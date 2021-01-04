賽事心得／2019東京馬拉松 冷到懷疑人生

大迫傑沒有拿到的東馬獎牌(但人家可能也沒有很想要就是...XD)

這個故事可能會有點長…

參加東京馬拉松，某種程度上，算是一點意外，再加上一點好運吧(?)，畢竟剛開始接觸跑步的時候，我連有六大賽事(東京、柏林、倫敦、紐約、芝加哥及波士頓) 都不知道啊…約莫是2018年某次在河濱共跑時，郭芳祥叔叔提到「想去跑東京馬拉松」，那時候我才把這件事情放在心上，所以2018年8月一開放登記抽籤的時候，我可是在第一時間就填完了呢，然後還忘記填地址...(早填、晚填，對中籤率完全沒有影響就是XD)。後來的故事，如同大家知道的，只有我中籤，當時我心想「老天爺讓我中籤了，沒道理不去跑，就算只有自己一個人，我也要去朝聖！」

嗯…還真的沒有人要陪我去，但對於「沒有人在終點等我」這件事情，好像也只能讓自己越來越習慣吧(?)現在回首「登記→中籤→繳費→訂機票&住宿→開跑→完賽」，好像不過是一轉眼的事，但事情絕對不是這麼一回事XD。中間經過2018Garmin全馬PB班精實的魔鬼訓練，也順利完成我的初全馬2019渣打臺北公益馬拉松。不過自從PB班的課程結束後，我的跑量也.(我想大家都知道的XD)，總結下來，渣打馬拉松→東京馬拉松的這段期間，我竟然只跑了200公里...幸好我還有盡量督促自己每週六或週日稍微跑個長距離(狂吃甜甜圈)，不然應該會在東京街頭解鎖回收車成就…

由於2/18~2/22到越南玩耍，跑步休了一個禮拜，也因為一直暈車、暈船，身體狀況沒有維持得太好。如果要說有什麼利多消息，大概是在跑量稍微減少的情況下，右腳踝內側的舊傷獲得短暫休息，腳的狀況還不錯。3月算是敝公司的忙季(知道我在哪工作的人兒，請不要說破)，因此我一開始的計畫就真的只是去東京跑個馬拉松而已，完全沒有玩耍的行程。為了讓請假的時間縮到最短，我甚至拖到3/1晚間才到日本，心想：「反正只要趕得上3/2的expo報到，以及3/3起跑就好了嘛」，然後立馬搭乘3/4中午的班機回台灣。

終於時間到了3/2企鵝去expo報到的日子，外頭天氣晴朗、有點溫暖，一時間竟讓我有種「可以在東京馬拉松賽道上破PB」的錯覺(嗯…事後證明沒破PB，所以這當然是錯覺)明明11點才開放入場，但才9點多展場外就大排長龍，陣仗有點驚人哪…幸好偷米哥有提醒我要提前來排隊…或許是因為人太多的緣故，大會提前至10點半開放入場。在順利戴上識別手環、拿物資袋、領到賽事衣之後，差不多也該開始把錢錢變成喜歡的樣子了XD對了，話說回來，到底是誰說 #不可以把手環拿下來，企鵝可是順利拿下來2次，又順利黏回去了，起跑當天一樣順利刷過條碼啊，這年頭「謠言止於智者(?)」

東馬手環真的可以拆，黏回去完全不受影響...

第1站到主要贊助商亞瑟士asics的攤位，企鵝手滑買了號碼布釦、領巾、限定款T恤；第2站則是東京馬拉松官方商品區，價格什麼的，當然先不管了，這些可都是限量商品，所以企鵝又不小心手滑了XD，眼看此區不宜久留，只好轉戰outlet(咦?這樣子好像沒有比較省錢…)

錢錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子

3/3決戰日終於來了，雖然不敢說自己準備得有多充分，但至少有把身體顧好(沒有感冒、也沒有新的傷勢)；跑量雖然不高，但如果只求無傷完賽，應該也還算過得去吧，更何況我賽前對自己的期許是5小時內完賽，比我渣打馬的標準還更寬鬆XD

我是說net time，不是gun time

不過我說，這外頭的天氣怎麼有點怪怪的，灰濛濛的一片，彷彿隨時要下雨，但明明我之前才看過天氣預報說 中午12點後降雨機率提高…在喝完1/3包威德能量果凍後，企鵝穿戴好NB帽子、亞瑟士領巾、NB運動內衣、Garmin粉紅賽鴿衣、lativ薄風衣、剪短的輕便雨衣、NB飄褲、博克多束小腿、NorthFace手套及保暖舊外套 後，準備出發前往會場。事後想想，只能說我太掉以輕心了，當時的我沒想到這場雨居然下得這麼久…

腿露出一大截，等會兒準備冷死...

