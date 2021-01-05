跑步知識／多花5分鐘的四項訓練 提高你速度與力量！
無論您是什麼樣的跑者，初階、進階甚至菁英，力量和機動性都是成功的關鍵因素！
多倫多跑步學院的聯合創始人 Kris Sheppard 專門致力於幫助跑者順利的運動，所以他將示範 4 個簡單的訓練，可以幫助你熱身並且充分的利用你的腳步。
對於練習，你只需要一個平坦的空地、一顆藥球，如果你沒有使用過藥球來進行訓練，你可以先不避加入藥球，以熟悉動作為優先，這些練習都能幫助你有著更好的腳步，但在進行練習前請先進行短暫的熱身。
動作一 IN&OUT Toe taps
圖/ youtube 截圖
讓腳向內八躍起向外八，不段重複（不需要大跳保持小跳躍快速連續），看起來像是在訓練某種節奏，實際是在徵招你的臀部，確保你的腳尖朝上，目標是使用臀部的力量盡快旋轉並從地面上躍起。
*執行兩組，每組 12 次
動作二 BOUNDING
圖/ youtube 截圖
跨大步向前奔跑，盡可能延長你在空中的時間，下沉，躍起。動作的重點是腳背屈曲（彎曲腳踝，腳趾朝前），前導膝蓋成 90 度，如果可以的話請人幫您拍攝過程，來改善動作外，也不要忘記使用手臂帶動來幫助你。
*進行兩組，每回合 6 步共 12 次
動作三 Med Ball 1-2 stick
圖/ youtube 截圖
透過這項練習可以啟動膝蓋與核心力量的作用，就像是「高抬腿」，可以先從沒有藥球開始，熟悉後再發展到加重，此練習主要是讓雙腿快速輪替，並在頂部保持穩定，背部筆直、膝蓋保持 90 度。
這項練習看似容易，但實際是一項非常困難的練習。
*進行兩組，每回合 6 次（換腿）
動作四 Med Ball Bounding
圖/ youtube 截圖
與動作二類似，只是將向前的力量轉向上，盡可能的往上而不是往前，在向上過程中盡可能保持姿勢，同樣將腳保持在膝蓋下方。
*進行兩組，每回合 6 步共 12 次
責任編輯：Ian
新聞來源：runningmagazine
圖片來源：Youtube截圖
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