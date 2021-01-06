賽事心得／台北馬拉松 初馬挑戰330我們都失手了！

當天共同征戰42k初馬的Lawrence。這段旅程要從2019年底開始紀錄。

出了疏散門，剩最後三公里看錶是3小時15分，只要我這3k跑進4分速，就能為慢跑社拿下第一個330...但當時大腿已經抽筋了，左小腿也酸到不行，如果沒有肌貼擋著，我可能當場會跪下去。拖著腳也只能跑 4'58，無奈跑錶有誤差，跟大會比少了300公尺，所以最後的成績還是差了一些....看到Lawrence 接著跑回來，擋不住感動跟懊悔的情緒，哽咽的跟他說我 也沒跑進330..我們都失手了..但至少，我們今天沒有放棄， 盡最大力氣回到終點。

2019台中岱宇1'57痛哭流涕的半馬破二後，台北馬半馬以1'51完 賽，但理律慢跑社的社長Rebecca，那年參加Fast42，以驚人的3'44完 成初馬！看她在眾人期待下，有如巨星登場一般，帥到不行的通過終點時，我開始有了要挑戰一次全馬的念頭。 心裡想著「我跑過30k，只差 12k就是全馬，以sub4為目標挑戰看看吧!」然後還在群組裡對社長 Rebecca說出「妳給了我挑戰全馬的勇氣跟動力!」如此中二到不行的話😂。

如巨星一般歸來的社長Rebecca。我心裡想著:好帥...我也想這樣 XD。既然說了大話，就要負責到底。😂

受傷全休三個月

接著，我開始每周末25k起跳的自主訓練，算是我跑步啟蒙恩師的Richard說，耐力來自long run的累積。確實，在那段時間可以感覺到明顯的成長，但我卻沒意識到身體提出的警告 ，也不聽社長Rebecca的勸，執意周周練到30k，然後我就像劇本安排好的，在一次35k的long run後，阿基里斯腱掛傷兵休假不幹了！

當時心裡浮現一句話：「當你覺得最有自信的時候，就是最容易受傷的時候!」

壓垮阿基里斯腱的最後一次long run。

3月還掙扎練了一些量，後來腳跟酸到不行，4、 5月開始全力燒錢啊 不是，開始全力治療!

有練跑的人都知道，要放掉已經到手的成果進入全休，是非常非常懊惱與不甘心的事，這一休就是三個月！然後終於，在6月21日參加 了理律慢跑社四團聯辦的日蝕盃，久違的10k。炎熱的天氣擋不住大家的熱情！但我那天跑得很差。（只有照片很讚🤣)

理律慢跑社四團聯辦日蝕盃10k/21k。photo by 卡斯

我那組的配速員是曾玲芳阿芳，配 500，但是我跟到7k就爆了！拖著身體兩眼昏花的回終點跑了51'50 ，也是拉，軟爛了這麼久能跑出什麼成績，才跑10k就累到快見祖宗，腳跟又隱隱酸起來，氣餒到不行，500的配速從此也成為我的心理障礙！此時心裡又冒出自己說的那句挑戰全馬的大話，天啊...看著日頭赤炎炎，心想我這個樣子是要怎麼跑全馬？🤦‍♂️

此時，慢跑社的明燈-林桑，告訴我「不用擔心，你跑過的里程不會背叛你！當你恢復正常訓練後，都會回來的！你的身體一定會感覺 到！」這句話真的給當時的我很大的鼓勵，我才沒有就此落入黑暗的深淵自暴自棄！林桑的話語總能在不經意中就帶給人力量阿！

四團聯辦日蝕盃。

我與明燈林桑。

重回河濱

到了七八月，漸漸讓我敢重回長距離練跑的，是每個周末由慢跑社 最速男小羊發起(?)的「超速剁X彩虹團」，至於要剁什麼？我總是不明白！🤭

超速剁X的來由是：每次小羊都會說「我們今天絕對正 500！絕，對，不，超，速！！」但是每次一起跑，我跟Lawrence就直接被暴力拖走🤪🤪彷彿繩索套在我們脖子上一樣直接強行殺進450或是更快...諸如此類，於是就出現了「下次誰再超速!就剁X!」這樣的團名!😂

超速剁X彩虹團。

在這段期間不斷被小羊拉爆後橫倒在河濱的我跟 Lawrence，不知道什麼時候開始聊起了挑戰全馬的事情，對我來說，剁X團有點像是「無人性全馬團」的前身。

超速剁X彩虹團。

我跟Lawrence 很天真在討論sub4，殊不知我們即將上錯車上錯車上錯車上錯 車...............