一踏出新宿站不久後，天空便開始飄雨。身為一個選擇不寄物的跑者，企鵝大約7點半以前就到起跑區J區就位了，雨勢似乎沒有要停止的意思。隨著時間的經過，最外層的舊外套已濕透，由於企鵝自作聰明把輕便雨衣剪短(想說這樣子比較不妨礙跑步)，冷風不斷由大腿蔓延至全身，此時身上貼的4個暖暖包完全派不上用場啊!!!時間一分一秒經過，企鵝的雙腳冷到不由自主地顫抖，在淋了2個多小時的雨&吹了2個多小時的風之後，我終於聽到夢寐以求的起跑槍聲 。但身為龜速市民跑者，當然沒這麼快就能通過起點拱門，大約15分鐘後，企鵝才正式開始這場馬拉松。不得不說，看到起點拱門時，眼淚差點奪眶而出，心想：「在這麼冷的天氣，我到底為什麼要在這裡受罪???」我想起Jay大說的「我是防水的！我是防水的！我是防水的！」←很重要所以要說3次，但是「我防水不防寒 啊!!!」此時此刻，起跑溫度只有攝氏5.8度，體感溫度更是只有3度…

起跑~5公里(耗時：34分34秒)

開跑沒多久後，企鵝便跟偷米說再見，畢竟速度不一樣，不好要人家陪我慢慢跑…(我絕對不會說鄭子健教練其實有提議要偷米陪我慢慢跑XD)企鵝開始自己一個人的馬拉松之旅，如同其他跑友的分享，東京的民眾很熱情，賽道兩旁全是加油聲，雖然聽不懂日文，但倒也不覺得無聊，有的民眾可能看到我臉上的國旗貼紙，會用可愛的中文對我說「台灣加油」，覺得滿有趣。但是啊，馬拉松畢竟是長時間的耐力賽，光靠「台灣加油」是無法撐過漫長的5小時，於是企鵝開始找尋旁邊有沒有能跟的車，大約在2公里處，我聽到旁邊兩位大叔(後來才得知他們是誰，但為行文方便，我就先破梗了，分別是蔡大哥與侯大哥)正在用中文交談(而且是我習慣的那種口音，合理推論是台灣人)，我鼓起勇氣問他們預計完賽的時間，當聽到他們回答5小時的時候，企鵝如獲救贖，立馬厚顏無恥地上車了~~~前5公里據說是個緩下坡，一不小心就會失速XD，不過我完全沒有這種困擾，企鵝熱機時間非常、非常、非常久，以台灣的賽事經驗來說，通常前10公里都是我的暖身區，因此東馬的緩下坡對我來說只是剛好把時間壓在我目標(前5公里大概以7分速完成)。由於旁邊有兩位大叔作伴，一路上可以稍微亂聊一下，感覺還不錯，雖然身體因為氣候因素熱得有點慢，但至少心情滿愉快。最重要的是，跑起來真的暖和多了，在起跑區等待真的很折磨人啊！！！

6~10公里(耗時：33分)

兩位大叔的補給策略滿清楚的，第10公里開始、每5公里進一次水站，吃一包能量膠，至於我因為在渣打馬的時候食物吃滿少的(半條能量羊羹、3顆糖果)，因此這次東馬的補給就比照辦理，身上總共帶了1條巧克力口味能量羊羹、1包BCAA粉末、7顆糖果，然後在10公里處吃了第1顆糖果。這段路跑起來體感也不錯，其中還有路過住處附近(神田站)，大叔說要好好珍惜跑起來很舒服的時光，因為不知道什麼時候會遇到撞牆期XD。由於忘記把手錶調成自動計圈模式，只好一直盯著路邊的公里數路牌手動計圈(然後，當然也毫不意外地會少按個幾次，或按錯個幾次XD)，根據手動計圈的數據，配速大約落在630~640之間，速度比預計的5小時完賽快了一點，我有點擔心無法以這個速度撐到終點…但或許才剛開跑不到1/4就開始擔心這些是有點太早了，畢竟現在狀況正好，如果能在前半段用合理的速度多爭取一點時間也不錯(渣打馬前半段跑得太保守了，以至於後半馬比前半馬快了8分鐘...XD)。

