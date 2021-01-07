賽事心得／絕代雙礁馬拉松 再次決戰、我討回來了

從一個月前，我就開始對這一場比賽很緊張，再加上下雨跟工作忙，能練的時間很有限，不跑的時間，我就是加強深蹲跟按摩，跑步練習，我平常雖然都練一個小時左右，但是我都跑公園後山的斜坡上下跑，增加肌耐力，幾次全馬之後，我發現跑多快都沒有用，要肌耐力才可以撐完全場。我去練習斜坡幾次後，哈哈，警察叔叔告訴我，你膽子很大，晚上只有你敢跑上來，其實我差不多知道什麼意思，但是沒有辦法。

跑了5場全馬後，我自己覺得我從可以跑到27，進步到可以跑到32左右。後面還是可以跑，但是說實在，自己知道我是用意志力再撐。

前一晚，我原本下午就要走了，自己準備行李時在那拖拖拉拉的不知道到底要帶長的短的還是外套，在那搞到回到宜蘭都快9點了。10:30左右雖然躺平，但是真的我起來看好幾次，不知道到底會不會下雨。宜蘭下了二個多月的雨，太久沒有回家，我覺得棉被很溼，整個晚上都蓋不暖的處在一個很寒冷的情況下

因為上次的經驗，這次我鬧鐘轉3點半就先起來吃早餐了，布鞋噴了3層的防水噴霧，把10個腳指頭都用3M纏了好幾圈，腳底也都貼滿，襪子2雙，先穿跑步背心，再穿短袖再穿長袖，再穿運動外套，再3件外套。騎機車時，我就覺得超冷的，到會場，我想想決定要穿背心去跑，因為跑到後面一定會熱的，我上次跑南方澳時也是很很冷，海風很大，但是一下子就熱了，讓我整個熱到不行。

但是我真的無法脫下來，我一脫太太冷了，又穿上去，我的媽呀~~~~我一直拖到05:55，大會報告，全馬即將起跑，這時我才心一橫的，全部脫掉，再去上廁所，當我一到時，就鳴槍了~~真的是太厲害了我，一切配合的剛剛好。

6點起跑時，聽說才6度，我還穿著透明跑衣，再加上剛剛縮在那，跟本沒有熱身也沒有拉筋，真的是為了跑馬，不然這一輩子我絕對不會在元旦的一大清早起床在這吹風的，真的是肖仔哈哈。因為宜蘭下了好幾個月的雨，前面道路施工，一開始起跑，一個挨著一個跑友的，而且是天跟本還沒有亮，真的是摸黑的走。再接上好幾個月沒戴隱型眼鏡了，我真的是有點看不太清楚，一直到200公尺以後，才可以開始小跑，而且我沒有想到今天的人好多喔~

從拱門到河堤轉彎處，都還是暗的，這時開始遇到幾個在宜蘭跑馬的跑友，天呀~真的好笑了，本來是那對視障跑友夫妻檔認得我，他們很好笑，連我的時間都記得，我們跑707，我記得你跑703，這時旁邊連我不太認識的人都說你是去年被關門的那個跑回來一直哭的那個，你有沒有認真練，不要再被關門了，哈哈哈，真的是很靠被，為何一年還有人記得？？真的很有趣，我覺得這是跑馬好笑的地方，這些人我都不認識，但是跑幾次馬以後，我們總是會在一些馬場上遇到。我本來就很緊張了，越講越害怕了。

前二公里先來到小礁溪，天還是黑的，在農村小路上跑著，我可以依稀的聽到潺潺的流水聲，這時我的腳都還是冰的，跟本都沒有熱起來，而且不知為什麼是不是太冷，越跑越冷，而且整個腳都是麻的，看了一下，配速是08:20,因為沒有熱身，真的不敢太快，經過一個彎以後，幸福水漾的整團到了，我本想讓他們穿過的，但是我也不知道好像是一個小下坡，我覺得我跑得超快的，一看配速是06:12，不行，這樣後面我會爆掉的，我自己練習都沒有跑過那麼快，這是我嗎？跟著整團真的是會不小心的快起來，而且還降不下來，被一群人就這樣包圍，我真的是快到我自己嚇一跳。慢~慢~慢`我慢慢跑，這時開始來到龍潭湖，我的計劃是到龍潭湖才要加速的這時差不多要5公里了。

第一個站直接跳過，今天不開玩笑，不亂補，專心跑步，這時天剛剛亮了，天亮的龍潭湖真的很美，有如被紗輕輕撫過的少女，好多的跑友在拍照，還去跑環湖布道，呵呵。這時一直到現在我的手跟腳才開始不麻，但還是冷的，我的計劃是到中間廁所以後，開始下坡以後，接著是一路平路到望龍埤的，真的這時身體開始熱起來了。

這段是8-15公里處，開始衝起來，從龍潭湖出來到望龍埤爬坡的土地公廟，我精心的準備步頻180以上的音樂，這段沒風景，又是平路，專心跑步。這時我看到我的速度來到06:20了，天呀!這是我嗎？

