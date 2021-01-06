訓練心得／逆風無懼 YYsports跑者訓練營

2020對我來說是個特別的一年，賽事、活動、團練大幅度減少，相較年前許下的「今年ㄧ定要進步」，似乎只能搖搖頭、嘆嘆氣『疫情嘛～我就懶！』。

疫情之下...我就懶！？(圖片來源：客家鬼怪)

得知YYsports，在新竹縣第一體育場辦理「跑者訓練營」，藉由地利之便，那麼我就在期初，去看看到底在訓練什麼東西，以及是否對於跑者是否有幫助呢？

YYsports APP

曾經為大家介紹過YYsports APP（請點我）（往下拉至 推薦跑步APP），在YYsports APP 有著：跑步、活動、購物...功能，獨創ExP機制可以隨著活動的參與或是跑量，提高等級。

掌握運動生活，就下載YYsports(圖片來源：YYsports)

等級越高可以在YYsports的活動中獲得不同的待遇，因此，YYsports APP在短時間內成為跑友們的愛用的APP，跑友們見面的口號與打卡的#也逐漸變成「你今天ExP了嗎？」

YYsports 跑者訓練營

「YYsports 跑者訓練營」正確來說，應該是第四期了，這期將課程調整成更專業，並分成「初階」以及「進階」二組。

每週都設定不同跑步主題的YYsports跑者訓練營。(圖片來源：客家鬼怪)

參加過前三期朋友享有優惠的價格，而如果ExP LV.10以上也可以享有低於市價的報名費，這麼好康的事情，當然很快的就額滿，趁著這期的開始不久，就讓我帶大家參與這個廣受好評的YYsports跑者訓練營到底在做什麼吧？

12月23日 進階班第四週課程

今天新竹下著雨，不算寒冷，但是就是有點懶散，直至上課前的18:30還是飄著小雨，心裏默默祈禱著「希望今天停課」。

我在第一體育場內跑了數圈，看見同學們開始聚集後，我才慢慢晃到集合點。你今天ExP了嗎？果不其然，同學們同學們到時，第一件事情就是拿出手機開啟YYSPORTS APP，對著QR版掃描，這個動作像是個儀式一般，同學們排著隊，「你今天ExP了嗎」。

一到會場當然就是，開啟YYsports打卡賺取ExP囉！(圖片來源：客家鬼怪)

進階班的教練是「振國教練」，說話時帶有點獨特的尾音，有些綜藝感，由於年度的重要賽事台北馬剛結束，教練與同學們聊著台北，討論著賽道、天候，並且相互允諾「明年ㄧ定會跑的更好，破PB啦！」

緩慢的暖身跑

跑馬的的聊天，可以從賽事聊到裝備，如果加上一些分析，大概就是沒完沒了的聊天，時間差不多時，教練讓我們準備開始暖身跑。

由振國教練帶領，大夥們上場囉～(圖片來源：客家鬼怪)

在進階班中，以暖身跑取代熱身操，主要是要用緩慢的慢跑，將身體的活動度打開，加大擺臂的動作，帶動到腰部、臀部，教練隨侍左右，讓速度維持不至於暴衝，約莫3km左右的距離，身體逐漸暖開，進入了動態熱身-馬克操。

動態熱身-馬克操

馬克操對於進階跑著是個很好的熱身操。因為馬克操是將跑步的連續動作，拆解並放大成擺臂、抬腿、蹬、跳、抓地...單項動作。

振國教練分析著每個馬克操動作...(圖片來源：客家鬼怪)

依序將同學分成四組，每個動作在開始前，盡可能的詳加解釋，並提醒『馬克操要有節奏感啊！』，而馬克操如果動作不夠協調，就表示突破可能就會可能有所不足，當然唯一的就是要常練習，讓跑步能夠有所成長。

未乾的地面，每個動作都激起水花～(圖片來源：客家鬼怪)

