賽事心得／渣打台北馬拉松 人生初體驗、全程不步兵

噢不，被小妞／梅姐逼迫跑起來，只好面目猙獰、大口呼吸

2018年的1/13，我在師大本部的操場參加New Balance女子PB班5K測驗賽及賽後面試，感謝NewBalance讓我有機會加入台北女子半馬訓練營，讓我對於「吃課表」這件事情有點概念，也認識很多可以一起分享跑步酸甜苦辣的姐妹。2019年的1/13，我起了個大早前往總統府前集合、準備展開人生中的第一場全馬賽事(絕對不會是最後一場XD)，感謝Garmin美麗的錯誤(?)，讓我這個從未跑過全馬的人也能參加2018Garmin全馬PB班，雖然過程真的是叫苦連天，光是9月前兩週的課表就跑死我，害我還沒進入正式訓練就去找侯鐘堡報到。但是啊，人生嘛，總是要做些取捨，參加全馬訓練營固然得犧牲不少休閒時間，但也認識了好多好多一起為了共同目標努力的人，還有一群認真付出的人。

謝謝校長、小妞、Masa、小玉及Jimmy把每一位學員照顧得無微不至，每一次團練都可以看到大家好認真付出的身影，忙得東倒西歪只為了照顧好每一位學員；校長出現在師大分部團練的那次，覺得簡直是太感人了，居然犧牲下班後的時間，為第七組記錄下每一個感動的瞬間；看到小妞臉書上時常出現「受傷」的消息，但卻依然出席每一次團練，簡直是太偉大了；當然還有其他許許多多的學長姐們也很認真照顧我們這群粉紅賽鴿啦(例如Andy哥跟新哥)謝謝志銘吳老師跟張永政老師無私傳授中長跑運動員的訓練計畫，雖然每週一看到分組教練上傳課表的時候，心裡總是暗暗咒罵一聲「X！這禮拜課表也太硬了吧…」，但老師也不吝與大家分享如何吃完很硬的課表，恢復、飲食等方面都要很注意(這樣才能讓訓練效果變得更好)。加入PB班太划算了，學到的知識一輩子都很受用。

每當意志力薄弱、課表跑不動的時候，耳邊就會自動響起吳老師的名言「嘎屌」，讓我精神突然為之一振，可以繼續往前跑個幾步。在完成了渣打馬之後，我終於可以大聲地說「我做到了，愛我別走」雖然Garmin三蘆幫速度差超多，無法一起跑課表(但還是可以一起在操場上跑各自的課表XD)，(幾乎)每天在群組裡分享跑步的情況，一直是驅使我出門跑課表的動力來源啊。日間部的雅芬姐、大威及馬騷時常讓我有種「啊！該出門跑步了」的念頭；夜間部的 Roger則是激發我認真跑課表的重要人物，只要想著「#我不能被Roger刷過太多次」自然就會加快腳步了！

聖誕節交換禮物，第7組全員出席!!!

雖然大家的速度都不太一樣，但我真的很喜歡第7組的夥伴們(家寧、亭誼、蓓伶、建堯、堡哥、偷米、小龜、游大哥、熊爸、吳大哥)，很喜歡大家跑在一起的感覺，鄭子健教練居然親自下海(?)陪跑簡直溫馨感人，過程中怕大家太無聊，還幫忙大家鍛鍊腹肌；貼心的古老(王永裕)領跑國體大令人崩潰的30K(話說堡醫師少跑2圈記得要還)，之後的團練受傷還騎腳踏車幫大家補給，想起國體大的薑茶與溫馨遞水服務、團練自成一圈的補給桌、渣打馬前一天的古早味蛋糕肝醣超補，以及渣打馬當天的免寄物服務，賽後還有吐司可以吃(噢，跑全馬真是餓死我了QQ)，每一樣都讓我覺得好幸福啊。順帶一提，昨天的渣打馬與Nike pacer說再見之後，突然間好想念電動二人組噢。沒有比第七組更歡樂的事(不好意思，賽事文現在才要開始XD)

這是我對自己的要求，想要優雅進終點，那就要更努力練習!!!