隨著身體漸漸熱開，終於可以把早已溼透的厚外套丟給賽道旁的志工回收，號稱防水的Gore-Tex手套，根本無法阻止雨水沿著手腕滲進去，整個手套都濕透了，濕濕冷冷的感覺好煩，脫掉手套後又捨不得丟，因為Gore-Tex好貴啊，只能沿路拿著跑了…(手好痠、好不方便啊QQ)一路上繼續和兩位大叔聊天，這才得知蔡大哥連續2年參加東京馬拉松，雖然60幾歲了，但初馬居然順利破5，半馬PB是2小時7分鐘(嗯…身為一個年齡不到他一半的人，我到底在幹嘛嗚嗚嗚)；侯大哥的半馬PB則是2小時24分鐘，這場東京馬是他的初全馬，而蔡大哥的任務是要在這場比賽中幫侯大哥配速，讓他也能順利破5。當我們3人經過約10公里附近時，聽到了很亢奮的鼓聲，對面賽道出現了一輛前導車，後方則跟著一群非洲軍團，原來這就是凡人與菁英選手的差距，當我還在1/4掙扎的時候，領先集團已經跑超過2/3了…

11~15公里(耗時：34分15秒)

可能是因為有人一起跑的緣故，體感始終維持得不錯，配速穩穩地落在630~640之間，嗯...不過也有可能是因為蔡大哥的速度滿穩的，基本上，自從上車之後，企鵝一直處在無腦跟車的狀態XD。大約15公里處是知名的景點「雷門」，侯大哥與蔡大哥表示想在那裡拍張照片，我心想：「不會吧，那我到底是要先繼續往前跑?還是停下來幫忙拍照?」一方面，我怕630左右的速度我無法維持太久，會拖累兩位大哥的腳步(當時的我還不知道，原來我才是三人當中狀況最好的XD)，是不是應該要降速、先繼續往前跑比較保險?另一方面，我擔心一旦停下腳步，身體冷掉之後就很難再熱開，速度可能會一去不復返啊…跑著跑著，以不錯的速度抵達了「雷門」，我完全沒有時間思考要不要繼續前進，侯大哥就拿出HTC的RE相機，跟我說「隨便按就好，反正超廣角XD」，趁著在幫兩位大哥拍照時，我才仔細看了他們的長相，「咦???這人好面熟啊…」

這段不是在雷門，我只是想表達我擋住蔡大哥XD

16~20公里(耗時：33分34秒)

由於不太確定這張很熟的面孔是不是就是我知道的人，我只好默默觀察起大哥們的裝備…一般在馬場看到跑者戴的帽子多為運動品牌，但是蔡大哥頭上的小白帽居然是邦邦的logo，再聯想到蔡大哥說自己連跑2年的東京馬拉松，我說了句：「所以大哥運氣很好欸，連續2年抽到東京馬拉松」，此時，蔡大哥回說：「我是charity runner，才1、2萬塊很便宜」，突然間我明白了什麼，原來就是我知道的那個人沒錯XD這段路上，我們3人依舊以滿舒服的速度前進，大概維持在640左右，幾乎沒有任何掉速的跡象，一樣可以邊跑邊聊天，聽著大哥說接下來會遇到哪些風景，然後在哪個地方要折返，彷彿先預習過一次即將要跑的路線。大哥們依然認真執行吃補給的策略，我呢可能是因為太興奮了(???)，只靠1/3包能量果凍跟1顆糖果，竟然到現在也不覺得餓，相反地，我甚至覺得自己的體感非常好，好到產生「或許可以用差不多640的速度一路到終點」的錯覺。

21~25公里(耗時：34分09秒)

侯大哥與蔡大哥兩人開始討論何時要去洗手間，此時我心裡又再度浮現：「到底要不要與兩位大哥分道揚鑣呢?」事實上，我自己幾乎不太需要在馬拉松比賽中上廁所，一方面是我會在賽前刻意減少水分攝取(只喝1/3能量果凍)，另一方面比賽中我也只會「適度地」補充水分，以不渴為原則。最重要的是，我真的很怕我一停下來會冷死啊!!!起跑區等待時的寒風刺骨歷歷在目(?)，好不容易現在身體才暖和了一些，雖然腳趾和手指都是僵硬的(廢話，鞋子都濕透了，腳趾能不僵嗎...)，但至少大小腿的肌肉都維持在好發力的狀態，而且過半程的時候，手錶時間約「2小時21分鐘」，怎麼看都覺得是個可以破PB的好時機 啊…(此時，對於待會兒要不要停下來等大哥們上廁所，企鵝陷入天人交戰…)