當然是我，最後這2個月，我都練後山的山路跑，以前，我熱身的時候如果跑個8分速，後面我都會變成是9-10分速跑完，我覺得不能放任自己每天輕鬆跑的擺爛，就逼自己去跑爬坡，逼自己跑到7分速，再加上深蹲，我覺得我應該可以進步到6分速，我在練習的時後，我發現我是可以跑到6分速的，之前是因為每天只是訓練，我怕受傷不敢加快，但是所有的訓練就是看今天，這時不跑快，要待何時？今天就是要驗收的時候。

旁邊的阿北跟我聊天，稱讚我，小姐你跑的很好~是不是常常在跑馬拉松，我只是對他笑一笑，因為第一事實是並沒有，再來我有點喘，想專心，但是還是謝謝阿北的稱讚。

從龍潭湖一路的差不多到望龍埤爬坡的土地公廟，這一段，差不多從剛剛到現有8公里的，我差不多都跑在6:45~7:20，真的夠了，我覺得我對自己有交待了，我有點開心了，從沒有可以用這樣的速度跑這麼久，我真的真的很開心，自己變的強大

15-17公里處:從土地公廟到第二便橋:其實這段不遠，只有2公里，只是有點小爬坡，再加上是碎石子不好跑，結果，路鋪好了，好驚訝喔!竟然有水泥路，真的我一輩子沒看過這條有水泥，但是沒有鋪滿，感覺好像是為了比賽鋪的，我之前就有計劃想要利用這一段好好的調整一下我的呼吸，剛剛補給站拿的咖啡喝掉，其實這段是風景很棒的地方可以遠遠的看到山跟旁邊的溪流，此處是位於員山鄉跟礁溪鄉的交界處，小時候這裡只要颱風就會被沖蝕，夏天是戲水跟散步的好地方，尤其是這幾年把旁邊河提做好以後，來走走不錯，但是跑步就不妙了，進入此區我覺得有點冷，而且慢慢的有點小爬坡，我開始覺得有點累了，好不容易到了第二便橋的補給站，天呀~我才剛過2個小時？真的嗎？我今天真的有快耶~可能可以真的跑進6小時喔~

過了便橋~就是我最擔心的路段開始，這裡有一個露營基地叫:〝那一村”我去年就是從那一村的門口下坡之後受傷的，其實不遠，主要是我掉以輕心，我正在想到底要如何下坡時，腿就自己順著平常練息的感覺邁出去了，幸好，不痛，

過了這一個我去年受傷的地方以後，我就有信心的開始跑再把速度調回來，其實這邊是過去大礁溪的舊路，沿路都是許多的民宿跟一個蝴蝶公園，人煙稀少，大大小小的上下坡，一般觀光客不會來這裡，但是我暑假的期間還滿常來這跑的，哈哈，因為這條很涼，而且沒有狗，速渡再次的回到6分速，我故意的想要跑過一點，因為去年就是第一圈就受傷了，接著第二圈開始，到完成，都沒有人，一條沒有賽道的跑者，是很寂寞的，這也是當初我一直在想要不要報名的原因，超害怕又是一個人跑，嗚~~

半馬到了，我發現我才跑02:36左右，這可能是我這一輩子跑過最快的半馬，加油~~

第二圈開始時，我不斷的想回過頭去看，到底後面還有沒有人，真的是超害怕的這時我發現，膝蓋真的開始不舒服，人也開始有點累了，這時我喝下我帶的蠻牛，哈哈，我想沒有人會帶蠻牛在跑的，因為真的太重了，為什麼要帶，補給膠我有帶，但是我記得我跑宜蘭馬時，志工給我的一杯蠻牛，那一杯喝下去的瞬間，我覺得我的腳裝起馬達的快感，再重我都要帶一罐，我一定要讓在自己最累的時候，快樂一下。

25-28公里，其實我開始累了。再加上這時，我的膝蓋跟屁股開始的痛起來了，速度回到我熟悉的8分速，每一站我都要吃一下，每一站都要噴劑，所以浪費不不少時間，尤其是第二圈的第二便橋，我還在等志工找噴劑，害我等到10分還沒有，生氣，但是幸好機車志工好心的來詢問我的狀況，他說前面四季民宿有。

第二圈，不妙的我真的又在〝那一村”前，想著我到底該如何下坡，這次想，現在膝蓋有點痛，停下來，縮小腳步跑好了，不妙，大大的不妙，膝蓋更痛，而且是刺痛，但是我不敢停下來，我去年就是因為痛，停下來以後，只要一跑只有更痛。親愛的膝蓋，你知道今天是比賽吧!我們不是來練跑，也不是來玩的，平常我給你吃好的，按摩好的，熱敷，全身上下，我對你最好了，你可以幫幫我，我們一起撐過去，可以嗎？

跑馬這一個過程真的跟神經一樣，不斷的跟自己對話，不斷的鼓勵自己，不斷的喚醒最深層的自己。「我不是個天生的跑者。」、「我更不是運動的料。」但是我還是努力的掙扎來到這一刻，加油，我真的比去年更好了，深呼吸，不可以慢下來，不可以。

