最壞的時代過去了？2021東京奧運的兩難

即使東奧、帕運簡化舉辦，估算日本經濟損失將達 1.3898 兆日元（約 3847 億台幣）（圖片來源：法新社）

最壞的時代過去了嗎？

2020 年新冠肺炎疫情爆發，東京奧運延辦、大型活動賽事取消停辦，眼見已經來到 2021 年了，人們期盼著世界的疫情能夠好轉，一切恢復往常。然而，英國出現變種病毒、全球確診數不斷升高，而日本自去年 11 月起疫情再度升溫，12 月 28 日開始鎖國 1 個月，不禁想問：2021東京奧運，辦或不辦？（延伸閱讀👉🏻【話題】神作「AKIRA」32年前早就神預言東奧延期？）

👆🏻點選投票👆🏻

日本政府內部分歧

日本首相菅義偉，於 2021 年 1 月 1 日發表新年感言，談到東京奧運與帕運時他說，「今年夏天將舉辦象徵世界團結的大會！」，他發誓所會率領內閣誓將堅定守護國民生命與生活，竭盡全力防止疫情擴大並復甦經濟。

日本首相菅義偉，於 2021 年 1 月 1 日發表新年感言，表示「今年夏天將舉辦象徵世界團結的大會！（圖片來源：共同社）

不過，東京知事小池百合子對疫情感到憂慮。小池與埼玉、千葉、神奈川三縣的行政首長共同召開記者會，向首相菅義偉喊話，希望能盡快啟動「國家緊急狀態」，以便更有效率地遏止國內疫情。

小池表示，病毒沒有時刻表、也不會按照計畫進行，地方許多醫療院所呈現過渡負荷狀態。其實，自去年 11 月底開始，日本的確診人數就是單日兩千、三千的爆量成長，東京都更是持續創新高。

東京知事小池百合子向首相菅義偉喊話，希望能盡快啟動「國家緊急狀態」（圖片來源：路透社）

日本疫情嚴峻 停辦奧運的民調提升

截至 1/5（二）早上，日本全國累計確診病例達 24 萬 8,579 起，3,514 人染疫死亡；過去 24 小時新增 3,472 例、43 人因感染新冠病毒去世。

歐美國家已經開始打疫苗，但是日本大概要等到 3 月才會開始，而理論上 7 月就要舉行奧運了！這樣的擔憂顯現在日本民調上。

去年10月 NHK 進行了民調，當時有 40%日本民眾認為「應繼續舉辦」，「應再延期」有 25%，「應該停辦」有 23%。到了去年年底，認為「應繼續舉辦」的民眾陡然降到 27%，認為「應該停辦」的民眾成為最多數（32%）。

依照目前的情勢，若 2021 年再次進行民調，數字恐怕會有更大幅度的差距。在疫情嚴俊下，國際奧委會 (IOC) 和東京政府，都全力避免將奧運會延期舉辦，為什麼做出取消或延期會如此艱難呢？

因為背後不但有巨大數額的經濟損失、複雜的合約違約談判，還有牽涉到運動員選拔打亂及其他無形資產的損失。

停辦或簡化奧運 將承受的巨大經濟損失

根據日本關西大學理論經濟學名譽教授宮本勝浩公佈最新估算數據，受疫情擴大影響，若東奧、帕運簡化舉辦，經濟損失將達1.3898兆日元（約3847億台幣）。

在鉅亨網的《奧運延期的經濟打擊》提到，首先是善後工作艱巨，如在基礎建設方面，許多場館和設施已經規畫在奧運之後，改建為其他場館或公寓，這將將打亂建商及房產業的原本規畫；東京奧會組委會向場館設施支付的租借費問題；企業贊助商的合約問題；以及支付大量權利金的媒體轉播費用等。

接著首當其衝的是「觀光旅遊業」，因為疫情原本預期的大量訂單將換為泡沫；第三，影響最深的，也就是這個大型競技場的主體－－運動員。

對每一位運動員來說，都是很艱難的，為了拼搏達標奧運，不知道奉獻多少人生的歲月，四年一次的奧運，可能就在這一次有機會，然而，現在只能在充滿不確定的情況下去做準備。

台灣長跑好手曹純玉在馬拉松項目，以達標東京奧運 2:29:30 為目標努力（拍攝：李奇軒）

2021 年最壞的時代過去了嗎？一切仍然未知。

👉🏻延伸閱讀：【書摘】《奧運的詛咒》 應驗 2020 東京奧運是一場詛咒？！

參考資料：中央社、上報、自由體育、天下雜誌、鉅亨看世界、COVID-19全球疫情地圖

＊賽事話題，盡在運動筆記