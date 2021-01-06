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賽事心得／台北馬拉松 2:00:47偽破二之47秒的收獲

運動筆記 / Walagaga Lai

 《感謝攝影師抓住2:00:00這一刻不放棄的我》  

第一次參加臺北馬拉松，見識到了超人氣賽事的盛況！賽前ㄧ天謹慎的將Kobe麒教練提點的配速寫在手上，心想一切順利的話應該可以破二了吧！       

當天天氣正好，一如預期，前三K在萬人中鑽動，只為追趕目標配速，有好的開始，唯一讓我意外的是3K後一路上依然人山人海，其實ㄧ路到終點都是人浪啊！       

僅管一路上心中墊記著配速，但實際總有落差，一向喝水很閒慢的我，一入水站就大降速，不然喝不到水啊（一直跑怎麼喝嘛！）然而「譜」在心中，知道這K降速下K要提速，就這樣專注在每一K的調節及自我對話。告訴自己很好「60分鐘內跑了11K」、再告訴自己很不錯喔「90分鐘內跑完16K」可以勻勻穩在6分速回終點了！       

然而，市民大道橋段考驗堅持力，我每K只有6分鐘，不能掉速啊！撐過之後，手錶告訴我快20K了！準備好心情入終點時，志工大喊「堅持下去，只剩2K了」我的心情大受驚嚇，「怎麼會.....」從頭到尾我太沉浸在自己的手錶和配速中，忽略了自己為了躲人潮一直跑外圍，連圓環都是跑外道，造成的距離差，沒和路上大會的里程指示核對誤差！只能盡力拼了，從20K540的速度，衝到21K519的速度，再飆到最後650公尺509配速的衝刺！       

最終以2:00:47完成我21.65的臺北馬拉松！

謹記Kobe教練曾說「該拼要堅強、該休不勉強」！感謝教練的勉勵和指導，才有持續進步的我，才有能沉澱省思再成長的我！

雖然成績證明上沒破二，但卻是收獲滿滿的無價經驗！#kobe麒跑步訓練班

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