「抽中全馬了!」

因為社長Rebecca去年跑進菁英選手資格所以免抽，在Lawrence 也確定中籤後，由社長帶領我們兩隻菜逼八，以及雖沒報名但也實力堅強的社員們，全馬組正式組成！至於為什麼後來會改稱 「無人性全馬團」呢?因為相較於理律慢跑社裡以淳淳為首的半馬組—周末long run的集合時間晚，練跑里程數又平易近人，而我們常常早上五點半集合，課表一開出來都嚇死人，於是就漸漸戲稱為無人性全馬團 了!

無人性全馬團。左至右為小羊、我、社長Rebecca 、軒儀、Lawrence 、強力配速員阿輝。

「如果說全馬有個顏色，那一定是黑色。」全馬團候選人芋頭名言！

無人性全馬團，這是....萊恩？🤔

開訓

雖然正式開始了14周課表(晚了兩周)，但我的阿基里斯腱其實還在「放暑假」😘，Lawrence也有足底筋膜炎的問題，對帶傷開訓的我們來說， 三個多月後要完賽42.195公里，有如浮雲不切實際啊。但總之套句社長名言:「跑起來就對了！」我們的生態是這樣:因為工作不同，社長Rebecca跟Lawrence都是早上跑完課表後去上班，而我是下班後才跑。每次每次大概早上9點看到他們回報今早訓練數據，我就會覺得胃一陣翻騰😂然 ..後呢，然後呢，教練會說:「秀樹，不用有壓力喔 🥰」「修但幾咧！你昨天不是說450穩穩跑？」「秀樹，球交到你手上了，不用有壓力～😘」「反正你們兩個不能跑得比我慢！」「兩位男士，加油！😍」

這是Lawrence 昨天說腳很痛然後隔天破pb。

這是間歇跑到不知道今天星期幾。

我們就這樣互相傷害到天長地久，有如甘道夫對決炎魔、薩諾斯打浩克、三英戰呂布一樣的壯烈。

隨著課表強度逐漸拉高，群組裡也揭露了這車，是sub330。林桑曾說，全馬不囉嗦就以330為目標吧！330，是台北馬男生免抽選的菁英選手門檻！無人性全馬團之一的Jimmy也說，剩兩個多月拼330......很硬欸欸欸！很硬。😂

還以為要跑八趟八千，大家都脫了！😂

社長運籌帷幄 兩隻菜逼八變全馬跑者

從超速剁X彩虹團開始，一直到無人性全馬團，週末的long run一直是我期待的固定舒壓行程，艱苦的訓練總是在多到滿出來的垃圾話中快樂的完成、跑完後的拍照儀式（如果巧遇卡斯還可以獲得專業級美照😂&恭喜卡斯破三🥳）、互相傷害後關心彼此的身體狀況、討論練跑心得等等，都是讓人跑到停不下來的原因之一啊！😘

無人性全馬團。左至右為Lawrence、明燈林桑、社長Rebecca 、我，以及最大的Jimmy！

而在漫長的訓練期間，社長Rebecca 也運用了她網紅級的人脈及強大的執行力，讓我們的訓練更有效率，不只是事前安排配速員，也能在路上撿到😆超強力配速員，除了安排社員軒儀擔任辛苦的補給車，甚至有專業級芋頭！（不是吃的，芋頭是人名🤤）全程進行360度高科技錄影跟拍！

此外，對賽道的分析與配速策略的探討也很嚴謹，補給品的規劃更是不馬虎，讓我們賽前的準備工作也因此更加完備，我跟Lawrence這兩隻菜逼八，終於從每週被小羊拉爆橫躺河濱的狼狽樣，漸漸的也是個準備上場參賽的全馬跑者了！😤😤（但間歇還是被小羊拉爆橫躺操場...換個地方躺而已🤣）

賽前一個月

因為我開的咖啡店就在台北田徑場附近，那個大家引頸期盼的終點最後一百公尺.....我常經過😂😂😂，每次去暖身場或松山運動中心都會經過...😅偏偏主辦單位竟然在一個月前就掛上了大大的告示：「12/20交通管制吧啦吧啦的。」

