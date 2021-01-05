賽事心得／絕代雙礁馬拉松 2021新年快樂！

(照片提供:運動筆記)

或許我已經過了一個想去參加跨年的年紀，對於跨年晚會或煙火已經不再那麼熱衷，所以往年的跨年都沒什麼新節目，最多就是元旦當天參加在地廟方所舉辦的元旦健走活動，但長久下來反覆參加健走活動似乎覺得有點乏味，因此今年打算來點不一樣的活動。

在31號跑完最後一場封關馬，盥洗完畢稍作休息後前往宜蘭，準備動身北上時，手機顯示沒看過的號碼來電，接起來後才知道原來是剛才一起共跑封關馬的跑友，因為他下午仍要上班，所以剛才離開太匆忙而把手機落在會場，剛才邊跑邊聊知道我晚點會驅車北上，問我是否能夠幫忙把手機送去給他，當下我毫不考慮的答應他，經過幾番討論，最後我跟他說我還是送去你上班的地點給你好了，這樣最簡單明瞭。

(照片提供:華哥)

當我停好車走到行門口時撥了通他給我的分機號碼，告訴他我已經到門口了，沒多久看到他走出來讓我有點嚇到，因為平常看到他就是一身跑馬裝扮，現在他雖然戴著口罩卻穿的西裝筆挺有點正式，差點認不出來，手機也拿出歸還給他，也一直跟我道謝讓我特地跑一趟，跑友之間的友誼不就是'舉手之勞互相幫忙'，跑步可以讓原本不認識或不熟識的人因為喜歡跑步而拉近彼此的距離。

也謝謝你招待的點心阿，真是太客氣了!

接著繼續驅車北上前往宜蘭，可能是因為大家都要去跨年，轉國五前真的塞很久，到住宿地點已經快7點了，今晚住宿的地點是個簡單的背包客棧，由於中午吃比較飽晚上不太餓，打算吃著雞蛋糕跟知名飲料當作晚餐就好，慢慢地開始整理收拾準備盥洗，也打通電話回去報平安。

這背包客棧比較屬於櫥櫃式，一人一個櫥櫃，比較有自己隱私空間，老出發前有先告知隔天要早起參加路跑，可否幫我安排較安靜的床位，老闆娘也很貼心，入住時幫我安排在下鋪，而且上鋪沒人睡，真的太體貼了，只是...跟我同住的房客可能是大學生，11點半才回來...回來之後有點吵，睡夢中隱約聽到等下還要集合倒數跨年，只能說年輕真好。

5...4...3...2...1 新年快樂，就這樣我還是'被迫'參加了倒數跨年活動。

一早來到會場，早上天氣不算冷，放眼望去人數不算多，倒是有兩、三團百馬團正在集結拍照，開賽前由於參賽人數沒有很多，很榮幸能夠站在前幾排準備起跑，拍照時赫然發現網紅Tomo 桑就在我前面，這次他跑半馬組，可惜手邊沒帶手機能與他合照，多虧攝影師幫忙拍攝合影留念。

(照片提供:張廖君旭)

開賽後大家用飛快的速度往前衝，我也一直那悶是不是排錯地方，來到高手區一直被刷卡超車，不過我還是告訴自己穩穩的配速，照自己的速度去跑，馬拉松最精華的地方是在30K以後，只要超車過我的跑友，我也不吝嗇地跟他們喊加油。

來到龍潭湖段發現這邊有不少早晨運動的民眾，當然我也不忘跟他們說聲早安，這是在黃金小鎮所養成的習慣，因為鄉下地方很多早起的阿公阿嬤出來健走，所以只要看到晨運的民眾不管是誰，都會用親切有精神的跟他們說早安。

其實這一場並沒設定要在多久時間內完成，反正第一次參加，當作來熟悉賽道，而沿途的補給站內容物也相當豐富，基本吃的喝的都有，而且這次居然還有烤雞，一度懷疑我是不是來到烤雞馬的補給站，而且越接近終點私補越多，我記得還有人在補給站旁生火烤肉烤香腸的樣子。

(照片提供:水漾慢跑團)

感謝水漾跑團私補與賽道旁民宿提供私補，真是太熱情了，尤其是來到37K~38K左右，水漾私補團居然出現高粱酒跟黃酒這種東西！

(照片提供:水漾慢跑團。酒後不開車，安全有保障 ，未滿十八歲禁止飲酒 )

大哥說:少年仔，免客氣都可以喝...哈，我知道接下來要開始爬坡，爬坡前先來杯啤酒壯壯膽好了(其實我酒量不好)，喝完後開始專心爬坡，只能說對我這種肉腳來說這段坡又臭又長又陡，好不容易通過折返點開始下坡，速度提升到4:20，手錶一直發出超速逼逼叫的聲音(超過430警示)，我猜可能是酒精現在才發揮作用，乾脆一不作二不休一路加速回終點吧!

(照片提供:水漾慢跑團)

回程下山再次通過水漾的私補，大哥仍用大聲公喊著:來唷來唷，免客氣喔，都可以吃都可以喝，像叫賣一樣，再次感謝水漾慢跑團無私的奉獻，不管認識或不認識或是不是水漾跑團成員，大哥大姐們就是很真心對待每位進站的跑友們，我想這就是跑友之間那種真實的快樂且樸實無華，大哥再次看到我又把我叫住說要請我喝一杯，我禮貌答謝跟他說上一杯啤酒還在宿醉，現在我要開始衝回終點拉。

今天是元旦新的一年，剛好手上有個國旗方巾，終點前遇到攝影師趕快拿出來合照留影，也祝大家新年快樂，心想事成，萬事如意，腳到馬來。

最後順利完賽，2020年12月31日完成了封關馬，而在2021年1月1號的元旦開學馬成功，盥洗完收拾好東西，買個伴手禮後準備回程，快閃宜蘭完成!

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康