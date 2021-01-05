東京馬 2021 線上跑 抽 1000 個實體賽名額！

東京馬拉松 2021 早前已宣布由原先的 3 月更改至 10 月 17 日舉行，賽會為鼓勵大眾保持運動，提前感受氣氛，將舉辦線上跑活動讓跑者體驗疫情下的馬拉松新常態，活動將開放至全世界，日本居民當然享有限定活動，這次活動大會也將送出 1,000 個東京馬拉松 2021 參賽名額！一起來看看！

全程馬拉松

活動詳情： 使用指定跑步手機程式於任何地方完成馬拉松 活動日期： 2021 年 3 月 1 至 7 日 報名日期： 2021 年 1 月 21 日中午至 2 月 7 日 下午 5 時 報名資格： 年滿 19 歳或以上 距離： 全馬拉松 （42.195 公里） 參加方法： 使用 ASICS Runkeeper™ ，可以一次或多次完成活動 報名費用： 1,500 yen（含稅） 獎品： 完成者有機會得到東京馬拉松 2021 參賽名額 1 個，共 400 個

半程馬拉松

活動詳情： 使用指定跑步手機程式於任何地方完成半馬拉松 活動日期： 2021 年 3 月 1 至 7 日 報名日期： 2021 年 1 月 21 日中午至 2 月 7 日 下午 5 時 報名資格： 年滿 19 歳或以上 距離： 半馬拉松 （21.097 公里） 參加方法： 使用 ASICS Runkeeper™ ，可以一次或多次完成活動 報名費用： 1,500 yen（含稅） 獎品： 完成者有機會得到東京馬拉松 2021 參賽名額 1 個，共 200 個

10 公里

活動詳情： 使用指定跑步手機程式於任何地方完成半馬拉松 活動日期： 2021 年 3 月 1 至 7 日 報名日期： 2021 年 1 月 21 日中午至 2 月 7 日 下午 5 時 報名資格： 年滿 19 歳或以上 距離： 10 公里 參加方法： 使用 ASICS Runkeeper™ ，可以一次或多次完成活動 報名費用： 免費

Virtual ONE TOKYO PremiumONE TOKYO Premium 會員限定之線上半程馬拉松

活動詳情： 使用指定跑步手機程式於任何地方完成半馬拉松 活動日期： 2021 年 2 月 22 至 28 日 報名日期： 2021 年 1 月 21 日下午 3 時至 2 月 7 日 下午 5 時 報名資格： ONE TOKYO Premium 會員限定 距離： 半馬拉松 （21.097 公里） 參加方法： 使用 ASICS Runkeeper™ ，可以一次或多次完成活動 報名費用： 免費 獎品： 完成者有機會得到東京馬拉松 2021 參賽名額 1 個，共 100 個

原 2020 參加者限定

活動詳情： 2020 東京馬拉松參加者可使用指定跑步手機程式於任何地方完成半馬拉松 活動日期： 2021 年 3 月 8 至 14 日 報名日期： 2021 年 1 月 21 日上午 10 時至 2 月 7 日 下午 5 時 報名資格： 2020 東京馬拉松參加者限定 距離： 半馬拉松 （21.097 公里） 參加方法： 使用 ASICS Runkeeper™ ，一次完成活動 報名費用： 免費 獎品： 完成者有機會得到東京馬拉松 2023 參賽名額 1 個，共 100 個

日本居民限定活動

TOKYO TOWER 10K 日本居民只要年滿 19 歳或以上便可報名，參加者可於 3 月 6 日至7 日期間使用 ASICS Runkeeper™ 一次完成活動並可於東京鐵塔衝線，同時體驗實體及線上跑。活動將限定 6000 人參加，參加者需要選擇 3 月 6 日至 7 日上午或下午為衝線時間以保持每一時段只有 1,500 人，完成者有機會得到東京馬拉松 2021 參賽名額 1 個，共 200 個。

Kids RUN 為小學生而設的活動，距離只有 1 公里，600 名小學生將分兩天於東京駅前・行幸通舉行。

Charity Park Run 慈善跑由 Tokyo Marathon Foundation Sports Legacy Program 於國營昭和記念公園廣場舉辦，全長 3.9 公里，活動日期為 3 月 6 日至 7 日，每日 2,500 人參加，完成者及捐款 5,000 yen 或以上有機會以 Run with Heart 身份得到東京馬拉松 2021 參賽名額 1 個，共 200 個。

報名請點

資料來源：東京馬拉松官方網站

原文作者：運動筆記HK 編輯部

責任編輯：Joanna

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