真的是意圖使人吃不下飯啊😂

初馬賽前焦慮，開始纏上我，倒數兩週時愈發困擾，但是如果在理律全馬團群組說這些焦慮，感覺對士氣打擊很大....於是我在另一個群組「板橋路跑同好」裡大吐苦水取暖！😆😆

板橋路跑同好群組取暖中😂

每次經過都在想，20號那天，我會以什麼樣的狀態回到這裡？或者說...我回得來嗎？我可以回來這夢寐以求的終點接受大家的歡呼嗎？我值得那樣的喝采嗎？尤其倒數兩週時，我自己感覺狀況不好，到底是焦慮引起酸痛，還是酸痛引起焦慮，也不曉得，甚至跟女朋友說，如果到10:30我都還沒回來......就附近找個咖啡店休息先吧！ 真的有一種將上戰場，壯士一去可能不復返的感慨唉！

關於跑鞋

大概十月的時候我就決定要穿zoom fly flyknit 跑這場全馬，可是在一次long run遇到傾盆大雨，flyknit吸爆了水讓我直接變重訓的經驗後，決定重回zoom Fly3 ，只不過對我而言，fly3 有點太厚太軟，於是突發奇想—把鞋墊拿掉😆，厚度下降，回彈更Q，當然重量也變輕一點！ 幾次長距離測試後，就決定是你了！ zoom Fly3 改😆！

賽事裝備。然後，在賽前一週調整、勤跑治療，盡了所有努力後，總算覺得可以了，可以了，來吧，42.195公里！

20201220 賽事當天

常說天有不測風雲，當天就是如此，那天除了社長Rebecca 、Lawrence 、林桑、我、還有另外兩位社長安排的超強力配速員，ㄧ車六人在停車場集合、暖身，熱血已經到了箭在弦上，隨時要衝殺出去地步！！

集結、暖身、垃圾話。

「就是今天，不管結果如何，一切都會在今天結束，站上起跑線後....好好傾聽身體的聲音。」在等候區時，如此想著，一邊調整自己的氣息。

不過，今年的等待時間，很不一樣的是，非常～安靜！沒有熱鬧的活動聲響，會場只是萬頭鑽動的呢喃到處。我甚至沒聽到鳴槍，突然間！人群就開始往前移動！？我趕緊吃下預計的第一包能量膠，手錶定位，然後比賽開始！！😱

天有不測風雲的一瞬間就在此時，在我通過起點的時候，人潮洶湧真的是從我的前前後後上上下下左右左右BA😆通過我身旁的任何一個空間，下一個摩門特，我的隊友呢？😆😆😆

跑了一小段路，總算是有看到Lawrence ，會合後開始尋找穿著亮粉紅Fast42的社長，應該是很好辨認的，卻也找不到，應該說在那個當下其他隊友們到底是在我們前方還是後面？也無法確定。兩人跑了一段路後，決定不再加速硬追，開始按照原先的策略配速，好好享受賽道吧！

前半馬順心如意 後半馬風雲變色

一直到20k，我們都跑在配速策略範圍內，呼吸穩定、補水順利、偶爾看看熟悉的街道、回應加油團的歡呼、還能跟黑熊擊掌，就這樣穩穩的，兩人互相提醒不要超速，沈住氣，一切都那麼美好.......

這個時候還有力氣回應攝影師。😅

Lawrence 、全速前進！

但是一到了20、21k左右，我的左小腿竟然出現人人聞之色變的抽筋感！！😭 平常跑30都沒事，竟然20就出狀況，天啊，後頭還有21公里耶........我告訴Lawrence ，小腿有狀況，結果他說他膝蓋也有些痛，我知道他賽前有吃普拿疼，吃了普拿疼還痛的話.....感覺很不妙.....

「我們至少要有一人回終點，不對！我們要一起回終點啊啊啊！」我心裡想著😰。後半馬的折騰才要開始，馬上我們就到了環東高架，也是這場賽事的最大難關路段，因為—風很大！ 不過，卻沒有我想像的可怕，要說風大，我覺得板橋第一運動場的風才可怕🤣🤣🤣，根本是有個微型颱風常駐在那裡，而且幾乎一年365天天天陪你練跑超級貼心的🥰，鏡頭回到賽道！👉

