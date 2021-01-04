賽事心得／台北馬拉松 我與sub3的際遇

<前言>

可曾想過，跑步設定的目標時間該是多少

可曾想過，馬拉松的終點為何

從2019年1/13的第一場馬拉松賽事落幕後一直環繞在心中的問題

嚮往著跑步殿堂-波士頓馬拉松資格(BQ)

能成功sub 3小時一直是我的目標

支持著我日以繼夜的反覆訓練

回頭一看，跑步早已是我的另一個生活

兩年下來參加了2場全馬和8場半馬

但究竟要跑到哪呢

我想先等BQ有幸達成再說吧。

<2020台北馬拉松>

既如往常的肝糖超補補到吐

熟悉的前一晚輾轉難眠

一樣緊張的在當天睜開眼

依舊無法冷靜的面對即將到來的大賽事

因為知道，那個高標的觸及

可能是今天，也可能不是

啃完早餐和朋友出發至會場

嗯，飄雨涼爽的天氣(天時check)

和愛跑群的夥伴們合拍了張照

他們是我這個賽季來一起努力、一起鬧事的夥伴們

也是不斷鼓勵我、相信我的戰友們

這群壞朋友比我自己更相信我自己

混亂的會場中也預祝大家都能達成高標

第一次參與有分區的大賽事跟以往要提早擠進去卡位就動彈不得的賽事相比這次可以悠哉在B區空曠的位置繼續暖身真的大加分到不行另外這次的台北馬改掉了以往的基隆路地下道、過長的河濱除了中間3個魔王上升段以外賽道都算平坦好跑(地利check)對我而言所謂的天時地利都有了

人和呢?

聽過有人說

當你站上起跑點時，比賽就已經完成80%了

但你永遠都覺得自己無法拿到這80%的所有分數

這次賽前大腿不幸還是受了點傷

但亢奮的心情早已覆蓋所有不適感

能做的還是都已經做了

外加腿也還算新鮮就姑且算人和吧(人和check)

等待鳴槍的時刻

身旁跑著們套著雨衣不停地小動作暖身

劍拔弩張的氛圍明顯散播了出來

可想而知槍響後就是此起彼落的一窩蜂向前衝

起頭這段往往辛苦會被各式想超前的選手鑽來擠去偏偏自己也是其中的一員不變的是要努力在夾縫中求生存尋找自己合適的配速

跑馬的精神在於穩，而不在於快

然而充斥各種速度的跑者們以及被大樓干擾而失焦的GPS

從第1K的4:31到第2K的4:05

始終找不到可以穩定下來的配速

所幸瞄到兩個紅色跑衣看似專業的選手

賭了一下跟上他們的列車

這一跟不得了

從第2K跟到第21K，均速4:10-4:15

超~級~穩～可以完全放心不用盯著錶(謝謝兩位大哥XDDD)

也壓住了好幾次因腎上腺素作祟而差點爆衝的念頭

馬場至理名言「現在快的10 秒鐘，後面要花1 分鐘來補」

整場賽事的補給站我認為是相當不錯的

補給動線拉的很長且站站間的距離也不會差異過大

在10K和20K的補給處吃了兩條膠和鹽錠

一路上心率維持在16X

體感上也不會覺得太累，只覺得雙腿似乎有些疲憊了

而一開始的3人小集團隨著路上相同配速的跑者加入

變成7-8人的中小集團

大家心照不宣，在即將面臨的堤頂及環東大道魔王段

集團成員間相互擋風才能省下更多的力去迎接後半段的硬仗

約莫在26K處終於看到了本場大會的3:00(3小時完賽)的PACER

這邊聚集了四面八方想要sub3 的跑者

當然我也是

我知道我只要緊跟著這集團一路到底就可以達成我的目標了

但，

好像可以再加點速?

腿呢? 頗酸但好像還能動

心臟呢? 彷彿呼應我的意念般很給力的平穩跳著

拚嗎? 不知道這會不會是我的最後賽事了，為何不盡力不留遺憾

於是在28K進入河濱處補了第3包膠和咖啡因後決然提速脫離集團

最後1/3的路程

號稱台北最美的河濱路段 (???

