在東京奧運會上（參加 5000m、10000m 比賽），以下鍛鍊是她的最愛的半程馬拉松訓練方式。

圖/ Andrea Seccafien IG

Andrea Seccafien 在準備半程馬拉松時，會將訓練拆成 2k 進行重複訓練，2k x 7趟 ，最後預留 1k ，總計15k。

在進行這艱苦的訓練前，Seccafien 指出正確熱身的重要性，她說你至少要先緩跑 20 分鐘，並且進行動態熱身及跑姿的訓練，她表示：「在熱身過程中，你只是在準備好身體。」這些練習都會強化你的技術，並且使你能更快速移動。

動態熱身跑姿訓練可以參考這篇：【訓練】多花５分鐘的四項訓練，提高你速度與力量！

Seccafien 談到在這個訓練中要進行多次的 2k，對於前幾趟步調要慢些，然後慢慢的加快，這樣鍛鍊的目的是為達到半程馬拉松的速度，然後用你疲憊的雙腿努力的跑最後 1k ，這個感覺就會像是在半程馬拉松的最後幾公里。

還有一點，Seccafien 特別提到每次重複之間應該要進行主動恢復，在賽道或路面上進行 400m 緩跑，隨後再繼續進行 2k 訓練。

或許在跑道上奔跑 2k 會耗費許多精神，但在繞圈運動中集中精力是一個非常好的習慣，它將幫助你在比賽日時能夠保持專注，在最後 1k 時，用你 10k 配速來跑最後的一公里，這將會非常艱難，但要提醒自己，這是最後的強勢收尾！

圖/ Andrea Seccafien IG

最後，是最重要的 Seccafien 說冷卻就跟暖身一樣，至少也要進行 20 分鐘的緩跑來幫助自己緩和剛剛的練習。

總結： 暖身緩跑 /20min （可順便進行腳步訓練）

2k * 7 趟 /每趟穿插 400m 緩跑（前面幾趟以比半馬配速稍慢速度進行，逐漸加速到半馬配速）

1k / （以 10k 的配速衝刺，模擬最後幾公里的加速）

冷卻緩跑 / 20min

結束訓練

責任編輯：Ian

文章來源：runningmagazine

圖片來源：Andrea Seccafien IG

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