原本打算以「2018田中馬」作為28歲的生日禮物，但因為參加了PB班，就把目標賽事往後延到了「2019渣打台北馬」。一直到凌晨被企鵝媽載到總統府前集合的時候，心裡還是很沒有真實感，完全不能想像42.195公里到底是怎麼一回事。到起跑線集合之前的時間過得好不踏實，看著好厲害的強者我同學在暖身，我卻不知道自己到底該做些什麼才足以面對接下來的挑戰，幸好這時候子健教練把大家集合起來，帶大家做了些簡單的伸展，雖然身體沒熱開，但突然間覺得心情有比較不緊張一點，有種安心的感覺。(我絕對不會說我緊張到忘記把太陽眼鏡拿出來，它就這樣躺在我的背包裡被教練載去終點了QQ)

到起跑線前集合，看到滿滿的人，心裡只想著我絕對不能和大家走散，不然我真的會覺得好厭世…一轉眼鳴槍了，被人潮慢慢地擠往起跑線，展開了我的第一場42.195公里。

起跑~12.5公里(應該啦)

感謝Nike半馬2:30的pacer讓我們跟了好長一大段，雖然明知道跟著這台車(約莫7:00的速度)絕對無法達成賽前為自己設立的目標(4小時45分內完賽)，但雙腳不知怎的，真的很不爭氣，一直處於沒有熱開的感覺，完全不想要加速。

12.5公里~21公里

不知道為什麼這段路跑起來心情特別輕鬆，中間甚至有一度我還開玩笑對建堯、堡醫師、家寧及小蘇(Hiko Su)說，「現在假裝自己在跑國體30K就結束了」，然後被堡醫師反駁國體大30K太痛苦，假裝是河濱26K好了XD。但心情輕鬆不代表身體也輕鬆，不知道為什麼右腳膝蓋內側居然開始痛了起來，我只好立馬轉頭向堡醫師求救(跑在醫師旁邊真好嗚嗚嗚)，堡醫師聽起來超驚嚇的，還跟我確認「你是說現在嗎???」(不然我看起來像是在開玩笑嗎QQ)，收到堡醫師的建議後，稍微調整一下腳掌落地的位置，狀況稍微好一點。維持著體感繼續前進，但就在看到大會放置的21公里的牌子時，我低頭看了手錶一眼，發現已經過了2小時28分鐘又不知道幾秒鐘了，心裡暗叫一聲「不妙，我前半馬好像玩得太開心了啊啊啊啊啊！」

22公里~35公里

剛過半馬的心情有點太嗨(還是太想追回時間?)，第22公里的速度稍微失控，但很快又調整回原有的步調(預設後半馬要比前半馬快)，維持著大約6:50左右的配速跑了一會兒，隨著距離拉長、眼看終點遙遙無期，有種越跑越沒力感覺(不是雙腳沒力，是心理因素)，不斷與粉紅賽鴿擦身而過(對，沒錯，有一段路會和速度較快的同學重疊，這時候真的很厭世…)，心裡竟然完全沒有被激勵到的感覺嗚嗚嗚，幸好我的前方還有小蘇，雖然沒什麼動力往前，但傻傻跟著前面的人的腳步還是可以的。到折返點的時候，看到古老是意外的驚喜，我原本以為電動二人組只會出現在終點(?)，在聽到古老說「怎麼是女生在前面」，我突然間有動力了XD(才怪，大概只撐了2秒鐘吧)折返後，發現堡醫師與建堯都落在後頭，心裡盤算著要不要跟建堯拿回補給包，沒多久就聽到建堯說他大概上不去了，我拿了兩顆糖果放在胸前，把補給包留給建堯(順便跟他說裡面的食物都可以吃XD)，就跟著小蘇與家寧繼續前進。這時集團只剩下小蘇、家寧和我，家寧在我的前方鼓勵我，我還說「現在跨出的每一步都是PB」(簡直鬼話XD)。不知道哪時候，在我完全沒有注意到的時候，家寧也脫隊了。更精確地說，腦袋運作能力有限，當下注意力都放在咬住小蘇的腳步，心裡想著「要是這時候小蘇開出去，我大概跟不上...」。

36公里~41.5公里

此時此刻跑起來的體感好到不行

看到35公里的牌子，就像是溺水時抓到浮木(?)，可以浮出水面喘口氣，心裡想著，「只剩7公里，就算用7分半跑，最多只剩1個小時就結束了！」這時才發現轉念真的很重要，可以讓一個人從沒力到可以開始慢慢加速(速度總算拉到6:30左右)，我心想「這時候如果穩穩地維持在6:30，優雅進終點絕對沒有問題」。一邊打著如意算盤，一邊期待再次看見「嘎屌」大旗(這可是很振奮人心的事XD)，因為不太記得什麼時候才會再看到大旗，我問了小蘇大概位置，於是我抱著一種期待的心情等著「嘎屌」映入眼簾，先聽到的是大聲公的「嘎屌」，接著拿到新哥給的補給(據說是紅牛?)，終於我重新活過來了。

幸好我的BCAA水沒被嫌棄...

