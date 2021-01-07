賽前情報／緊握每個團聚的時刻 破繭重生後的戀戀花開

2021 年戀戀桐花試跑暨淨山活動於合興車站幸福開跑。（圖片來源：蔡主任辦公室）

「一線九驛跑旅行，朝遊花祭夜賞螢桐花賽道桐樂會，既捐愛心又有情」 ─蔡耀全

蔡耀全主任，身為「運動筆記推薦好評賽事」浪漫台 3 線戀戀桐花路跑賽主辦人，同時也是中華民國陸上運動競技協會理事長、威岳運動行銷創辦人，更與夥伴共同創辦「 Charming Taiwan 魅力台灣」，致力於賽道關懷及賽事品質的提升，可以說是體育活動的重要推手。在風光主辦多場成功賽事的背後卻有著眾人無法想像的人生經歷，他不只是執行長，更是一位激勵人心的生命鬥士。

重生後的生命鬥士，反而逆轉生命讓自己活得更精彩。（圖片來源：蔡主任辦公室）

像是被禁錮的身軀 卻囚禁不住熱愛生命的動力

一踏入蔡主任辦公室，迎接我的是他嘹亮的聲音，我看著因疫情影響而堆積的賽事物資，小小的辦公室暫且成了一個臨時儲藏室。接著蔡主任緩緩地走出來，容光煥發的英姿完全蓋過他那輕微蹣跚的腳步，令人很難想像他曾是從鬼門關前走一遭回來的勇士。

2020 年蔡主任挑戰如來神掌百 K 賽道，大病過後一再的挑戰自我。（圖片來源：蔡主任辦公室）

提起四年前的那場大病，蔡主任表示，當時是因身體不同部位的隨機放電以及感受到力量的衰退，才驚覺身體可能出了問題，檢查後被告知為脊髓腔內神經腫瘤，為罹患率只有三十萬分之一的罕見疾病，且腫瘤的位置非常難處理，可以說是魔鬼中的魔鬼，當下幾乎被判了死刑，更透漏他當時覺得所剩之日寥寥無幾，開始默默的向身邊的人告別。罕見的疾病、棘手的位置，沒幾個醫生願意冒險動的刀，當時的求診之路並非一路順利，還是因為別人的臨時退號才使得他有機會排上，那場棘手的手術整整花了八個小時，蔡主任說: 「就像被釘在手術台上，任憑醫生拆解我的身體般。」

病魔讓蔡主任覺得自己失去感情的能力，但親情的相伴讓他無後顧之憂的復健。（圖片來源：蔡主任辦公室）

破繭而出的重生之路 堅強的創造更多人生高峰

手術後，醫生描述日後可能會面臨的情況—失去大部分的自主能力，但蔡主任憑著自己的意志力，度過漫長復健之路，而術後因肌肉控制能力變化，甚至連說話都無法清晰表達，經過了語言治療及其他大大小小的復健，超乎預期提前離開腫瘤重症病房，更是在出院後三個月開始跑步。然而疾病留下的考驗接踵而至，是心肺衰竭、缺氧以及神經麻痺，至今蔡主任每天都還是要面對身體帶給他的考驗，像是對天氣的敏感，都是出門前就必須做足準備。明明飽受心肺衰竭及神經麻痺之苦，每踏出一步就是對身體的折磨，為什麼還要堅持跑步呢？蔡主任說: 「跑步是一種轉移，即便要花上比一般人好幾倍的力量。面對病魔不是對抗，而是適應他、接受他。」儘管所有得到的都是最負面的訊息，但往往都能逆轉成最好的。

蔡主任大病重生後還以驚人的意志力攻了兩次雪山。（圖片來源：蔡主任辦公室）

一線九驛小火車 日賞桐花夜賞螢

而他主辦的戀戀桐花路跑賽，為運筆網友 4.7 顆星的高評價賽事 ，舉辦即將邁入第7年，今年取消了全馬賽事，優化了樂活組 8.5K 與半馬組 21K 的路線，特別是 21K 賽道的安排，經過了「東窩溪螢火蟲生態園區」，蔡主任也特別在 2021年元旦當天，帶著他的夥伴們到戀戀桐花半馬路線進行賽道試跑及淨山活動，為了就是帶給參與的跑者們，最美好的回憶及體驗。

