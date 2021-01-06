精華影輯／絕代雙礁馬拉松 欣賞湖邊美景
2021的第一天
天氣非常寒冷
早上5點就有很多選手抵達山寨村
開始寄物及準備
寄物之後跟著大會的暖身操
趕緊讓身體暖活起來
6點一到42k和21k組的就開始出發
6點半 10k和4k組的也在暖身之後出發
路線先跑往龍潭湖環湖
邊跑邊欣賞湖邊美景
繼續跑回山寨村之後
再往湖山國小
在第2便橋跑回來之後
全馬組需再跑一圈
途中每個補站都有特色美食可以補充體力
之後再跑往小礁溪驛站折返點
到達折返點之後
剩下最後4k再跑回終點
達成2021年元旦的第一天的路跑
完賽後再享用主辦單位準備的的美食
非常棒的絕代雙礁馬拉松
恭喜所有完賽的選手
感謝主辦單位及所有辛苦的志工人員
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