在22公里處，大哥們發現有間廁所排隊的人潮很少，侯大哥便先行移動，隨後蔡大哥才發現「那不是官方的廁所啊!!!」雖然往回走了幾步想去找侯大哥，但為時已晚，蔡大哥決定先繼續往前跑，我們就此 與侯大哥分開行動，且一直到賽事結束，侯大哥都沒能追上來。蔡大哥則是憑藉著去年的記憶，回想起約莫在26公里處有個比較近的廁所，排隊人潮似乎也比較少，便決定撐到26公里再說，因此我們依舊維持在640左右的速度前進，體感依舊維持得相當不錯，而我也在此時吃下第2顆糖果。

26~30公里(耗時：37分10秒)

一轉眼到了蔡大哥記憶中排隊上洗手間的地方(事後證明，他記錯了XD，應該是再下一個才對)，蔡大哥問我記不記得侯大哥的樣子，我說：「我只記得他的穿著XD」，蔡大哥稍微描述完侯大哥的外表後，便先去排洗手間，並要我仔細注意侯大哥有沒有經過，如果有的話，記得攔截他，這樣子我們就能以3人小組繼續往終點移動。在等待的約3分多鐘的空檔，企鵝的身體已經有點冷掉了，但一直到蔡大哥歸隊，還是沒能等到侯大哥。

我問需不需要打電話給侯大哥，蔡大哥表示他沒帶手機，侯大哥也沒帶XD(不得不說，這2個人真的很猛欸，完全都不怕走散的XD)蔡大哥決定就此放生侯大哥，直接往終點方向移動，反正到了終點(或者說回到住處)，自然會碰頭。原以為身體稍微冷掉之後，速度會一去不復返，沒想到接下來的4公里，我與蔡大哥2人仍然毫無掉速的跡象，以約640的速度前進。中間經過的路段，甚至還能有餘裕稍微欣賞一下路邊的景色，當然，注意腳下的路況也是很重要的，畢竟伸縮縫、水溝蓋、白漆等，都是跑者的天敵啊，一個不小心就很容易跌倒。此時此刻的我仍抱持著「可以用640的速度回終點」的美夢，完全不知道接下來迎接我的會是撞牆期…

31~35公里(耗時：39分37秒)

一過30公里之後，我跟蔡大哥的速度都開始慢慢地掉了，從650一路掉到7分速，蔡大哥掉速的情況比我還嚴重，我需要一直回頭確認蔡大哥有沒有跟上，最後到了約32公里處，蔡大哥要我不用管他，先跑自己的，於是我回到了孤軍奮戰 的時光。一與蔡大哥分道揚鑣後，可能是因為鬆懈下來(後面沒有乘客，不需要管配速了)，我開始覺得頭有點暈(天旋地轉的概念)，越跑越沒力，心想：「糟了！該不會是東西吃太少，低血糖 了吧???」立馬伸手想拿腰包裡的食物，但發現身體越來越不聽使喚，手指已僵硬到我竟無法邊跑邊拉開拉鍊，只得認命默默地往賽道兩旁靠攏，停下來拿取食物。

這時候非常感謝昨天晚上拿剪刀把所有的食物包裝都先剪個開口的自己，心想：「我簡直是太聰明了XD」渣打馬的經驗告訴我，流汗的時候，不容易使力撕開糖果包裝，而能量羊羹雖然不用打開，但其實也沒有想像中好推。雖然我沒想到天氣太冷，手指太僵硬時，食物包裝也不好打開，但反正誤打誤撞，食物終究是處在好打開的狀態。

就在我以最快的速度吃完能量羊羹後，低血糖的情況稍微緩解，但我的肚子還是很餓啊啊啊，因此，雖然我曾在三商盃時，嫌棄BCAA的味道好奇怪了，但此時我已餓得顧不上其他事情了，只能再度停靠路邊，拿出我的BCAA開吃，吃完BCAA之後，肚子還是好餓(怎麼會這樣子呢?該不會是因為天氣太冷，我的能量都用在發熱 了吧QQ)，但此時腰包裡已經沒有任何可立即充飢的食物，只好把歪腦筋動到東京民眾的私補身上，在吃到糖霜蛋糕與現切的草莓後，狀況好多了，終於又可以慢慢地把速度拉上去。因為幾度停下來拿腰包內的食物，或往賽道旁向民眾索取私補，速度竟一度掉到不忍卒睹的9分速，總結下來，這短短的5公里我竟比之前的速度慢了6分鐘。此時此刻的我才明白，前面30公里體感很好是假的、想要以640進終點更是種奢望。我太掉以輕心了，以為自己不餓就沒有吃東西，但等到真正感到餓的時候，已經完完全全來不及了…

好冷又好餓，簡直是比厭世更厭世的事情...