中間小插曲1：我沒有注意到小蘇進水站抓到空杯，我喝完半杯水後，把剩下的水淋在頭上降溫時，看見小蘇絕望的眼神QQ，幸好小蘇不嫌棄我身上加了BCAA的水…中間小插曲2：上橋的時候覺得腳有點重(其實是坡練得太少啦)，超怕跟不上小蘇，但幸好沒有太早被拋下，不然我真的會覺得很厭世啊…最後4公里，跑起來體感非常順暢，但小蘇一直在默默地加速、看錶，看來應該是有預計要進終點的時間(在我前半馬玩得太開心之後，我就知道445大概無望了)，但沒關係我是標準的佛系跑者(不太看錶、也不需要配速手環)，乖乖「嘎屌小蘇」就對了！看到39公里的牌子、40公里的牌子、41公里的牌子，心裡越來越踏實「我真的快要跑完我的第一場馬拉松了！」但其實我的計算單位不是報公里數的路牌，而是我耳機裡的音樂(大概2首歌的時間就是1公里)，所以看到40公里的牌子時，我跟自己說，再5首歌就結束了，這樣子想時間真的會過得比較快XD

41.5公里~終點

突然間，小妞出現了!!!

小妞問我有沒有受傷，在我示意沒有之後，梅姐居然在一旁陪跑，還大喊「不要被我追上！」，我當下的反應只剩「WTF！蛤？什麼？」我優雅進終點的計畫被破壞了QQ

小妞喊著「倒數400公尺」，我只好一邊心不甘情不願地加速，一邊想著「這真是我人生中最漫長的400公尺」，眼角餘光發現古老正在幫我全程錄影(古老到底什麼時候出現的?)小妞繼續喊著「倒數200公尺，剩最後半圈」，我心想「這最後半圈怎麼這麼遠啊」，嗯，我其實一直在評估，如果抱著最後一場的決心開出去，我到底能不能撐完200公尺，但我真的很不想狼狽進終點啊(我說服自己：才衝200公尺是能差到幾秒鐘)，所以最後我維持在一個需要大口呼吸、但進終點不會死掉的速度(沒事不要逼死自己)。在終點前好像有看到PB班的學長姊在為粉紅賽鴿加油，但我真的沒有力氣認人了；最後又聽到有人喊我的名字，用了僅存的思考能力判斷聲音從哪邊傳來，等我意識到是子健教練時，已經完全來不及了(Damn！教練每次都拍我的醜照，這次居然拍下我在認真呼吸的歪嘴照QQ)

媽！我成功了！人生的第一場馬拉松get！

過終點拱門後，本來想好好地抱一下小蘇、哭一場(感謝小蘇讓我跟了41.5公里，中間有一段很想死，從無風到逆風、從逆風到太陽say hello的過程)，但小蘇倒地了...(跑步人生最慘的事情，莫過於進終點發現只有自己一個人，沒有其他認識的跑友QQ)

太喜歡家寧了，終於有人可以讓我抱著哭嗚嗚嗚

因為沒有認識的人可以跟我一起分享我當下激動的心情，所以我一直忍住眼淚，之後家寧進終點時抱著我大哭，也讓我終於可以好好地釋放這幾個月來的情緒，好好地哭一下(噢，對了，那張大哭醜照在誰那裡，麻煩偷偷傳給我就好XD)。最後的最後，謝謝這19週(4週先修課+15週正規課程)來認真吃課表的自己、健壯(?)的雙腿、被運動內衣磨破皮的企鵝肉。因為傷勢的關係，讓我只能跑一休一，跑量遠遠不及教練的要求(還被子健教練說哪有「跑一休一」這種好事)，但最後我還是無傷完成初馬了。大會成績報告出爐，初馬順利破5啦~~~

#沒有撞牆期 #全程不步兵 #初馬順利破5 #全馬隔天依然健步如飛 #但是架機車中柱有點軟腳