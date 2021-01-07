賽事心得／台北馬拉松 忍受癌症疼痛的圓夢計畫

[寫在故事之初]

一直以來我都是佛系跑者，直到2019年度中旬在跑友的鼓勵下投稿了運動筆記的圓夢計畫，得到了2020名古屋女子馬拉松的參賽權及雄獅旅遊所提供的四天行程機加酒的獎項。這下我突然頓悟不認真是不行了，怎可辜負運動筆記及雄獅旅遊的美意！我一定要穩穩的完賽才行。於是，在小敏的推薦下，報名儒意運動的跑班課程，讓我的人生也體驗一次馬拉松PB的意義。

報名之初我才剛拔掉人工血管，除了身體的素質不足以支應長時間的運動外；不能間斷的口服藥副作用也讓我全身每天都亂七八糟的抽筋。所以，阿儒教練要我團課後及自行跑完課表的每一天，都要回報身體狀況。當然，幾乎都是抽筋及喘不過氣。

就這樣，在阿儒教練為我調整，我也盡量將課表完食的努力中，慢慢建立了信心。卻在此時傳來武漢肺炎疫情蔓延、主辦單位發布了名古屋停賽的消息讓所有的準備化為烏有。雖然原本要揮軍帶領眾學員們參加名古屋女子馬拉松的小美教練，仍策劃了儒意運動之小美金靠盃--名古屋線上馬拉松，讓學員們一償宿願，而我也順利完成了，但由於並非官方紀錄，心中仍顯遺憾。

[是勇氣，不是癡人說夢]

三月初名古屋線上馬結束之後主治醫生幫我換了新的癌藥。雖然才生病兩年多，但藥的副作用每每讓我感到久病厭世；尤其是換了新藥後除了原本的抽筋，又多了新的副作用：關節痛、背痛、骨頭痛、肌肉痛、全血球減少。以致三月到九月我幾乎全身痛到動彈不得。每一個動作都疼痛不已，甚至連握筆拿湯匙跟筷子的指節都在哀嚎，每走一步都是煎熬。不知道是甚麼藥物成分的影響，我的腳趾骨竟然變形了，導致跑量近乎於零。每月一次的回診求助主治醫生，醫生僅說各人的藥物反應不同，但一般來說換新藥的三年後會比較適應。我問醫生那是身體適應藥物了所以不會疼痛還是身體適應了痛？醫生露出一抹神秘的微笑，笑而不答。

就在我懷疑自己以後還能不能跑步時，台北馬拉松公布了參賽簡章。2020的台北馬拉松是銅標賽事，史上第一次跑進北田。這令我心動，馬上私訊阿儒教練。阿儒教練是擔心的，他說半馬OK；可是半馬沒有跑進北田，我要全馬！阿儒教練說如果我真的想跑全馬，他會全力協助我，若能抽中就來吧！

然後，我抽中了。

[打掉重練，從0開始]

換了藥之後，舉步維艱。但我不想對疼痛俯首稱臣，轉向友人-春風牙醫陳院長發出求救訊號。年輕貌美又專業的陳慧元醫師查查資料，並上國外網站幫我買了補充品。幾個星期後我的體況改善了不少，在可接受的疼痛指數下我重新練跑。將近半年沒跑步再開始跑起來這艱辛的過程不必贅述。但終於可以奔跑那種內心的雀躍是文字難以形容的。

[勇往直前-莎進北田]

跑全馬除了讓阿儒教練非常擔憂我的體況以外，身邊的朋友也不太放心，而我自己其實也默默的擔心著。所以賽事之前，我想創個口號可以在跑到精神渙散的時候鼓勵自己。便以英文名Teresa(德蕾莎)為發想：勇往直前 #莎進北田的Slogan應運而生。

2020的台北馬是新路線；讓我不太能適應急遽溫差變化的全身肌肉，隨著環東高架跟河濱路線的每一陣伴著雨水的冷冽強風吹過，就是一陣陣的抽筋。好奇哥放棄追求PB全程陪跑，David跟小敏也在最後階段陪我一起莎進北田！

[圓夢計畫-Teresa的奇幻旅程]

若不是投稿了運動筆記的徵文比賽得到了雄獅旅遊提供的獎項，我就不會因為怕辜負了主辦單位而報名儒意運動且積極練跑。我也不會想要跨出舒適圈，永遠當個佛系跑者只報七小時的賽事玩玩就好，也就不會享受到PB的樂趣與成就感。2020台北馬拉松，不是我獨力完成的：感恩運動筆記、雄獅旅遊、儒意運動教練團、春風牙醫-陳慧元院長及所有為我祝福的好朋友們陪我一同完成了這場象徵人生階段里程碑的馬拉松。

馬拉松不只是馬拉松，它讓我感受無比的幸福與幸運，也跑出了我的精采人生。

#運動筆記#雄獅旅遊#儒意運動#春風牙醫#萌萌噠跑山會