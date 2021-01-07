「元宵月光路跑」在淡水 鐵人主播陪你樂元宵

全台唯一元宵路跑！鐵人主播 侯以理熱情相挺

國內唯一以元宵節結合生肖年為主題的趣味路跑現正熱報中，這次跟著鐵人主播 侯以理一同佔據北台灣最佳賞月地點。

此次元宵月光路跑以淡水漁人碼頭為起訖點，沿著海岸線邁開輕鬆步伐，享受美景與涼風，以及夕陽到月光的滿滿幸福！

競賽分為3K、10K、21K，讓您全家大小一同團圓跑，另外，還有湯圓吃到飽，還不大手牽小手，一同挑戰「2021元宵月光路跑」！享受疫情下，身為台灣人的小確幸，一起用運動守護健康、樂享生活！

立即參加 https://eventpal.com.tw/2021LFRUN.html