雖然雨已經停了許久，但是田徑場內還是有許多水窪，每個馬克操的動作都濺起了水，每個跳耀、抓起、蹬...，都將雨水由鞋尖甩到背上，是的！這是只屬於跑者的濕背秀！

課表-短距離間歇訓練

進階班的同學們都感覺到躍躍欲試、游刃有餘時..終於來到今天的主課表「短距離間歇訓練」。

馬克操結束後，教練開始說明「間歇訓練」的注意事項。(圖片來源：客家鬼怪)

教練也提醒著同學：『對於馬拉松的訓練，是少每週至少要有一次節奏跑、一次間歇、一次長距離慢跑。』這三項訓練可以幫助跑步維持水平，當然，要能夠加強、變快，間歇訓練是三項訓練中成效最顯著的。課表進行前，教練讓同學們選擇自己要的速度並給予建議，而這次是我第一次使用手錶中的「間歇訓練」功能，教練也非常專業的告訴我該如何調整。

跑步手錶都有間歇訓練模式。(圖片來源：客家鬼怪)

時間過的很快，當然就是要開始了！主課表開始了！在手錶的倒數聲下，就是「衝啊～～～啊啊啊！」。

全力衝刺的間歇，好快！超快！快到相機抓不住！(圖片來源：客家鬼怪)

約莫第四趟，教練也加入了訓練。(圖片來源：客家鬼怪)

我的組別是「90秒/400m/圈，目標10趟」與我平常的「60秒/200m/圈」多了30秒，應該不至於太難。但是第二趟後體力開始下滑，第三趟一出彎就感覺沒力，力量出不來的結果，更感覺跑步的節奏感喪失，腰桿打不直，出汗的感覺不舒服。回到終點時，教練問候著：『還好嗎～頭暈？想吐？』 『…，都想！』

同學們倒的倒，想吐的想吐，只有軟爛的我幫大家拍照。(圖片來源：客家鬼怪)

原本計畫10趟的我，請原諒我的軟爛，最後我只完成5趟，結束時，同學們交流著剛剛配速的狀態，相互吐槽著：『我哪有快！？我這個月第一次練間歇好不好～』。軟爛的小池子本人我只能偷偷的在文章裡說：『今年是我第一次練間歇(羞)。』

競爭的戰友關係

振國教練在課後收操時，叮嚀今日「短距離間歇跑」的要領，以及針對每個人調整適合自己的速度與休息區間。

說話有點獨特尾音，有點綜藝感的振國教練。(圖片來源：客家鬼怪)

也告訴我，進階班大多是有目標的跑者，並且以「破PB」為參加進階班為目的。

『進階班的同學們大多是有經驗的跑者了！對於訓練，或是參加賽事都很有經驗，但我盡可能的讓他們保持著相互競爭的關係，每次課程有時書有時贏，在相同的課程中有著相互惕勵的關係。』

讓我們在YYsports跑者訓練營一同訓練和成長(圖片來源：客家鬼怪)

聽這教練這樣說，感覺非常有意思，拋開工作的煩惱，來到到操場後好像回到學生時代，與同學們相互競爭，然後在相同的環境下一起成長。

12月30日 初階班第五週課程

週三很冷今天特別冷今天好冷，新聞說是霸王寒流來襲，開著車儀表板顯示「室外溫度9ºC」，是的！又是一個不想去上課的週三「跑者訓練營」。

寒冷的冬夜，你今天ExP了嗎？(圖片來源：客家鬼怪)

來到田徑在掃描今日的ExP時，得知因為寒流，在群組中告知請假的是「刷一排」。今天，初階好了。上週因為參加進階班，然後是我的年度間歇訓練，打擊著我的心靈讓我今天選擇降回初階。

田徑場上有著大大的時刻表，顯示了現在是10ºC(圖片來源：客家鬼怪)

在一陣談宣後，ㄧ樣的透過慢跑來暖身，在這寒冷的冬夜，慢慢將身體熱開。今天的暖身跑，跑的有點吃力，因為10ºC的竹北體育場內只能用寒風刺骨來形容。

每圈都不一樣的 一小時繞圈

大約跑個2km後，進入今天的主課表，教練說『今天要跑1小時。』全場哀聲四起。

奇均教練說：『我們接下來要跑1小時！！』(圖片來源：客家鬼怪)