因為擔心抽筋一路提心弔膽的跑，後半賽事完全無法享受比賽，Lawrence 一路喊著「就快到**囉！」我聽不太清楚，但覺得暖心，可是因為專注在維持身體節奏以及跟小腿對話🤣，無法多回應什麼。有一度抽筋感很明顯，當下眼淚已經在眼眶打轉，「努力了這麼久，看來我回不去終點了。」很難開口跟Lawrence說我這邊就到此為止了，請他拋棄我先走，這真的說不出口。那時所有的念頭就是—放輕腳步、放輕腳步。跟小腿對話..那應該就是所謂的「全集中-腳之呼吸、小腿之型」狀態吧😂，原本多帶的能量膠、鹽糖，也狂吃了，就是怕抽筋抽起來當場跪倒。🤦‍♂️

一直到下橋約27k左右，才追上社長Rebecca以及還陪在她身邊的超強力配速員庭淯，看到他們一起跑，我決定維持配速繼續前進，說個笑話，如果當時降速一起跑我很可能會抽筋🤣。然後終於挺進河濱，我們的主場到了！雖說是主場，畢竟是4個10k裡的最後1個10k了，跑起來一點也不輕鬆，我依然維持全集中的狀態，不斷跟左小腿對話，要乖啊，我們一起回終點好嗎？😂 一邊告訴自己就算如此狼狽，也好好享受每一步！享受每一步踏出去感覺！但是出水門前的直角賽道，遭遇了前所未有的急凍狂風強襲！！🌪️腳步....被逼到，踏不出去。🤦‍♂️

全馬就是有各種狀況

大腿後側開始抽筋，左小腿膝蓋外側也酸到不行！終於掙脫了最後的大魔王，遍體鱗傷的出了塔悠疏散門！我知道自己已經瀕臨極限，示意Lawrence 先開出去，他說「我也不行。」看錶剩最後三公里是3小時15分，只要我這3k跑進4分 速，就能為慢跑社拿下第一個330...如果沒有肌貼擋著，我可能當場會跪下去。壓了壓左大腿外側，開始試著加速，但拖著腳也只能跑 4'58。

我是誰？我在哪裡？我在做什麼？

如前面提的，我自己在附近開店，這一帶我太熟了，健康路、三民路都是很常經過的地方，尤其是轉進南京東路的那一刻...不知道在心裡模擬了多少次，每次開車經過，都跟女朋友說：「要跑回終點囉！」「會從這裡跑過去喔！」

女朋友都說我焦慮到爬帶了～

..而現在，我正跑在那條路上。

即將回到最熟悉的地方。

你竟然還有力氣比讚🤣

社長Rebecca總是能獲得攝影師們的青睞！

一邊聽著兩旁的歡呼，一邊仍然專心的維持速度，回想起來，曾經如此熟悉的南京東路，當天竟然沒有任何周邊店家或建築的印象......除了，台北體育館！！

因為我知道，看到台北體育館，就表示終點快到了！我回來了！！長征42.195公里，真的回來了！前面左轉就是終點前最後一百公尺，兩旁的人群更熱鬧更激動了，一踏進台北田徑場....就是照片裡的故事了。

跑道那最後50公尺，跑了四個月才到啊....當時的氣氛此生難忘！滿滿的喝采、滿滿的感動，有一瞬間覺得時間好像變慢了，為了在這最美好的一刻多停留久一點...。然後，聽到主持人說快擺出你最帥的姿勢衝線！但我卻只忙著按跑錶🤣。不過，沒有讓大家等太久，沒有讓女朋友等太久！拖著快解體的身體掛上獎牌，

可以休假了！😆

我回來了！雖然330已從手錶溜走..

我想，這就是為什麼大家這麼熱愛馬拉松。

但因為跑錶有誤差，跟大會比少了300公尺，所以我最後的成績還是 差了一些...是33216。

看到Lawrence 緊接著跑回來，擋不住感動跟懊悔的情緒，哽咽的跟他說我 也沒跑進330..只有332...

我們都失手了..但至少，我們今天沒有放棄， 盡最大力氣回到終點了。後來繼續待在終點前等社長Rebecca，看到她回來，心裡也放下一塊大石，但她突然就消失在人群中，後來看影片才知道原來她一過終點線就跟旁邊認識的工作人員感動的相擁。

社長也回來了！

然後我又遇到我們的教練，緊緊抱住教練，說：「差了一點，沒有330..」教練說：「沒關係！已經是超高標完成了！你們這三個打不死的！」

對！我們這三個打不死的。我們是..理律慢跑社，無人性全馬團！😘

全馬組完賽：我、Lawrence 、明燈林桑、社長Rebecca。

跑到爬帶了🤣。

把獎牌擺在店裡。😆