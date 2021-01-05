第 97 回箱根驛傳落幕 210 位上場選手跑鞋統計

第 97 回箱根驛傳精彩地落幕，這次由駒澤大學以 10 小時 56 分 04 秒的成績奪下冠軍，中間也是高潮迭起！原先在原本在去程（往路）大幅領先近3分鐘的創價大學，於第二天回程（復路）的最後 2 公里被超越，最後以總成績 10 小時 56 分 56 秒拿下第二。

不過，在這場賽事另一個備受關注的是選手們腳下穿的跑鞋！根據日本的數據統計，210 位上場的選手中，有 203 位穿著 Nike 跑鞋，比例高達 96.6%，其次依序為 adidas 有 4 雙、Mizuno 2 雙，以及 New Balance 1雙。

（圖片來源：twitter@saitotetsu）

根據日本體育記者山口一臣的統計，2017 年，箱根驛站製造商的穿用率排名第一的是 ASICS（32％），第二的 Adidas（23％），第三的Mizuno（26％），第四的Nike（17％）。到了 2018年，Nike 推出了 Nike Zoom Vaporfly 4％，厚底跑鞋打破了「薄底＝競技鞋」的觀念，並取代了 ASICS 的地位。

2017 年 ASICS（32％） Adidas（23％） Mizuno（26％） Nike（17％） 2018 年 Nike（28％） ASICS（26％） Mizuno（18％） Adidas（17％）

2017~2018 箱根驛傳跑鞋穿用率（資料來源：山口一臣）

此後，Nike 又推出了 Nike ZoomX Vaporfly NEXT%（以下簡稱 Vaporfly NEXT%）、Nike Air Zoom Alphafly NEXT%（以下簡稱 Alphafly）等碳纖維板厚底跑鞋，在去年 2020 年的箱根驛傳，已經有高達 85% 的選手穿著 Nike 厚底鞋（【新聞】日本箱根驛傳 逾 8 成跑者穿同款鞋引關注 ），今年 2021 年箱根驛傳穿用率近九成，堪稱制霸跑鞋界。

不過值得注意的是，Nike 跑鞋中，Vaporfly NEXT% 與 Alphafly 究竟誰略勝一籌！在 2020 年台北馬拉松，本站統計了全馬前一千雙跑鞋（【跑鞋研究室】2020 台北馬全馬 Top 1000 跑鞋統計），約有 7 成跑者穿著 Nike 跑鞋，而最多跑者穿的是 Vaporfly NEXT%（441雙） ，其次是 Alphafly（100雙）。

2020 台北馬全馬 Top 1000 跑鞋的前五名鞋款（製表：Big Fish）

在 2021 箱根驛傳穿著 Nike 的選手中，Vaporfly NEXT% 與 Alphafly 穿用比率約為 1:1，其中 10 位區間賞優勝者中，有 9 位穿著 Nike，其中 Vaporfly NEXT% 有 5 雙， Alphafly 則有 4 雙。相比台灣，在箱根驛傳日本跑者穿 Alphafly 的比例較高。

1區 鎌田航生（法政3年） AlphaFly 2區 ビンセント（東京国際2年） Vaporfly NEXT%＝区間新 3區 石原翔太郎（東海1年） AlphaFly 4區 オニエゴ（山梨学院3年） AlphaFly 5區 細谷翔馬（帝京3年） Vaporfly NEXT% 6區 花崎悠紀（駒澤3年） Vaporfly NEXT% 7區 佐伯涼（東京国際4年） New Balance FuelCell 5280（唯一不是 Nike 跑鞋） 8區 大保海士（明治大4年） Vaporfly NEXT% 9區 石津佳晃（創価大4年） AlphaFly 10區 石川拓慎（駒澤大3年） Vaporfly NEXT%

（資料來源：YAHOO! JAPAN）

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參考資料：YAHOO! JAPAN、twitter@saitotetsu

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