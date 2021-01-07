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賽事心得／台北馬拉松 資深老弱弱的半馬213之路

運動筆記 / 黃佳盈

2014年開始跑步，從2015/3初半馬到2020/12台北馬，已經是第21場半馬惹，也是第5場台北馬！

跑了5年，之前都自己亂跑，直到上了一年的跑班 #Kobe麒跑步訓練班 才真的知道什麼是跑步

以往懶散的練習沒有專業教練的指導，上場時都要承受比賽的痛苦煎熬！

麒跑步訓練班

2015/3初半馬拖著很重的腳和被卡車輾過的身體以2:54完賽，之後兩年多又跑了7場半馬和超半馬，直到2017/12的台北馬半馬才跑進2個半小時，每次上場都覺得跑半馬好像一輩子這麼長，終點怎麼這麼遠跑步怎麼這麼苦

雖然跑步很苦好煎熬，還是持續堅持的跑下去，2018-2019年的半馬成績還是都卡在2個半小時左右徘徊，半馬PB始終維持在2017台北馬的2:26，直到2019/11加入了Kobe麒跑步訓練班，才開始知道什麼是訓練什麼是跑步

2020/9開啟了台北馬的訓練之路，不論晴雨不論晨練或夜跑，教練和一群跑班同學，總是固定時間在台大操場和福和橋河濱上課和訓練，一次又一次的鍛鍊，練的不只是速度和距離還練著心，跑步的初衷應該是快樂應該是開心的，不該是上場後的虐心和虐身

11月底的黑馬我大聲喊著，我要跑進2:15，跑班班長Hower配速陪跑要幫我達成目標，又是鼓勵又是擋風又是遞水的全程陪跑，但後半段我卻爆得一塌糊塗慘不忍睹，走走跑跑才勉強完賽，以2：19挫敗未挑戰成功，辜負了班長的心意，我不夠努力的沒達成目標而且這場跑得好累。

黑馬完賽後，Kobe教練說就是練太少阿，要挑戰2:15真的還要加油，心馬上就涼了

挑戰2：15，似乎真的有難度，心理非常有陰影，黑馬後不到1個月的台北馬，我真的可以嗎？？？

不要捨不得休息~台北馬賽前Kobe教練給的配速和提點，真的很懷疑我可以嗎？

不相信自己可以，但不能不相信教練

那句，不要捨不得休息，看到眼淚都打轉了

比賽就是要ㄍㄧㄥ住，教練叫我要適時休息耶

因為教練知道，我就是那種超堅持的人，堅持著速度沒適時調整，最後一定爆得一蹋糊塗無法順順的跑完

有了黑馬太想跑進2:15的經驗，在心裡告訴自己，跑步是開心的不要被PB給綁架了，破PB應該就是自然而然的水到渠成，得失心太重反而會太有壓力的忘了為什麼而跑，台北馬就是一場年度的盛會，用參加Party的心情站上起跑線吧

我的左邊戰友

怕熱的我台北馬給了一個好溫度，起跑後和跑班Linda一起共跑了15K，就像這幾個月來假日在河濱長距離練習一樣，她跑在我左邊讓我非常心安，Linda七年後復出馬場，我也幫她看頭看尾的提醒小細節，穩穩的配速讓她一路安心跟跑，一起練習一起共患難，當然在場上也一定要一起相互扶持，貼心的她怕影響了我，在15K之後說別管她了，要我自己放開的跑吧！

2020的台北馬是生平第一次，覺得上場比賽跑步好快樂，一點都沒痛苦也異常的輕快，除了最後那1K加速衝刺外，一路上一直笑著跑起來，根本沒特別看時間沒計算數學，只有注意著每K的配速有沒有跑在教練給的範圍內，和想著那一站要吃什麼補給！

以往總是一直計算數學一直非常有壓力的看著時間，今年的台北馬直到終點直到按下錶的那一刻，我才知道我花多少時間完賽。

2:13:25，這是個奇幻的數字，這個資深的老弱弱2020台北馬居然可以2：13完賽，根本是在作夢，我跑完了耶我跑到了耶，哭著領完獎牌和物資，才比較回到現實才確定我真的完賽了，傳了成績到群組，和教練及同學報喜。

順期自然的力量

做到我說的享受比賽

Kobe教練賽後對我說了，這兩句話，又想哭了

第一次跑半馬不痛苦，真的順其自然破PB

第一次跑半馬覺得好開心，跑完也不累的享受

我真的過終點後哭著領完完賽禮

一種原來自己真的可以的那種哭，我拼完也達成目標的哭，我跑到教練給的配速內的哭

腳其實一直有點不太舒服，也一直擔心出狀況，但平安健康的完賽沒出狀況的也哭

謝謝Kobe教練國師般的專業訓練和開釋般的關心練心，還有跑班同學們溫暖的加油鼓勵

從2015/3初半馬2：54，到2020/12台北馬的2：13 (PB)，跑了5年多

一直跑，當然很累，但為什麼一直跑！！

因為上了Kobe跑班後，知道永遠都不會是自己一個人跑，有人在終點等待，有人在旁邊等候加油著，有人在場邊牽掛著，甚至有人在線上等著

跑步是單人運動，只能靠自己的能力跑著，就算有人一起跑可以跟跑陪跑，還是得靠自己的雙腿前進，沒人可以做任何的協助，靠得只有自己

但在自己努力的同時，旁邊有很多力量，支持支撐著前行，跑到放空時會想起訓練的過程，同學的鼓勵和教練喊再一趟的聲音！

在很累很累的時候，知道有人跟你一起奮戰著，那種感動只有教練和同學們真心的投入付出，才能深刻感受

與其說我進步好多，除了努力練習外，真的一大部分也要感謝教練和同學，沒有你們我也辦不到！

2020台北馬10幾度的天，跑起來身體是熱的

心更是滾燙的，臉上還有微笑

我想，以後跑步的路上

這個資深老弱弱不會再是一個人了

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