以上這4公里，雖然我累了，我也慢了，但是很開心，我沒有放棄，沒有撞強到想停腳。

好不容易來到普洱茶補給這一站，志工媽媽真的是太太太太專業了，不用開口，她自動幫我噴，而且噴的都是我剛好痛的地方，光是她知道噴屁股我就很開心了。。

29-35: 這時我知道我可能快不行了，吃下消炎藥，因為真正比賽還沒開始，我還要努力，我吞下10顆黑糖，沒有過多久，我覺得我又活過來了。所以這一段平順的在7:40~8:10中跑過，雖不快也掉速了，但是跟過去比，真的快多了，以前這邊都是9分速。

35~39:魔鬼到了。第二圈結束以後，往小礁溪前進。這裡當地稱為匏崙，其實是有名的墓仔鋪，呵呵，不要說人了，連住家都沒有幾戶，但是這幾年因為賞螢有點火紅，我們就是要一路跑到賞螢的基地上去回轉。這裡為何是魔鬼，因為路是平的，看起來哈哈，但是是緩上坡。

去年我在中午11:30最熱的時候，花了快1個小時的時間跑這4公里，把我折磨到-不想過去，想現在。

這時補什麼都沒有用，我開始的不舒服。說實在，我有點不懂我為什麼又要來跑絕代雙礁，超級累的，我又拿出此次背的好笑補給2號~我的伯朗咖啡，哈哈，還記得在蘇花的粉鳥林，帥帥的志工給我一罐他要喝的伯朗咖啡後，我就有如神助的開始一路的往回上坡跑，所以這次說什麼我都要帶，而且我早就計劃要在這段魔鬼坡來享用它。跑馬要開心，補給中的小雀幸也是激勵自己勇往直前的路。

我不強，我很弱，我確實也胖，跑量也不夠，但是不管如何我還是想要跑一場全馬，因為在這個過程，你會驚訝你比你自己想像的還要強，在你的腳快不聽你的，在你的精神耗盡，你依然努力的舉起腳往前。

撐過去~就這樣，我撐完了，我打敗魔鬼了

現在事後看，發現總爬坡竟有700多，今年依然是垮在這，我花了快45分，打敗魔鬼就代表要回去奪標了。開始折返了。

39~43:折返以後，我真的有點累，想慢慢的跑回去就好，結果遇到網紅熱血二叔，二叔說你怎麼在這，因為我要回去了，他剛要上坡~

聽他這樣講以後，我決定要認真的跑回去，我把剩下的黑糖一口氣，我全部吃掉，加油，慢慢的從離譜的12分速~回到9分速，再回到8分速，倒數3公里，此時5:35我覺的可以順利的在6小時回去了，等等，這樣想，我就不配當一個跑者，我想跑進5:50

最後2公里，我什麼都沒有想，我只有一直衝，一直一直衝，直到轉彎，我我我看到拱門了。但是我也累了，我不止膝蓋，我的腳踝，我的大腿都有撕裂感，差不多吧~是500公尺的距離吧，我原本慢下來了，真的太痛，我看到是05:47的時間剛好跳到48，不行我要再衝，我真的快要受不了，但是49,50了，我還沒到，我好類也好痛喔~我感覺自己再慢下來了，不行，我閉上眼的衝了，聽到大會叫我的名字，應該是快快快快到了，當我的腳踏上計分板時，我睜開眼睛，05:51:17~~

我到了~

這次我沒有哭~但是我有感動，我被自己感動

因為相信自己，走到今天

因為堅持，走到今天

因為練習，走到今天。

進步不是幸運~它是需要練習，它需要體力，它需要強大的意志力撐過去，很開心我可以走到今天。

絕代雙礁賽事評比

個人覺得是一個很好的賽事，所以我才連跑2年，還有在場眾多網友說是今年跑過最好的，1.動線安排的很好，不用跑來跑去，寄物真的是宜蘭賽事中最快的。2.補給中等，但是該有的都有了，今年多了烤雞，還多了咖啡，太棒了3. 志工很棒，騎機車一直關心你4..飯後餐點，今年因為疫情取消自助餐，很可惜，但是便當菜不錯5.醫護站可以專業一點，但是我其實覺的可以，噴劑依然少，還有媽媽志工收起來，有點不爽，但是志工很專業，一到馬上幫你噴，耶耶!!6.志工都滿臉笑容的，一直加油，每一站都一直鼓勵7.國旗衣可以選背心或是短袖真的很貼心 8.開跑竟然放煙火~真的很應景 9.跑後沒有大浴巾真的是太太太棒了，每一場都送，家裡多到不知該如何 10.實用的完賽禮，尤其是多到提不到 11.可愛的完賽餅乾，被搶走了。

真的很推薦跑友可以來跑，小而優的好賽事，沒有雷，主辦單位是當地的宜蘭四季跑團，完全從跑者的需求設計的賽事，完全不用擔心，大家可以報。