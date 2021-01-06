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精華影輯／絕代雙礁馬拉松 欣賞湖邊美景

運動筆記 / Jack Kox

2021的第一天

天氣非常寒冷

早上5點就有很多選手抵達山寨村

開始寄物及準備

寄物之後跟著大會的暖身操

趕緊讓身體暖活起來

6點一到42k和21k組的就開始出發

6點半 10k和4k組的也在暖身之後出發

路線先跑往龍潭湖環湖

邊跑邊欣賞湖邊美景

繼續跑回山寨村之後

再往湖山國小

在第2便橋跑回來之後

全馬組需再跑一圈

途中每個補站都有特色美食可以補充體力

之後再跑往小礁溪驛站折返點

到達折返點之後

剩下最後4k再跑回終點

達成2021年元旦的第一天的路跑

完賽後再享用主辦單位準備的的美食

非常棒的絕代雙礁馬拉松

恭喜所有完賽的選手

感謝主辦單位及所有辛苦的志工人員

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