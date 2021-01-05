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跑步小品／通往馬拉松的路上....

運動筆記 / 黃俊麒

給正在煩惱初馬的你；想完成它不是夢，是準備它、訓練它、享受它，加油。其實對於要不要234我並沒有設定這麼快，我也不會在過程吃覺得輕鬆就改變我的策略，並不會可惜；留有青山在。而是對於這件事的「尊敬」竟然我選擇要做就會把這件事做到我該做我能做的，剩下一切就是比賽上好好享受。

馬拉松不是一下子的人比較厲害，能一直跑下去的人；才是真愛。你真的喜歡跑步嗎，還是你只是為了成績而跑呢？我並沒要逃避這個問題（2小時34），因為近期學生一直說教練加油（跑234）這件事，我想告訴大家我依然會為這個目標前進。但是自己現在幾兩重自己最清楚，沒有完整的訓練，現在說234還太早太嫩；但不是夢....我依然是，來自永和234 AKA佛系教練！渣打馬倒數20天（初馬）享受自己的過程，在路上了。

#佛系教練 #kobe麒跑步訓練班 #來自永和234

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