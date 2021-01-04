訓練心得／台東大學移地訓練 好冷又風大！
每次出去玩，第一個找的不是景點，而是哪裡可以讓我跑當週的課表。
4000m 長距離間歇 在台東大學完成12度的低溫，我三組跑完手都還是冷的
強大的風讓我每次逆風時都想罵髒話！
今天的配速大概是245w 換算完大約是4‘25’’的速度。整體跑完每組的每圈大概會落在243-249之間。
而台東的風真的是很大，從功率計的資料air power 最大值可以到7%（上次跑出這麼高的數值是在澎湖，先前在台北沒有跑過這麼高的數值）
新的一年 就這樣一直跑下去吧。Happy New Year☺️
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