半馬 21K 組：（限時 4 小時） 愛情車站→富貴車站→內灣老街→義興橋→木馬道遺址→東窩溪螢火蟲生態區→福德祠→馬福車站→福興社區→雙興橋→愛情車站

樂活 8.5K 組：（限時 3 小時）愛情車站→富貴車站→建豐煤礦坑遺址→恆泉宮→白石湖→福興社區→雙興橋→愛情車站

在賽道的安排，蔡主任表示，途中安排的高低起伏，讓跑者感受跑馬像是體會人生抑或是愛情的故事，不一定都是甜美的！從愛情（合興車站），經過富貴（富貴車站），欣賞沿途戀雪白般的桐花綻放，緊接著一連串的爬升，到達至高點飽覽壯麗風景，就如同想嘗盡甜美必經艱辛，最後再回到愛情（合興車站）。

賽事結束後 來場桐花小旅行

除了跑在美麗的賽道上欣賞五月雪的桐花美景，在完賽後可以放慢腳步，到新竹內灣、北埔等地方，來趟深度旅遊，體驗最道地的客家美食，若是有更長的停留時間，則可以選擇踏入新竹的山區，造訪上帝的部落—司馬庫斯，徜徉山林間享受神木群環繞的清淨氛圍。

二日遊：愛情車站+內灣老街+北埔老街

可在比賽前一天來場內灣的輕旅遊，拜訪愛情車站（合興車站）、內灣老街，賽後到北埔老街喝喝客家擂茶，品嚐客家小吃、板條、菜包，再到北埔冷泉放鬆一下疲累的雙腳。

完賽後可到北埔老街品嚐在地特色小吃。（圖片來源：新竹縣政府）

北埔冷泉可以放鬆一下疲累的雙腳。（圖片來源：交通部觀光局）

三日遊：愛情車站+內灣老街+北埔老街+宇老觀景台+司馬庫斯

若時間允許，一起拜訪上帝的部落—司馬庫斯，是臺灣最深山的原住民部落，也是全臺灣最後一個通電的地區，存在遺世獨立的美好，而族人對山林的保護、對自然的尊敬，讓部落永續發展，是一生值得造訪的美好部落。

歡迎光臨上帝的部落—司馬庫斯。（圖片來源：Irene）

旅遊資訊也可參閱團體套裝行程資訊，讓你出遊無負擔。（圖片來源：戀戀桐花報名網站）

另外，蔡主任對跑者的完賽禮，從品質到細節一一把關，獎牌的細節、雕刻的細緻，是蔡主任與廠商多次討論後的結晶，接下來蔡主任會著手把獎牌修正到最完美的樣子，請參與的跑友們可以期待這塊雙面皆藏著許多精美細節的獎牌。

2021 年尚未完成的戀戀桐花的獎牌打樣（圖片來源：蔡主任辦公室）

2021 年賽事專屬選手紀念衫示意圖（圖片來源：戀戀桐花報名網站）

2021 年賽事專屬紀念袖套（圖片來源：戀戀桐花報名網站）

2021 年賽事專屬紀念頭巾（圖片來源：戀戀桐花報名網站）

2021 年 CHARMING TAIWAN 賽事專屬冰涼巾（圖片來源：戀戀桐花報名網站）

珍惜每個相聚的機會 相約一起戀戀桐樂會

2020 年因為新冠肺炎的出現改變了我們的生活型態，也是讓世人對「生命」更加珍惜的一年，正因生命無常，我們更需珍惜與親友團聚的每一刻。揮別2020年，在 2021 年相約親朋好友一桐參與戀戀桐花路跑賽，來場戀戀桐樂會，體會優質賽事及美麗風景帶給你的無限感動，並於賽事結束後，相約來場小旅行。

更多賽事資訊

賽事日期：2021年04月25日(星期日)

賽事地點：合興車站

賽事組別：半馬21KM / 樂活8.5KM

報名時間：即日起至 2021年01月31日 23:59 或額滿為止報名網址：浪漫台三線 2021 年新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽

賽事報名組別資訊。（圖片來源：戀戀桐花報名網站）

※可捐贈晶片押金100元作為漸凍人協會基金，一點貢獻締造更多善的循環。

責任編輯：Andrew Chen

圖片來源：戀戀桐花報名網站、蔡主任辦公室、新竹縣政府、交通部觀光局、Irene

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