36~40公里(耗時：35分17秒)

每一公里都比前一公里更努力地想加快腳步，把剛才流失的時間全部都補回來。「體感雖然已經無法回到前30公里穩穩的640，但至少這5公里保住7分速應該還可以吧」，我對自己說。但是事情往往無法盡如人意，這段路居然有大逆風 啊啊啊啊啊！當我為每一公里的速度都已經慢慢回升而感到開心的同時，身體也正紮紮實實地感受到強風吹拂。離終點越近，理應越興奮，跑得越快(至少我渣打馬在37公里之後的路段速度是一路往上拉)，但強風逼得我只能更賣力地「維持」速度。一邊對抗著逆風跑步，一邊慶幸自己沒有遇到抽筋的情況，要不然速度什麼的，大概也無法強求了。此時，我竟然在人海中發現熟悉的身影─偷米，我心想：「這也太不合理了吧???渣打馬的時候，偷米可是比我早40幾分鐘進終點的人欸…」，一問之下才知道原來偷米為了幫助其他人，比我更早就冷掉了QQ，原本想說和偷米一起進終點，但沒想到偷米的狀況比我想得更差，又是一個要我自己先跑的局面。

賽前不知道自己會被我「告軌」的偷米哥

41公里~結束(耗時：16分16秒)

理論上來說，看到倒數3公里、2公里、1公里的牌子時，應該要開出去才對，但剛才的逆風讓我的身體又冷掉了，我完全無法邁開腳步。低頭看了手錶時間，心想：「應該可以穩穩地5小時完賽，既然早就無法破PB，多爭這1、2分鐘也沒有意義，就傾聽身體的聲音吧」原本以為逆風是大魔王，過了逆風段，就算開不出去，至少也可以維持在7分速，沒想到最後的路段居然是石板路，我的天啊!!!對於一個平常走路都很常跌倒的人來說，這種路段我完全不敢邁開腳步來跑啊，超怕一個仆街(一直想到游大哥在渣打馬只差臨門一腳的故事)，我的東京馬拉松就結束了QQ，於是，這最後的2.195公里，我只能以8分速的龜速進終點，這大概是我第一次(希望也是最後一次)看到終點拱門而沒有加速了。

分段成績

完賽時間

東京馬拉松我們明年見，我一定會進步!!!

陪我跑過近900公里的小飛馬35，最終戰役功成身退

領完賽物資與後記過終點拱門之後，才是可怕的開始。因為停止跑步，身體迅速冷掉，但偏偏距離領物資的地方還有一段路要走…幸好隨後偷米就進終點了，我可以一路被偷米攙扶著領完一關又一關的物資，不然我應該會直接在東京街頭失溫冷死。沿著路線，首先拿到的是一瓶水(很好，這個我打不開)，再來是 #刷毛外套、#東馬披風，以及 #防風的鋁箔紙。因為從進分區就開始淋雨，即使穿著輕便雨衣，身上的衣服還是溼掉了，所以不管外面加了幾件衣服，我感受到的寒意是從骨子裡竄出來的。

為了領到圖片中的所有東西，差點冷死在東京街頭的鵝

比起渣打馬時，在差不多10公里的地方即因為跑姿的緣故，造成膝蓋疼痛，這次有意識地調整落腳的姿勢，並且讓臀中肌發揮點作用，於是跑步的過程中，身體並沒有任何不適。只是進終點之後，因為天氣實在是太冷了，造成我的髖關節、膝關節及踝關節都痛到不行…(回住處的路怎麼這麼漫長…)在走回住處的路上，志工們好像都是外地人，我跟偷米只能自立自強，幸好之後遇到曾經在台灣工作的日本人引領我們走回神田，進到房間之後的第一件事情就是把身上溼掉的衣服全部脫掉，把暖氣開到最強(這才發現我只有風衣全溼，粉紅賽鴿衣與運動內衣居然都是乾的…這代表我都沒有流汗嗎???)等到晚上出門吃燒肉慶功宴時，身體狀況已恢復得差不多了，之後幾天的狀況也證明，雖然這次跑完沒有伸展 也沒有冰敷(因為真的太冷了)，但可能因為訓練量還算足夠，跑完只有大腿前側肌肉微微痠痛，其他地方都好好的，回台灣看到企鵝爸還可以飛奔給個擁抱XD

剛跑完一場馬拉松，來點高強肚也是很合理的

嗯…至於刷毛外套太大，害我只能穿在最外層，錢包放在口袋裡，還因此掉了，那就是另外一個故事了…