努力的讓自己維持在4:10以內的速度

早已溼透的腳底終於在此時生成水泡

然後在一個轉彎秒破裂…

但比起水泡的刺痛，是雙腿在34K時終於開始抽動抗議了

熟悉卻不願面對的電流感竄了上來

疲勞痠痛厭世感一口氣湧了上來

很重，不誇張真的像鉛塊一樣

吃了最後一條膠想壓壓驚卻不見沉重感退去

但這一年來已經歷過一次次痛苦練習的我早知道

跨過去，頭過身就過之道理

每個人都有自己的牆，也只有自己可以決定要不要跨過那道牆

放棄很簡單，堅持最難

我們因夢想而開始努力，也正因為努力而有了希望

當想放棄的時候，就想著自己堅持那麼久的練習就挺過去了不是嗎

於是撐過了起起伏伏、颳風下雨又彎曲綿延的河濱路段(途中手滑噴掉了最後一顆鹽錠)進入了最後3K市區路段

迎面吹拂而來的風，絡繹不絕的加油聲

呼嘯而過的城市街景，不停閃爍於腦海中的練習畫面

激勵著對自己負責的跑者們

雙腿早已進入隨時可能抽筋狀態

只能透過不停地變換跑姿壓制住

水泡疼痛感早已麻木不仁

末段的加速早已讓我喘的上氣不接下氣

沿途攝影拍照早已欠缺臉部表情管理的功能

跑姿早已哩哩落落

內心呢？

不斷抨擊的心跳聲就是我還活著並努力著的證明

已經40K了，02:47:58

看著手臂上的信念文字

祈禱著讓我順利跑完剩下的這10多分鐘

(另外想著比完賽一定要大吃大喝大睡blabla)

在漫長南京東路的最後衝刺後

也看見即將邁入殿堂般的台北田徑場的告示牌

<在終點遇見更好的自己>

結束的那一刻往往是看起來平凡無奇

但當我踏入台北田徑場看到大時鐘開頭是夢寐以求的2字頭時

腦袋立馬陷入一陣空白

自我跑步開始就一直做夢的這一刻

從我初全馬以來的這337天我不斷練習就是為了這一刻這三百多天三千多公里換來的這20分鐘

我願意，所有的辛苦都很值得

但早已疲憊不堪的我

在跨越終點線時

除了純粹的驚喜以外

卻如腦袋當機般空空沒有其他的想法

等我回過神來卻已經帶著狼狽喘不過氣的身軀向這條築夢賽道致敬

當然，伴隨著奪目而框的淚水。

大會時間 02:56:32 晶片成績 02:56:01 前半馬成績 01:29:08，後半馬成績 01:26:53

做到了

帥氣的negative split(自己說)

不管如何，能無愧對自己說聲辛苦了~~

<心得與回顧>

難嗎？

欸我覺得其實還滿難的……

這將近一年時間3000多公里的跑量

好幾次強度訓練的嘔心瀝血跑到快吐

伴隨熱到飆汗或是冷到顫抖的不友善氣候

在這多雨的一年內更常常雨中跑到厭世感冒

一下班就背著大包小包的趕往練習場地

一次次狼狽又全身痠痛的回到家

和同事朋友間的活動也因練習而常常婉拒

(很多朋友覺得我神經病Q_Q)

每天更是筋疲力盡到無法好好的維持休閒活動

隔天起床還是想著今天要做的訓練內容為何

連搭個手扶梯或爬樓梯常常都在拉伸小腿的筋

日復一日

我一點也不認為這是輕鬆的

「但只有這樣辛苦得來的果實，才更能深刻感受到當中喜悅與成就」

在我開始跑步的那一天

這一幕還是個做夢才能看到的景象

我並不是天才，只是個凡人

無法天生神力月跑量4、500公里以上

更無法月跑量不到100就輕鬆sub 330

但正因為馬拉松只有累積沒有奇蹟

所以這樣普通而平凡的我，還是可以擁有努力逐夢的權利

帶我進入馬場的前輩常說：

「時間不會辜負努力，夢想不會遺忘付出。」

只要別把身體搞到大小傷

只要一步步踏實的跑下去

只要願意相信自己的練習

也許屬於你的那個時刻就會悄悄來臨兩年前我糊里糊塗踩進了跑步的世界一年前我踏進了這42.195公里的領域

我不斷體會如何在平穩中尋求進步

並不停感受靠自己雙腿累積的確實

幸運的是

我也從一次次賽事的進步中

驗證了一幕幕的PB紀錄是我們持續努力下來的結果

而非只是夢想，更不是空談

一切得來不易

但正因如此我們才能理解箇中喜悅

對，正因此我衷心喜歡上了這感覺

這個破3的里程碑是我身為一個市民跑者的最終檢定

在這動盪的2020年最後可以在年度大賽事中達成人生的一項目標我想，我真的很幸運。

<Last but not Least>

一路以來已經感謝過太多太多的人了

指導我跑步的前輩、長官和鄉民神人們(特別謝謝帶我進馬場並常給予我建議的丁大哥)

陪伴我練習和參加賽事的夥伴(特別謝謝相信我也引領我遇見大家的V小姐)

總是在我感到挫折時給予我啟發的Jay大大

支持我做自己事的家人

這段旅程因為有你妳們才能豐富精彩，篇章才得以延續

回到最初的啟程點

謝謝兩年來

那個不論風吹雨淋跌打損傷，堅持到底的自己。

因為這樣踏實而不斷進步，

讓我生命中有了另一層意義。