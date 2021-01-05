跑步知識／冬天跑步大小事 TOP 22

1、跑步前要充分的準備暖身活動，使身體各系統機能較迅速進入興奮狀態。

2、運動前要暖身，並穿著適當的服裝，做完準備的動作、身體暖和後，應減少衣著，防止運動後出汗過多脫衣受涼。

3、跑步前要適量進食澱粉類食品。

4、跑步中要放慢跑速，因為慢速跑對心臟的刺激比較溫和。

5、跑步中要縮小步幅，可以降低肌肉在每跑一步中的用力強度，減少消耗。

6、跑、走交替，先跑一段，然後再走一段，交替進行，慢慢縮短走的時間，延長跑步時間，直至過渡到連續跑30分鐘。

7、跑步後要做適當的緩和運動。

8、跑步後要作好保暖工作。

9、跑步後要適時補充水分，先休息5-10分鐘後，再飲用淡鹽水或溫開水，但要避免喝涼水或冰凍飲料。

10、跑步後要加強營養攝取，運動後除了維持正常飲食需要外，還要適量增加碳水化合物、維生素B、維生素C等營養素的攝取量。

11、對絕大多數正常體質的人來說，只要避開飯前半小時、飯後一小時以及睡覺前一小時內，其他任何時間都可以進行體能鍛煉。

12、運動時不可忽視保暖，否則會引起感冒。天氣冷的時候，可待身體發熱後再逐漸減少衣服，開始鍛鍊時不必立即脫掉衣服，也不要等大汗淋漓時再脫衣服，否則容易感冒。

13、霧是由無數微小的水珠組成的，這些水珠中含有大量的塵埃、病原微生物等有害物質。如在霧天進行鍛鍊，由於呼吸量增加，勢必會吸進更多的有毒物質，影響氧的供給。如果空氣品質比較好的話，建議你可以早起跑步，因為早起跑步可以醒腦，如果你想要減肥效果比較好的話，可以吃完晚飯後跑。

14、儘量選擇鬆軟的場地，不要在很堅硬的水泥地面上跑步。

15、跑上坡時，利用前腳掌著地，身體稍前傾，步幅稍小些，加強後蹬。下坡時，身體稍後仰，腳跟先著地，然後過渡到全掌，並要隨時注意安全，不要隨慣性猛跑，以免發生危險。

16、腳著地時應避免腳跟先著地。應該用前腳掌著地，充分發揮腳弓的彈性，以利於作好緩衝動作，減小著地時的阻力。腿的後蹬要舒展，腳落地時要利用好緩衝力量，不要太猛。這樣跑起來使人感到兩腳輕巧而富有彈性，還可以減輕腳的負擔，避免傷痛。

17、跑步時，鞋帶不宜繫得太緊，否則會有礙腳部的血液迴圈。經常用熱水泡腳，能減低下肢腳部肌肉的僵硬，增強關節韌帶的彈性和伸展度，也可防止發生傷痛。養成勤洗腳的衛生習慣也能對腳進行保健作用。

18、跑步時儘量不要穿硬底鞋，最好穿跑鞋。因為穿硬底鞋長時間在硬路面跑步，則是“硬碰硬”，跑後腳會感到疼痛。

19、腳落地時要利用好緩衝力量，不要太猛，這樣跑起來使人感到兩腳輕巧而富有彈性，還可以減輕腳的負擔，避免傷痛。

20、慢跑時膝蓋始終保持彎曲，不要打直，不要刻意加大步伐或是加大動作的幅度。

21、膝蓋與大腿儘量放低，保持放鬆，不要使膝蓋和大腿前後擺動得太遠，不要太過在意腳落下的動作。

22、在慢跑時，全身肌肉要放鬆，呼吸要深長，緩慢而有節奏，步伐要輕快，雙臂自然擺動。

※ 本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。