特別的是，在這一小時內，目標是在操場跑20圈，但是在這每一圈的結束前，我們要加入些變化。

每圈有不同的同學們大領配速，但是都是集體團跑。(圖片來源：客家鬼怪)

每趟都加入一個馬克操動作。(圖片來源：客家鬼怪)

今天在場上的每圈，到達100m起點時，會在加入馬克操動作，並且每次都不ㄧ樣，教練說這用意是要模擬一些像是長距離比賽中，偶而會遇到的暫停，像是進水站，或是交通管制，加入馬克操動作，則是達到間歇訓練的效果，以及訓練慢跑時比較不會動到的肌群。

在線上走馬克操中的-麻花步。(圖片來源：客家鬼怪)

初階班的同學們全部都是集體行動，由於是慢跑，我在過程中時而和同學聊天，時而觀察教練跑步的跑姿與動作協調程度。看似不會太累的「慢跑＋馬克操」，在差不多10圈(第八道，共快5公里距離)，開始有點疲累，士氣、步伐聲與開始有點凌亂。

最後的全力衝刺

士氣逐漸下滑，隊伍也慢慢拆成二組，在最後的幾圈裡教練要我在最後100m時「全力衝刺」。

最後了～～全力衝刺啊！(圖片來源：客家鬼怪)

雖然已經有點累，但是這個衝刺充滿了新鮮感，我們像是開柵的野馬往前衝，隨後又是新的馬克操動作，又是繞上半圈，然後衝刺，體力逐漸下滑，終於到了1小時，完成今天的主課表。

收操與放鬆

10ºC的戶外是那種稍微待個幾分鐘就感覺冷，教練讓我們在室內進行收操。收操前教練特別分享了一些「徒手放鬆按摩」的方式，並告知我們按摩位置以及對應的肌群，並詳盡的解說如果是哪部分的肌肉較為痠痛，那麼可能是哪種跑步姿勢所造成的問題。

徒手按摩有許多要領，左手右手按法都不同。(圖片來源：客家鬼怪)

教練的力道總是讓同學哎哎叫。(圖片來源：客家鬼怪)

教練也充當了物理治療師，幫忙同學調整，同學在教練的「巧手」下各個「哎哎叫」，看起來是頗為有感。

正確的知識比突破更重要

課程結束後，我也與奇均教練稍微聊了ㄧ下。教練說，雖然是初階，但是其實大家都還算是個有經驗的跑者，但是許多知識或是訓練，都是網路上拼拼湊湊，而他希望帶給同學們的是「正確的跑步知識」。

奇均教練說：『比起突破，正確的知識更重要。』(圖片來源：客家鬼怪)

『同學們其實也都有目標，也都有在報名比賽，但是，我認為此時定個PB給他們並不是重點，反倒是我希望，可以幫他們更了解跑步，以及正確的知識。』

寒流來的這天，我們還是完成了訓練！(圖片來源：客家鬼怪)

對於，奇均教練而言，他竟可能的要求他所教導的除了知識，更在乎動作的正確與確實，跑步大多是由興趣產生，或許這個興趣會像積沙成塔、滴水穿時，在長時間在正確的訓練中學習，進步或許就只在咫尺。

後記

轉眼間又到了年末，新的一年我仍然許下了「今年ㄧ定要破PB」、「今年一定要進步」的心願，在我參加「YYsports跑者訓練營」的二週裡，我覺得是有這個可能的。雖然，今年十足的被疫情引響了一年，但是很慶幸的，還是有很多團隊在發起訓練、開辦團練，而YYsports正是其中的一個。

參加YYsports你也可以找到屬於你的跑步生活！(圖片來源：客家鬼怪)

我常常鼓勵朋友多多參與付費的訓練營，因為在訓練營中，就像奇均教練說的「可以獲得正確且專業的知識」，又如同振國教練說的「可以交個相互競爭的戰友！」，生活如此，跑步也是，在這個由興趣產生的跑步中，相信你也可以找到屬於你的跑步生活。